LEGGER FREM SØKERTALL: Statsråd for høyere utdanning, Iselin Nybø (V) la torsdag frem søkertallene etter at søknadsfristen gikk ut 15. april. Hun velger å se positivt på at søkertallene til lærerutdanningene holder seg høyt, tross en nedgang. Foto: Trond Solberg, VG

Nye søkertall: Færre vil bli lærere og sykepleiere

Både lærer- og sykepleierutdanningene har nedgang i søkertallene.

Det kom frem da Geir Sverre Andersen fra Unit og minister for høyere utdanning, Iselin Nybø (V) la frem tall på søkere til høyere utdanning torsdag formiddag.

Nesten 300 færre enn i fjor vil bli lærer i grunnskolen eller ta lektorutdanning, og på sykepleierstudiet er nedgangen i søkere på 18 prosent.

133 færre har grunnskolelærer (1.-10. trinn) som førstevalg i år sammenlignet med i fjor, mens det er 153 færre søkere som har lektorutdanningen på førsteplass i år.

Iselin Nybø velger likevel å se det som positivt at søkertallene til lærerutdanningen holder seg på det høye nivået fra i fjor.

– I fjor var det en kraftig økning i antall søkere til lærerutdanningene, og det er positivt at vi holder oss på et høyt nivå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding om søkertallene.

Størst behov fra 1. til 7. klasse

Nybø skulle gjerne sett at flere ville bli lærer for de yngste elevene i skolen.

– Det er på 1.- 7. trinn i barneskolen hvor behovet for lærere er størst de neste årene, sier ministeren.

14.122 har i år satt en av lærerutdanningene som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning. Det er 135 flere enn i fjor, men økningen er det kun barnehagelærerutdanningen som står for med nær 300 flere søkere.

Nedgang i sykepleierstudiet

Etter åtte år med oppgang er det i 2019 færre som søker seg til sykepleierstudiet. Nedgangen er på over 18 prosent.

Nybø mener nedgangen skyldes innføringen av karakterkrav i matematikk og norsk for å komme inn på studiet.

– Tidligere har vi gjort det samme på lærerutdanningene, og erfaringene er at søkertallene får en dupp når kravene til karakterer skjerpes, men at de ganske raskt øker igjen, sier Nybø.

Liten nedgang i søkertall totalt

Totalt har 138 732 personer søkt høyere utdanning. Det er en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med i fjor.

Utdanningsområdene med den største prosentvise nedgangen er språk (-10,1 prosent) og reiseliv (-10,4 prosent).

Land- og havbruk (7,5 prosent) og informasjonsteknologi (6,3 prosent) har den største prosentvise økningen av søkere.

– Vi har i flere år sett en økning i søkere til informasjonsteknologistudier. I år er det nesten 400 flere søkere enn i fjor. Vi vet at Norge kommer til å trenge mer IKT-kompetanse fremover, og det er bra at søkerne ser at det finnes spennende yrkesmuligheter her, sier Nybø.

Publisert: 25.04.19 kl. 11:04 Oppdatert: 25.04.19 kl. 11:17