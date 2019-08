«NORSKE TALENTER»: Legen er redd for at dansevirksomheten vedkommende er involvert i, kan rammes negativt dersom opptaket fra opptredenen blir vist. Her er dommerpanelet fra 2018. F.v. Janne Formoe, Bjarne Brøndbo, Mona Berntsen og Mia Gundersen. Foto: Edouard Truedsson

Går rettens vei etter at han ikke kom videre i «Norske Talenter»

En dansende lege røk ut på audition til underholdningsprogrammet og vil nå stoppe TV-produksjonen fra å vise opptakene.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Grunnen skal være at legen er involvert i en dansevirksomhet og argumenterer for at opptaket kan ramme virksomheten negativt, skriver Dagens Næringsliv.

Legen forsøkte å komme seg videre i «Norske Talenter» på TV 2, men da vedkommende røk ut etter audition. Da sendt legen en begjæring til Byfogden og ber om en midlertidig forføyning som forbyr TV-produksjonen å vise opptakene av danseopptredenen

Legens advokat, Robina Hussain, i Elden advokatfirma, opplyser til DN at vedkommende ikke ønsker å kommentere saken. Direktør Petter Testmann-Koch i Fremantle Norge, som produserer «Norske Talenter», sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken.

Partner Mathias Gebremichael i advokatfirmaet Arktis, har rådført artister om kontraktsvilkår i TV-programmer som «Stjernekamp», «The Voice», «Idol» og «Hver gang vi møtes». Til DN sier han:

– Les avtalen nøye før du deltar på slike TV-programmer. Forstå vilkårene.

Les også: Her er alle «Skal vi danse»-deltagerne

Han forteller at i de fleste kontrakter til slike programmer står det tydelig at alle opptak som blir gjort under audition kan bli vist på TV.

– Står det at folk skal kunne forvente at opptak som tas, kan brukes, så vil jeg tro det ville blitt vanskelig for tv-programmet å ta hensyn til alle slike henvendelser.

TV 2 opplyser til avisen at advokatfirmaet Elden ikke har kontaktet kanalen, og at de ikke ønsker å kommentere saken. På TV 2s nettsider står det at «alt som filmes på audition, kan bli vist på TV eller lagt ut på TV 2 sine nettsider», men at «det er ikke tid til vise alle som er med på audition i ett TV-program. Derfor er det ikke alle som kommer til å bli vist.»

Publisert: 06.08.19 kl. 22:02

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post