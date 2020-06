KRITISK: Senterpartiets Emilie Mehl mener at regjeringen Foto: Vidar Ruud

Senterpartiet om politimeldingen: Regjeringen tar ikke ansvar

Emilie Mehl (Sp) sier at regjeringen har bygget ned nærpolitiet, men får klar beskjed av justisministeren: – Senterpartiet går på «repeat».

Nå nettopp

Justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) la tirsdag frem politimeldingen, som blant annet evaluerer politireformen som hadde navnet «nærpolitireformen» da den ble lansert i 2015.

Stortingsrepresentant Emile Mehl (Sp) sier at hun ventet en mer selvkritisk regjering på pressekonferansen på Kripos sine lokaler i Oslo.

Mehl mener at det å forebygge kriminalitet i det digitale rom, ikke kan gå på bekostning av et troverdig nærpoliti.

– Problemet er jo at regjeringen har bygd ned nærpolitiet, og nå har de sluttet å ta ansvar for det også, sier Mehl til VG.

– Erna Solberg ble i dag utfordret på om det blir mer nærpoliti der folk bor. Da sa hun at det ikke handler om det, men å være der kriminaliteten skjer. Hun glemmer det at vinningskriminalitet og trafikkriminalitet er blant de aller største gruppene av kriminalitet vi har, sier hun.

Politimeldingen Politimeldingen er en evaluering av politiet. Noe av det den ser på er «nærpolitireformen», som ble lansert i 2015. Meldingen tar opp fire overordnede tema. Hvordan kriminaliteten utvikler seg og endrer form, og hvilke utfordringer det gir politiet.

Beredskapsevnen til politiet nå og utviklingen etter 22. juli-angrepene.

Hovedtrekkene i arbeidet med å gjennomføre nærpolitireformen.

Politiets kompetansebehov fremover. Vis mer

Dårlig responstid

Mehl er kritisk til at antallet tjenestesteder kan reduseres, dersom det er lokal enighet om dette.

Hun angriper også politiets responstid.

– Responstiden har økt siden politireformen ble innført. Det sto helt konkret i nærpolitireformen at man skulle få en vesentlig forbedring av responstid innen 2020, men den har isteden gått opp, sier hun.

STATSRÅD: Justisminister Monica Mæland (H). Foto: Fredrik Hagen

Mæland sier at politiet jobber med å forbedre responstiden.

Men justisministeren er også lei av Senterpartiets kritikk, som hun mener er forutsigbar.

– Jeg tenker at Senterpartiet går på «repeat». Jeg visste hva de kom til å si, og jeg visste at de ikke engang trengte å lese meldingen for å si det, sier hun.

Digitalt politi

Mæland sier at vi trenger et politi for dagens og fremtidens utfordringer.

Hun sier at det i dag for eksempel har mange flere anmeldelser av overgrep mot barn. Mye foregår på internett.

Da trengs det et annet type politi, som er mer spesialisert.

– Jeg tror det har foregått lenge, men det skjedde ikke at vi oppklarte det på Senterpartiets vakt og med deres struktur. Så det å klamre seg fast til gamle lensmannskontor, og det å skulle gjenåpne de sammen med fødestuene, det mener jeg ikke svarer på de utfordringene vi har, sier Mæland.

FØLGER MED: Politidirektør Benedicte Bjørnland på dagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen

Ny kriminalitet

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til VG at hun nå skal ta med seg meldingen hjem og lese den grundig.

– Men det jeg hørte fra statsministeren og justisministeren er en vilje til å bygge opp under norsk politi, også i fremtiden. Satse på norsk politi, satse på flerfaglighet. Det synes jeg er svært gledelig, sier hun til VG.

Hun sier at politiet må være der publikum er, med en troverdig responstid. Samtidig må politiet kunne takle mer kompleks kriminalitet, som krever spesialisering og nye verktøy.

Hun trekker spesielt frem et nytt lovforslag regjeringen vil legge frem, der IP-adresser skal lagres lenger slik at man lettere kan bekjempe overgrep mot barn på nett.

– Det tenker jeg er nødvendig, sier hun.

Publisert: 23.06.20 kl. 16:02

