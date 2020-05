UKENS GJEST: Carl I. Hagen reiser gjerne til Spania i sommer, uansett hva norske myndigheter anbefaler, vel og merke dersom strandbaren og bassenget i Spania har åpnet igjen. Foto: Antonsen, Magne

Carl I. Hagen bruker samme malariamedisin som Trump

I ukens episode av podkasten Giæver og Giertsen forteller Carl I. Hagen at han har fått tak i samme malariamedisin som Donald Trump sverger til, og at han satser på Spania-ferie i sommer.

VG

Oppdatert nå nettopp

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen har ingen planer om å følge UDs reiseråd og droppe Spania-ferien i sommer, forteller han i denne ukens episode av podkasten Giæver og Giertsen.

– Hva UD mener har ikke noe betydning for meg, jeg er et fritt menneske i et fritt land, sier Hagen i episoden.

Hør ukens episode her, og abonner gjerne på Giæver og Giertsens podcast i Spotify eller iTunes.

Charterselskapene har langt på vei avlyst sydensommeren i år, fordi Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 20. august.

Hagen sier han først og fremst forholder seg til spanske myndigheters råd. Og han velger å ta samme, omstridte malaramedisin som USAs president Donald Trump, selv om han har lest ulike konklusjoner på hvorvidt medisinen har noen forebyggende effekt mot coronasmitte.

Vedum-kjærliget

Hagen kommer dessuten med en aldri så liten kjærlighetserklæring til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som han gjerne ser som statsminister i en fremtidig norsk regjering.

– Trygve er jo en festlig fyr. Munter og blid og arbeidssom og jordnær, det er veldig mye pent å si om Trygve Slagsvold Vedum.

Betyr dette at Frp bør frykte Vedum, lurer Giæver på.

– Ja, absolutt. Det er absolutt grunn til det.

Sett denne videoen?

Publisert: 29.05.20 kl. 09:18 Oppdatert: 29.05.20 kl. 09:40

Fra andre aviser