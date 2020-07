VG-Peil-Logo Ekteskap i 20-årene Kenny Voreland (22) og Reagan Voreland (22) giftet seg i 2020. Da var de 19 år yngre enn gjennomsnittsalderen for å inngå giftermål i Norge. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 21. juli, kl. 08:48 JT Clark photo Miriam Christine Sørdal (23) og Dag Elias Sørdal (23) har vært gift i snart tre år . De synes det er viktig å snakke om forventningene til hverandre før man inngår ekteskap. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 21. juli, kl. 08:48 Thomas Ødegaard Erika Junge Bernhardsen (22) og Adrian Junge Bernhardsen (23) giftet seg i 2017, da de var 19 og 20 år. De har nå to hunder og en datter på to år sammen. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 21. juli, kl. 08:48 Privat Ingrid Hoff (20) og Markus Hoff (20) giftet seg da de var 19 år og fortsatt i var læren på videregående skole. Hvorfor har disse parene valgt å gifte seg så tidlig? Sveip opp Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 21. juli, kl. 08:48 Privat

Derfor valgte de å gifte seg tidlig

GODT GIFT: Miriam og Dag Elias Sørdal på bryllupsdagen deres i 2017. Foto: Thomas Ødegaard

Ekteparet Sørdal forteller at de valgte å gifte seg i ung alder fordi de visste at de hadde lyst til å bruke livet sammen.

– Vi elsker hverandre og hadde samme syn på livet og samme verdier. Så tenkte vi at hvis vi vet at vi vil bruke livet med hverandre, hvorfor ikke bare inngå ekteskap – som er noe av det fineste i verden, sier Miriam.

Gjennomsnittsalderen øker

I 2019 var gjennomsnittsalderen på dem som giftet seg for første gang 34 år.

Den norske kirke (DNK) Borgelig Trossamfunn utenfor DNK Utenlands Totalt Kvinner 35,2 38,2 31,9 33,1 36,3 Menn 41,3 46,3 37,4 37,3 43,3

Tabellen over viser gjennomsnittsalderen til de forskjellige personene som giftet seg i 2019, sortert etter hvilken type vigelse de valgte. Tall fra SSB.

Gjennomsnittsalderen til alle norske som giftet seg i 2019 var nesten 40 år. Tallene viser også at gjennomsnittsalderen er fire år lavere for dem som velger vielse i Den norske kirke eller andre trossamfunn.

Foto: Privat

Kokk i eget bryllup

Markus Hoff forteller at økonomi kan være med å gjøre ekteskap i ung alder utfordrende. Markus var i læren for å bli kokk, så han var kokk i eget bryllup.

– Vi hadde et lite bryllup med kun de nærmeste, forteller de.

I tillegg peker de på press fra familie og andre rundt som en utfordring, samt at de ikke har bodd sammen før og må lære hverandre bedre å kjenne underveis i ekteskapet.

ELDRE OG ELDRE: Tall fra SSB viser at gjennomsnittsalderen for giftermål har økt siden 70-tallet Foto: Skjermdump / SSB

«Er du stein gal?»

Når parene får spørsmål om de har møtt på mye kritikk smiler de.

– Ja, det kan man si! Folk trodde jeg var «stein gal» eller «stein dum», men ikke innad i familien. De er støttende, men flertallet i Norge tror at det er ganske spesielt og dumt å gifte seg tidlig, forteller Kenny Voreland.

Kona hans legger til at de møtte kritikk for at de ikke bare giftet de seg ungt, også veldig tidlig i forholdet.

– Vi datet i to måneder før vi ble forlovet, ler hun.

Kenny legger til at han tidligere aldri har forstått hva folk mente med «når man vet, så vet man»

– Nå skjønner jeg det. Da er det bare å kjøre på, sier han.

LÆRBRYLLUP: Miriam og Dag Elias Sørdal har snart vært gift i tre år. Foto: Thomas Ødegaard

Negative kommentarer og kritikk

Ingrid Hoff forteller at hun fikk kritikk fra folk rundt henne da hun valgte å gifte seg som ung. Ett år etter bryllupet får de fortsatt kommentarer om alderen deres.

– Jeg synes de kunne ha holdt de tingene for seg selv. Får faktisk fortsatt kommentarer på det – både på jobb, fra familie og venner. Det kan til tider være sårende. Jeg respekterer at de har andre meninger enn meg, og min nærmeste familie har nå godtatt det. Så det ble positivt til slutt, forteller Ingrid.

Ektemannen hennes, Markus, sier at en av grunnene til at de valgte å gifte seg så tidlig er at man ikke vet hva morgendagen bringer.

– Vi ville ha muligheten til å oppleve vårt eget bryllup mens begge er friske. Det er mye som kan skje, sier han.

SKILSMISSER: Tall fra 2019. De yngste ekteparene topper skilsmissestatistikken. Etter fylt 20 år er det ikke så store forskjeller på hvor mange som skiller seg. Foto: Skjermdump /SSB

Tall fra SSB viser at skilsmissestatistikken er høyest blant de yngste ekteparene.

Line Konstali var aktiv i debatten rundt unge ekteskap for noen år siden. Hun mener skilsmissestatistikken er høy i denne aldersgruppen fordi de får manglende støtte.

– Jeg tror flere ekteskap kunne vært berget om flere hadde opplevd støtte i stedet for nedlatenhet når de vil stifte familie i en ung alder, sier hun i dag.

Hun forteller at hun selv opplevde at folk satt med hendene i kors og ventet på skilsmissen da hun giftet seg som ung. Hun skriver at motgangen de møtte, alle kommentarene og at det forbindes med noe negativt er et mye større problem enn å være gift tidlig.

– Unge folk trenger ikke høre «dere var dumme», de trenger hjelp til å fikse problemene sine på lik linje med eldre par. Det kan jo hende noen går fra hverandre med støtte også – men det er viktig at alle som trenger det får hjelp, forteller hun.

UNGE FORELDRE: Erika og Adrian Bernhadsen ble gravide 17 dager etter bryllupet deres i 2017. Nå har de en datter på to år. Foto: Privat / Bernhardsen

«Vedder på at dere blir skilt»

De unge foreldrene forteller at det er utfordrende å møte kritikk på det de tenker er det fineste i verden.

– Jeg hadde venner som sa til meg at jeg satset for mye, at det aldri kom til å vare. Første kommentaren på bryllupsbildet vårt var «100kr på at dere er skilt innen 2 år» så det var jo ikke veldig hyggelig. Men da er det jo enda bedre når man kan vise alle at vi elsker hverandre og holder sammen, forteller Erika.

Line Konstalis beste tips til unge som gifter seg tidlig er å gi hverandre rom til å gjøre det man har lyst til.

– Man trenger ikke velge bort noe, og man behøver heller ikke være sammen hele tiden. Hvis en f.eks. vil dra et år på utveksling bør man gi hverandre rom for det, sier hun.

Hun legger til at man ikke bør gifte seg for tidlig hvis man er usikker, fordi det krever mye innsats.

– Unge er i en identitetssøkende fase, og man må finne seg selv. Gi det et par år om dere er usikre. Samtidig er det utfordringer ved å gifte seg som eldre også – blant annet utfordringer ved å tilpasse to liv til ett.

UTEBRYLLUP: Ekteparet Voreland feiret kjærligheten utendørs i fjellene i Arizona med 150 gjester. Foto: JT Clark

Glad de valgte familielivet

Reagan er norsk, men født og oppvokst i USA. De feiret bryllupet sitt utendørs i Arizona. Hun forteller at det ikke er noen forskjell på om man gifter seg sent eller tidlig.

– Det er utfordringer uansett. Man må vite med seg selv at man er villig til å binde seg, fordi det er en stor forpliktelse å bli gift. Hvis du føler at du kan gjøre det når du er 20, så er det greit. Hvis ikke – bør du kanskje vente, sier Reagan.

Erika Junge sitter i bilen på vei til Dyreparken da hun snakker med VG. Hun og mannen har en datter på to år, og forteller at livet ble ganske annerledes etter de fikk baby sammen.

– Nå er sydentur byttet ut med Dyreparken, og dagene går for det meste i bleieskift, tur med hunder og lek, smiler hun.

RINGER: De ga hverandre sitt ja. Foto: JT Clark

Dette er ekteparenes beste råd

Miriam og Dag Elias Sørdal:

– Snakk sammen i forholdet, så dere enige om alt fra økonomi til husarbeid. Prøv å komme på samme side, så dere kan takle krangler litt bedre (for det blir krangler), men at dere takler de litt bedre fordi dere allerede har avklart ting. Hvis det er noe dere har lyst til, så skal dere ikke bry dere om hva folk tenker, sier Miriam.

Reagan og Kenny Voreland:

– Ikke bare bare å gifte seg tidlig. Det krever mye, men da jeg møtte Reagan møtte jeg en som har samme kjerneverdier som meg. Vi har samme tro og samme syn på livet, og jeg er veldig glad for at jeg fant en som hun. Det å ha noen man skal leve hele livet sammen med, gjennom tykt og tynt, det setter vi høyt, forteller Kenny.

Erika og Adrian Bernhardsen:

– Snakk sammen, finn ut at dere vil det samme i livet og ikke har urealistiske forventninger til hverandre. Ikke vent med å snakke om barn, for det er ofte en «deal-breaker» og ikke minst, følg hjertet og magefølelsen deres. Ikke tenk på hva alle andre sier, føles det rett, så er det ofte det, sier Erika.

Ingrid og Markus Hoff:

– Mitt beste tips er å følge hjertet, avslutter Ingrid.

