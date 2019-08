MINNES: Trøndelag AUF samlet seg på Utøya for å minnes Ingrid Aune torsdag. Foto: Trøndelag AUF

Minnes Aune på Utøya: - Du var et enestående forbilde

På Utøya har AUF i Trøndelag samlet seg for å minnes Malvik-ordfører Ingrid Aune, som startet sin politiske karriére i AUF der hun var aktiv i mange år.

– Vi har hatt et behov for å samles og snakke om det, sier fylkesleder Håkon Einarsve til VG.

Under et bilde gruppen har delt på Facebook, kaller de Ingrid Aune (33) et enestående forbilde. Aunes og kjæresten Eivind Olav Evensen (43), mistet livet i en båtulykke i Namsos.

«Få har hatt et så ekte engasjement for fellesskapsverdier og solidaritet som seg. Du var en av de fremste i vår bevegelse på internasjonale spørsmål, som gjerne ofte ble frontet her på Utøya. Selv om vi så gjerne skulle hatt deg med oss i kommende kamper, lover vi å videreføre ditt engasjement og fortelle om det brennende hjertet ditt til AUFerne som kommer etter oss» skriver fylkeslaget videre.

– Viktig omsorgsperson i tiden etter 22. juli

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen var gode venner med Aune, og synes det er vanskelig å forstå at hun kan være borte.

– Hun var en veldig god venn som alltid hadde et kompliment når hun møtte folk, som var veldig glad i å være med vennene sine, og alltid

hadde tid til å lytte. Det er helt ufattelig at hun er borte, sier han.

AUFs årlige sommerleir på Utøya ble åpnet torsdag formiddag, åtte år etter 22. juli-terroren i 2011, da Eskil Pedersen var AUF-leder.

Han sier Aune har vært viktig for Utøya etter terroren.

– Hun hadde vært på Utøya i veldig mange år. Hun hadde hjertet i AUF og på Utøya, og det er klart at hun også mistet nære mennesker. For både meg og for de andre berørte av 22. juli har hun vært veldig opptatt av å hedre det minnet, og være til stede for oss. Hun var berørt av 22. juli personlig, og har også vært en viktig omsorgsperson i tiden etterpå.

Aune har hatt mange roller i AUF og Arbeiderpartiet gjennom årene, før hun ble ordfører i Malvik. Pedersen forteller at vennene hennes i Oslo har blitt godt kjent med hva som foregår i Malvik, på grunn av hennes sterke engasjement. Pedersen sier hun kommer til å bli dypt savnet av ham og mange andre.

– Hun var en person som var utrolig glad i mennesker, og kjente mange. Fordi hun elsket å ta kontakt og møte og bli kjent med nye folk.

