Mann dømt til fengsel for sovevoldtekt på militærleir

En mann i 20-årene ble i begynnelsen av juli dømt til tre år og tre måneders fengsel for voldtekt av en kvinnelig medsoldat.

NTB

Nå nettopp

Mannen nekter straffskyld.

Ifølge politiet skal kvinnen ha vært ute av stand til å motsette seg handlingen grunnet alkoholpåvirkning, og at hun sov, skriver Nettavisen.

Begge avtjente førstegangstjeneste ved Bodin militærleir i Nord-Norge. Voldtekten skal ifølge tiltalen ha skjedd på et rom i militærleiren i januar i år.

Da mannen i juni møtte i retten, erkjente han seg ikke skyldig etter tiltalen.

– Domfelte mener at retten har vurdert bevisene feil, og at han ikke har gjort noe straffbart. Dommen blir anket, sier mannens forsvarer Rohnny Mollan Andersen til avisen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen også dømt til å betale kvinnen 120.000 kroner i oppreisningserstatning.

Kvinnens bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier til Nettavisen at fornærmede er fornøyd med dommen.

– Fornærmede har hatt det tungt fram mot rettssaken. Det er tøft å skulle legge bak seg en opplevelse som dette og samtidig forberede en forklaring for retten. Hun er svært glad for at det er over nå.

Publisert: 30.07.19 kl. 20:43

