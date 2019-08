LESING: Til høsten starter Arvin Asemani (5) i førsteklasse på barneskolen, men femåringens fokus ligger på å lese enda flere bøker. Her er han sammen med pappa Jalil Asemani. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Arvin (5) har lest over 212 bøker siden november: – Biblioteket kjenner oss igjen

For at femåringen ikke skal lese de samme bøkene flere ganger, må pappa Jalil Asemani notere ned navnene på alle de 212 bøkene som sønnen har lest.

VG møter Arvin Asemani (5) sammen med familien i Bærum, hvor Arvin har lest over 212 bøker siden november i fjor. Femåringen fikk stor interesse for lesing etter han tilfeldigvis fant et ark på stuebordet som han begynte å lese på.

– Etter det begynte Arvin å lese mer og mer. Jeg dro på bokhandelen for å kjøpe to barnebøker, men de leste han ferdig samme kveld, forteller faren Jalil Asemani til VG.

Etter hvert som femåringen leste flere bøker, fikk faren problemer med å følge opp sønnens ivrige lesing. Derfor endte Arvin og faren opp på biblioteket for å låne flere bøker om gangen.

– Flere fra biblioteket kjenner oss igjen, sier Asemani.

Tidlig høytlesing

Daglig leder i foreningen Les, Silje Tretvoll, forteller til VG at det er veldig individuelt når barn starter med lesing. Hun legger imidlertid til at det er uvanlig for en femåring å lese så mye som Arvin.

– Å lese 200 bøker i et tidsrom på åtte til ni måneder er et utrolig imponerende tall for en femåring! Det er fantastisk at Arvin har fått en slik leseglede, sier hun.

Tretvoll anbefaler høytlesing fra bøker for barn som en god start på å få barn mer interessert i lesing - til og med allerede når de er baby.

– Studier ved Språksenteret i Stavanger viser at det er forskjeller på barns begrepsforståelse og mulighetene de har for å lære å lese og skrive allerede hos toåringer. Dette henger sammen med hvor mye språk de har blitt stimulert for i tidlig alder.

Hun peker i tillegg på flere fordeler med tidlig lesing.

– Høytlesning åpner for samtaler og møter rundt litteratur og bøker som igjen skaper fellesskap og gode relasjoner mellom foreldre og barn. I tillegg kan voksne være gode rollemodeller for barna ved at de ser oss lese bøker selv. Vi kan rett og slett skjerpe oss litt og legge vekk mobilen, vi også.

Målet: Tusen bøker

Antall bøker har samlet seg opp i hopetall for Arvin. For at femåringen ikke skal låne de samme bøkene flere ganger, må faren notere ned navnene på bøkene som sønnen har lest.

– Jeg liker å lese bøker, sier Arvin.

På spørsmål fra VG om han får tid til å leke med venner på grunn av lesingen, svarer femåringen:

– Jeg har mye tid til venner, men vennene mine leser ikke. Jeg har kun én venn som har begynt å lese.

FAVORITTBOKEN: Femåringen fikk stor interesse for lesing etter han tilfeldigvis fant et ark på stuebordet som han begynte å lese på. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Asemani forteller at han ofte snakker med foreldre som mener det er for tidlig å starte med lesing i så tidlig alder - fordi barna lærer å lese når de begynner på barneskolen.

– Jeg tenker derimot at hvis hjernen fungerer for å lese, burde man ikke stoppe opp bare fordi man skal lære det på skolen. Derfor har jeg ikke bedt ham om å stoppe, fordi jeg vet han er veldig glad i det, forteller faren.

Til høsten starter Arvin i førsteklasse på barneskolen, men femåringens fokus ligger på å lese enda flere bøker.

– Målet mitt er å lese tusen bøker. Eller kanskje én million, avslutter Arvin.

Publisert: 11.08.19 kl. 17:22

