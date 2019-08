SAMLET: ICANs Beatrice Fihn og AUF-leder Ina Libak mener tiden er inne for at Norge burde signere et atomvåpen-forbud. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Fredsprisvinner etter INF-sammenbruddet: – Riktig tidspunkt for atomvåpenforbud

UTØYA (VG) Beatrice Fihn leder den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (ICAN). Hun håper og tror på at AUF vil kunne flytte moderpartiet mot et forbud.

– Jeg tror de allerede har gjort det. AUF har vært fantastiske på å drive dette spørsmålet frem i Ap, og la frem et forslag på siste landsmøte som løftet dette så det ble en stor debatt i partiet. Det er denne generasjonen som skal ta over snart, og de aksepterer ikke atomvåpentrussel som en sikkerhetspolitikk, sier Fihn til VG og legger til.

Hun er på Utøya, der hun skal i duell med Arbedierpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt. I høst slo et stort flertall på Aps landsmøte fast at det ikke er politisk mulig for Norge som NATO-land å undertegne FN-forbudet ICAN kjemper for, uten å miste innflytelse og beskyttelse. De vedtok samtidig å jobbe for en atomvåpenfri verden.

Dette målet synes nå å virke lenger unna. Både Russland og USA har bekreftet at de har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt bruk av mellomdistanseraketter.

Fihn mener sammenbruddet av avtalen illustrerer at det er svært viktig å nå få på plass et atomvåpen-forbud, med økt sikkerhetspolitisk spenning i verden.

– Det er akkurat riktig tidspunkt. INF-avtalen ble fremforhandlet under den største spenningen vi har hatt mellom supermaktene. Ikke-spredningsavtalen ble fremforhandlet som resultat av Cuba-krisen. Når vi har slike dramatisk risikable situasjoner, er også når vi kan finne løsninger.

GA PRIS: Ute på tunet, møter Fihn tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland som sitter i Nobelkomiteen og var med på å dele ut fredsprisen til ICAN. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Gir seg ikke

Fihn mener Norge er med på å gi atomvåpen legitimitet, ved å ikke signere forbudet, og mener ikke Norge ville avskåret seg fra en mulighet til å forhandle om atomnedrustning i NATO hvis forbudet signeres.

– Jeg tror det er tvert om. Om Norge som NATO-land sier at vi ikke kommer til å be USA om å bruke atomvåpen for å beskytte oss, er det et moralsk standpunkt som kommer til øke Norges forhandlingsposisjon i NATO, og hjelpe andre NATO-land til å ta et sterkere standpunkt.

AUF-leder Ina Libak setter pris på støtten fra ICAN. Hun sier AUF ikke vil gi seg, selv om det er stor motstand mot å signere forbudet i moderpartiet. Hun mener også INF-sammenbruddet viser at det er viktig.

– Jeg mener kan spille en unik rolle internasjonalt ved å støtte forbudet. Når avtaler faller viser det viktigheten av å få på plass et internasjonalt atomvåpen-forbud, fordi det vi har i dag ikke holder. Vi trenger nedrustning og en atomfri verden.

Huitfeldt: – Viktigst å redde det vi har

Anniken Huitfeldt understreker at hun mener målet må være at Norge skal signere et atomvåpenforbud, men sier det vil være veldig galt å gjøre det nå.

– Det er viktig at vi står sammen med NATO og påvirker dem til å hindre opprustning som følge av at INF-avtalen har falt sammen. Det handler om å komme i dialog med atommaktene. Å begynne med et helt annet mål nå, som er langsiktig, ødelegger på kort sikt.

I 2021 utløper Ny START-avtalen om kjernefysisk nedrustning mellom USA og Russland. Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver har uttalt seg negativt om å fornye avtalen.

– Det viktigste nå er å redde det vi har, sier Huitfeldt.

– Må ha atommaktene med

Hun sier Norge ikke vil oppnå noe ved å gå inn for et atomvåpen-forbud våre allierte ikke kan gå med på, fordi de ikke kan ruste ned ensidig uten å vite at andre gjør det.

– Det er ikke sånn i internasjonal politikk at jo tøffere standpunkt du tar jo flere kommer etter deg. Det er sånn at du må komme i dialog med atommaktene. Alle vellykkede nedrustningsavtaler har hatt atommaktene med. Det skiller denne avtalen fra mine- og klasevåpenforbudene. Da var mine- og klasevåpenlandene med, og vi fikk sakte, men sikkert et forbud.

Det samme mener partileder Jonas Gahr Støre, som var på Utøya da det fredag ble klart at USA trekker seg fra INF-avtalen.

– FN-traktaten er et resultatet av et arbeid Norge startet da jeg var utenriksminister for en humanitært begrunnet nedrustning. Solberg-regjeringen trakk Norge ut av de forhandlingene, og det som da skjedde var at ingen NATO-land var med i sluttfasen av forhandlingene, sier han.

– Vi forhandlet om klasevåpen-forbud som NATO-land og fikk med oss over 20 land på det, selv om mange mente at det var umulig. Men en slik den teksten ligger i dag er ikke Ap rede for å si at vi skal signere den. Selv om vi støtter intensjonen om målet om en verden uten atomvåpen.

UENIGE: AUF-leder Ina Libak vil signere FN-traktaten mot atomvåpen, men partileder Jonas Gahr Støre vil ikke. Foto: Harald Henden

Publisert: 03.08.19 kl. 18:44