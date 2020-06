DEMONSTRASJON MANDAG: Tidligere denne uken var det en spontandemonstrasjon ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Der deltok rundt 50 personer. Foto: HELGE MIKALSEN

Trøbbel for George Floyd-demonstrasjoner

Over 15.000 har meldt at de vil delta på en demonstrasjon ved USAs ambassade fredag. Kun 50 personer får delta. Også andre steder i landet blir det endringer i planene.

I USA har det vært demonstasjoner i åtte dager siden det ble kjent at George Floyd mistet livet etter voldsom maktbruk fra politiet i Minneapolis.

Fredag er det varslet en demonstrasjon foran den amerikanske ambassaden på Huseby i Oslo. «We can’t breathe - rettferdighet for George Floyd» arrangeres av den afrikanske studentorganisasjonen ved universitetet i Oslo, ASA.

Det er allerede mye «buzz» rundt arrangementet, ihvertfall om man skal dømme etter interessen på Facebook. Over 15.000 har skrevet at de skal delta. Arrangementet blir nå kraftig endret.

– Fagdirektøren i Helsedirektoratet har frarådet arrangementet for gjennomføring. Derfor har vi i stedet bestemt oss for å invitere 50 stykker til en kjernemarkering ved ambassaden, sier Rahwa Yohaness i arrangøren ASA til VG.

- Utenom dette kan folk lage en «human chain» i byen, med to meter avstand. Her vil vi gå ut med tilleggsinformasjon, blant annet om at folk må melde seg til sjekkpunkter slik at ikke for mange samler seg. Vi vil ikke sette noen i risiko.

Helsedirektoratet opplyser til VG at det kun er departementet som kan gi dispensasjon eller avslag på søknader om dispensasjon. Eventuelt kan kommunene lokalt nekte arrangementer.

I Trondheim planla Rød Ungdom og Sosialistisk ungdom en stor demonstrasjon onsdag. De har valgt å utsette den til den 15. juni, når 200 mennesker kan samles, forteller Julie O. Engtrø i Trondheim SU til VG.

– Den foreløpige planen er å ha flere demonstrasjoner der 200 mennesker samler seg forskjellige steder i byen, sier hun.

Ifølge Klassekampen planla 1200 å delta på demonstrasjonen som skulle være i går.

– Det er jo kjipt, fordi det er veldig inspirerende å se et så stort engasjement rundt saken. Men på den annen side må man jo forholde seg til det man blir fortalt av smittevernoverlegen i kommunen, og politiet som advarte oss om at det kunne være farlig for smittesituasjonen.

- Vi er tross alt midt i en global pandemi, sier Engtrø.

Way forward, en av arrangørene bak en demonstrasjon i Bergen der det var ventet at 5000 skulle møte opp på fredag, jobber ifølge Klassekampen med å erstatte markeringen med en live-sending og et minutts stillhet for ofrene for rasistisk vold.

