Jensens samboer: – Nå ser verden helt annerledes ut

OSLO TINGRETT (VG) Ragna Lise Vikre la ikke skjul på sine følelser da Oslo tingrett gikk imot Spesialenhetens begjæring om å varektektsfengsling av Eirik Jensen i fire uker. Samtidig må hun forholde seg til den knusende dommen.

Jensens samboer møter VG etter at Oslo tingrett lørdag besluttet at Eirik Jensen skulle løslates. Spesialenheten anket umiddelbart, og kjennelsen er gitt oppsettende virkning til mandag.

– Nå ser verden helt annerledes ut i forhold til i går. Dette var helt fantastiske nyheter, jeg er helt ubeskrivelig glad, sier hun.

Hva var det første du sa til Eirik oppe i salen?

– Jeg husker ikke engang hva jeg sa, jeg bare jublet. Det er helt fantastisk.

En dag om gangen

Eirik Jensen ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett dagen etter at han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Vikre beskriver dommen på 21 år som «harde ord».

– Jeg synes at 21 år rett og slett horribelt.

På spørsmål om hvordan dette påvirker henne fremover svarer hun at det er umulig å si.

– Her handler det i første omgang om å ta en dag om dagen.

PREGET: Ragna Lise Vikre var til stede under fengslingsmøtet. Hun hadde med seg en bag til Jensen. Foto: Fredrik Hagen

Hvordan tror du han vil takle 21 år i fengsel?

– Det er jeg usikker på. Det bekymrer meg, sier hun.

Men mener du Jensen er helt uskyldig?

– Jeg tror ikke at Jensen i den forstand mener det selv heller, han har strukket strikken hit og dit, og det spørs på hva en mener med uskyldig. Men i forhold til den, ja horrible dommen, så er svaret ja, da er han uskyldig. Men har han strukket strikken? Ja.

