LETEAKSJON: Torsdag, nøyaktig én uke etter Bjørn Ove Steig falt over bord i Dalsfjorden, var 18 båter og over 50 letemannskap på fjorden i håp om å finne trebarnsfaren. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Familien til savnet trebarnsfar: – Vi er utrolig takknemlig

DALSFJORDEN (VG) Familie, venner, kolleger og sambygdinger har i syv dager lett etter Bjørn Ove Steig (46). Letemannskapene er fast bestemt på å finne trebarnsfaren.

Mindre enn 10 minutter siden

Én uke har gått siden Bjørn Ove Steig (46) falt over bord i en fritidsbåt i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane.

Den første tiden lette Hovedredningssentralen med bistand av politiet og Røde Kors med full styrke, men da aksjonen ble avblåst fredag kveld uten at Steig var funnet, tok venner og bekjente over jobben.

FRILUFTSMANN: Bjørn Ove Steig var glad i naturen. Her avbildet på en av de siste turene før han falt over bord i Dalsfjorden forrige uke. Foto: Privat

I en leteaksjon koordinert av Fjaler kommune har over 30 personer reist fra hjemstedet til Steig, Leikanger, for å bistå. Noen kom på lørdag, mange kom på søndag. Og slik har det fortsatt de neste fem dagene. Opp tidlig, sent i seng for å finne sin sambygding.

– Den støtten vi har fått føles utrolig godt. Du slipper å lure på om vi har gjort alt vi kan. Bare det er til stor hjelp for oss etterlatte, sier svogeren til Steig, Petter Hagenlund.

TAKKER: Svogeren til Bjørn Ove Steig, Petter Hagenlund, takker for den enorme støtten familien har mottatt. Foto: Hanna Kristin Hjardar

les også Fortsetter leteaksjonen på sjette dagen: – Det er viktig at vi finner ham

Innsatsleder: – Imponerende

På kaien i Dale er det allerede fullt av letemannskap klokken 08 torsdag morgen. På den syvende dagen av leteaksjonen deltok 55 personer, fordelt på 18 båter og to kajakkgrupper. Innsatsleder i det lokale brannvesenet, Eivind Antonisen, har ledet aksjonen fra starten.

Han har aldri opplevd et lignende engasjement.

– Når vi kommer til helgen har frivillige deltatt i leteaksjonen i over 2000 timer. Det er imponerende.

– Det har skjedd at vi har nesten avbrutt på grunn av vær og vind. Folk har kommet inn til lunsj våte og kalde, men da vi skulle ut på sjøen igjen, sto alle med hevet hode klare til innsats.

LETER VIDERE: – Jeg føler ikke at det har gått syv dager. Det har gått i ett, særlig i begynnelsen. Det er et enormt engasjement, som gjør at man har lyst til å fortsette for de pårørende og de frivillige, sier innsatsleder Eivind Antonisen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Avslutter undervannssøk

Trebarnsfaren Steig var om bord i båten med to av sine barn da uhellet inntraff. Det er fremdeles uvisst hva som skjedde, men politiet forteller at de har en god indikasjon på hva som skjedde.

Siden helgen har politiet søkt på havbunnen av Dalsfjorden med et fjernstyrt undervannsfartøy. Det har vært det beste håpet for å finne Steig. Men torsdag besluttet politiet å avslutte søket med undervannsfartøyet.

– Familien ønsker mest mulig søk, og det har vi full forståelse for. Det er en veldig tung beslutning å si at nei, nå kan vi ikke gå lenger.

– Vi sjekker nå om det er andre ressurser vi kan bruke på videre søk. Det er alltid en avveining mellom bruk av ressurser og mulighet for funn.

SYSTEMATISK: Innsatsleder for det lokale brannvesenet, Eivind Antonisen, viser frem søksområdet i Dalsfjorden. Fjorden har blitt delt inn i soner, som de ulike båtene får ansvar for å søke. Dessuten skal noen båter søke på kryss av fjorden, mens et par av båtene får ansvaret for å finkjemme det lokale badestedet, som er populært blant bygdas unge. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Preger bygda

Fjaler kommune har vel 2800 innbyggere, og i kommunesenteret Dale bor det rundt 1000 personer. Hendelsen preger bygda sterkt.

Kjell Heggnes ble kjent med Steig da de gikk sammen på fagskolen i Førde på midten av 90-tallet. Han omtaler Steig som en veldig hyggelig person med godt humør, som lo og pratet mye.

– Vi var på fisketurer og jaktet hjort sammen, ellers snakket vi i telefon sammen.

GIR IKKE OPP: Kjell Heggnes har kjent Bjørn Ove Steig i 25 år. Den siste uken har han tilbrakt mye tid utpå fjorden på leting etter kompisen. Her med Ingrid Myklebust. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Heggnes ble oppringt av politiet forrige torsdag med spørsmål om å låne båten hans. Da han ble fortalt at en familiefar hadde falt over bord, fryktet han det verste.

– Det er veldig tungt. Man går på en måte inn i en boble. Jeg har vært sint. Dette var utenkelig. Dette er helt feil. Så slår virkeligheten inn. Han kommer ikke igjen. Det beste man kan gjøre er å finne ham så fort som mulig.

Han har vært ute på sjøen samtlige dager unntatt onsdag, for å lete etter Steig.

– Sterk dugnadsånd

Steig jobbet som lærer ved Sogndal videregåande skule. Rektor ved skolen, Ole Jørgen Øygarden, kom onsdag ned med fem andre kolleger for å hjelpe til i leteaksjonen. Han var på ferie i Kroatia da det ble offentliggjort at Steig var den savnede mannen.

– Da konen min at det var en fra Leikanger som var savnet, spurte jeg hva vedkommende het. Da hun sa at det var Bjørn Ove, kunne jeg ikke tro at det var sant.

– UTROLIG: Rektor ved Sogndal videregåande skule, Ole Jørgen Øygarden, var sjefen til Bjørn Ove Steig. – Det var en tung beskjed å få, sier han om ulykken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Fire kolleger er fortsatt igjen i Dale for å delta i leteaksjonen. Øygarden er ikke overrasket over at over 50 mennesker fortsatt leter én uke etter Steig falt i vannet.

– Dugnadsånden er sterk på små steder som Dale. Medmenneskelighet er det alle plasser, men man ser på steder som dette at i tunge stunder stiller folk opp. Vi slår ring rundt folk.