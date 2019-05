BILJAKT: To personer ble pågrepet da de i desember i fjor forsøkte å kjøre fra politiet og havnet på taket i Moss. Ingen ble skadet i hendelsen. Foto: Nyhetstips.no, NTB scanpix

Tre har omkommet i politiets biljakter siden 2015

På fire år har tre personer mistet livet og syv fått bruddskader under politiets biljakter i Norge. Utvilsomt risiko forbundet med denne arbeidsmetoden, sier Spesialenheten-sjef.

VG har innhentet tallene for perioden 2015 til og med 2018 fra Spesialenheten for politisaker.

De tre dødsulykkene fordeler seg på Nordland politidistrikt, Innlandet politidistrikt og Trøndelag politidistrikt, og skjedde henholdsvis desember 2015, november 2016 og april 2018.

– Det er utvilsomt risiko forbundet med bilforfølgelser. Politiet har i henhold til instruksverket et ansvar for å vurdere forsvarlighet og risiko ved bilforfølgelsen mens den pågår. Det skal fortløpende vurderes om forfølgelsen skal avbrytes, sier leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten for politisaker til VG.

Henlagt

En rapport fra Spesialenheten i 2015 viste at 12 personer hadde omkommet og 20 blitt alvorlig skadet i bilforfølgelse de siste ti årene. Hverken Spesialenheten eller Riksadvokaten reagerte med straff i noen av sakene.

Også de totalt ti sakene siden 2015 har blitt henlagt, fordi etterforskningen ikke ga bevismessige holdepunkter for at politiet har opptrådt straffbart.

Kun én av sakene, som førte til bruddskader, har blitt påklaget til Riksadvokaten, men også her ble henleggelsen opprettholdt.

– Lovlig arbeidsmetode

Presthus sier at Spesialenhetens oppgave er å ta stilling til spørsmålet om politiet har handlet på et vis som kan medføre straffansvar. Spørsmålet avgjøres med bakgrunn i det konkrete faktum, regelverk og direktiver, forklarer han.

– Bilforfølgelse er for politiet en lovlig arbeidsmetode som er regulert i instruks fra Politidirektoratet, og Spesialenheten må i den strafferettslige bedømmelsen av politiets opptreden se hen til om det er handlet i tråd med instruks, sier Presthus.

– Når hverken Spesialenheten eller Riksadvokatembetet har konkludert med straffansvar i saker som gjelder bilforfølgelse, skyldes det blant annet at det under hensyn til det gjeldende instruksverket for bilforfølgelse ikke har vært grunnlag for en slik konklusjon, fortsetter han.

Brukes til erfaringslæring

Spesialenhetens erfaring er at føreren av det forfulgte kjøretøyet ofte er ruspåvirket, ifølge Presthus.

I sammenheng med påtalevedtak med gjennomgang av bilforfølgelser, har Spesialenheten ofte fremhevet at saken eller hendelsen bør brukes til erfaringslæring, selv om den ikke gir grunnlag for straff, sier han.

– Erfaring fra saker behandlet hos Spesialenheten var også en årsak til at Politidirektoratets instruks for utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy sist ble endret i mai 2009.

På spørsmål om retningslinjer og rutiner for bilforfølgelse har blitt endret de seneste årene, svarer Presthus at Spesialenheten ikke har hatt kommentarer til regelverkets utforming i nyere avgjørelser.

– Det er vanskelig å se for seg at metoden kan reguleres på et vis som bidrar til at all risiko for alvorlig ulykke blir borte.

