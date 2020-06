MØTE: Her forlater Tom Hagen (70) Lørenskog lensmannskontor etter et møte om forsvinningssaken i fjor sommer. Lite visste 70-åringen da at politiet etterforsket ham for drap – i all hemmelighet. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Tom Hagen møter ikke til nye avhør

Milliardæren Tom Hagens tillit til politiet er betydelig svekket. Den drapssiktede 70-åringen tror ikke nye avhør vil bringe saken videre nå.

Tom Hagen har derfor bestemt seg for å takke nei til nye avhør, opplyser hans forsvarer Svein Holden til VG.

70-åringen var innkalt til nye avhør både tirsdag, torsdag og fredag i neste uke, men der vil ikke den drapssiktede milliardæren møte.

– For min egen del kan jeg ikke se hvordan ytterligere avhør av Tom Hagen er egnet til å bringe saken videre. Etterforskningen synes nå ikke å være rettet mot å bringe klarhet i hva som har skjedd med Anne Elisabeth Hagen, men har kjørt seg fast i et blindspor der politiet kun er ute etter å ta Tom Hagen, skriver Holden i en e-post til VG.

Åpne feider

Tom Hagen nekter straffskyld for drap, og ble etter elleve dager i varetekt løslatt av Eidsivating lagmannsrett. Retten mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

– Når ovennevnte forhold sammenholdes med at personlig informasjon fra avhør regelmessig blir lekket til media, medfører dette at vår tillit til politiets etterforskning er betydelig svekket.

– Jeg har derfor gitt Tom Hagen et klart råd om at han ikke bør stille til nye avhør i dagens situasjon, og Hagen har besluttet seg for å følge min anbefaling.

Avgjørelsen om å ikke møte til til nye avhør kommer etter flere offentlige feider mellom politiet og Hagen-familien:

«Litt pjusk»-kommentaren

Onsdag møtte Tom Hagen på Kripos hvor han etter planen skulle i et avhør. Da opplyste hans medforsvarer Mikkel Toft Gimse at avhøret ble avbrutt på grunn av 70-åringens helsetilstand. Advokaten påpekte at ansatte i Kripos som reagerte på Hagens tilstand.

Så kom kommentaren fra politiet: Påtaleleder Haris Hrenovica skrev at politiet registrerte at Hagen var «litt pjusk».Han påpekte også at politiet kjørte «Tom Hagen til jobb på Lørenskog, slik han selv ønsket».

Holden reagerer kraftig på påtalelederens uttalelser.

– At påtaleansvarlig i politiet, som ønsket å pågripe Hagen etter lagmannsrettens løslatelse, offentlig nærmest harselerer over Hagens helsetilstand og kaller han «litt pjusk» er provoserende, skriver Holden til VG.

Konflikten om samarbeid

Påtaleleder Hrenovica har også uttalt at politiet gjennom store deler av etterforskningen har opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med. Dette har også fått forsvarer Holden til å reagere kraftig. Han har kalt uttalelsen fullstendig uhørt.

Han har gjentatt at Tom Hagen under hele etterforskningen har samarbeidet med politiet.

– Han har stilt i 12 avhør, som har resultert i flere hundre sider med avhørsrapporter. I tillegg til avhørene har Hagen stilt i en rekke møter med politiet og oversendt all informasjon som han tenker kan være relevant. Det er derfor oppsiktsvekkende at politiet offentlig kritiserer han for manglende samarbeidsvilje, skriver Holden.

Isfront

I går ble også et hittil ukjent brev skrevet av et av barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen publisert i TV 2. Her får politiet sterk kritikk for flere forhold. VGs krimkommentator, Øystein Milli, har omtalt klimaet mellom familien og politiet som en isfront. Hagens barn har også takket nei til nye avhør med politiet.

Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle sier til VG at han støtter Holdens vurderinger.

– Hverken nye avhør av Tom Hagen eller nye avhør av mine klienter kommer til å bringe politiet videre i denne saken. Det er et blindspor, sier Kihle.

Advokat Gard A. Lier er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen. Han forstår heller ikke politiets uttalelser de siste dagene.

– Om uttalelsene er gjengitt riktig i mediene, så er det ikke en riktig fremgangsmåte dersom de ønsker dialog og samarbeid med Tom Hagen. Jeg håper politiet har fokus på å oppklare saken og på å finne Anne-Elisabeth, sier Lier til VG.

Politiet og Hagen har også vært i en rettslig tvist om ransakingen av huset hans i Sloraveien 4. Her bestemte nylig retten at politiet får fortsette sine undersøkelser av åstedet.

KRITISK: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Foto: GISLE ODDSTAD

Krevende opplevelser

Forsvarer Holden påpeker at Hagen er svært preget av dagens situasjon.

– Han har i over 19 måneder blitt utsatt for et voldsomt press. I løpet av den siste tiden har han blitt arrestert av politiets beredskapstropp, urettmessig satt i varetektsfengsel og nektet adgang til egen bolig etter han ble løslatt. Dette er krevende opplevelser for en 70 år gammel mann, skriver Holden.

