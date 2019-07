VÅTT: Utover uken kan det være lurt å finne frem paraplyen, særlig hvis du bor sør i landet. Bildet er fra Oslo 25. juni i år. Foto: Gisle Oddstad, VG

Varsler værskifte: Vått i sør, varmt i nord

Mens man sør i landet må belage seg på regnbyger og skyer fremover, kan man enkelte steder i Nord-Norge glede seg til årets varmeste helg. Langtidsvarselet spår vått og ustabilt vær i Norge, mens Europa igjen får en hetebølge neste uke.

– Det blir en endring utover uken, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til VG.

Den siste uken har vært varm, og stort sett tørr, sør i landet. Det kan det bli slutt på nå.

– Onsdagen og store deler av torsdagen blir fine, dog med litt varierende skydekke til tider. På torsdag kveld begynner det å trekke inn en nedbørsfront mot vestlandet, som vil bre seg videre østover i løpet av fredagen, og vil gi nedbør østafjells.

Verst i vest

Om du skyr regnet er det sjelden lurt å oppholde seg for lenge på vestlandet, denne uken er intet unntak.

– Vestlandet er nok mest utsatt, og det vil være mindre nedbør østafjells. Været er i endring fra torsdag og fredag av. Vestlandet torsdag, så østafjells fredag, sier Nordhagen.

PLASK: Nord i landet kan det være på tide å finne frem badetøyet, slik flere har gjort i Oslo den siste uken. Bildet er fra Oslo 11. juli. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Riktignok skal man nok ikke være redd for å fryse.

– Disse lavtrykkene trekker med seg luft fra sør, så det ser ikke ut som at det blir noe særlig kaldere enn det har vært. Det vil ligge opp mot 20 grader på Østlandet.

Varmt i nord

Mens det blir våtere og kaldere enkelte steder i sør, blir det varmere i nord.

– Vi har hatt noen dager med kaldt vær og mye skyer i nord, det vil nok fortsette særlig onsdag, men utover dagen onsdag begynner det å klarne mer opp i Nordland, forteller Nordhagen, og legger til:

– Og på torsdag og fredag følger det etter i Troms.

Tromsøværinger kan til og med håpe på årets hittil varmeste helg.

– Det varmeste som er målt hittil i år er 21,4 grader. På lørdag kan det se ut til at det kan komme over det.

I Trøndelag er det noe mer usikkert, men det ser ut til at også de kan smile for mer sol og varme.

– Skillet går akkurat rundt Trøndelag, men de slenger seg nok på været som kommer i Nord-Norge, og får nyte høyere temperaturer og unngår nedbøren.

Langtidsvarsel: Ustabilt vær i sikte

StormGeos 45-dagersvarsel varsler om et skiftende vær.

Frode Håvik Korneliussen, meteorolog i StormGeo, forteller til VG at det kommer et lavtrykk i starten av neste uke, som inneholder restene av den tropiske stormen Barry fra USA.

– Det kan bli veldig vått, sier Korneliussen.

Været for de tre neste ukene er veldig usikkert. StormGeo bruker både en europeisk og en amerikansk modell for å lage et langtidsvarsel. Den europeiske modellen viser at det skal komme et lavtrykk, som hovedsakelig går inn i Sør-Norge. Den amerikanske modellen viser at det fra neste uke skal bygge seg opp et høytrykk, spesielt over Sør-Norge.

– Det er veldig sprikende resultater. Det er mer sannsynlig med lavtrykk, men vi får håpe på høytrykk i stedet.

Perioder med mye nedbør

Været fremover blir ustabilt, som vi har hatt så langt i juli. Korneliussen påpeker at det vil være relativt mildt og det ser ut til at de kalde periodene vi har hatt i starten av juli er forbi.

– Vi vil ikke få den kalde nordavinden som vi har hatt flere dager.

– Det vil være perioder med mye nedbør fremover, men det er sjeldent at lavtrykkene kommer tett i tett. Det er som regel litt avstand mellom de om sommeren, så det kan bli dager med opphold og sol innimellom.

– Er løpet kjørt for en varm sommer?

– Hvis vi ender opp med å få lavtrykk i tre uker blir jo ikke det en topp sommer. Sommeren er ikke over, men det er ikke sterke indikasjoner om høytrykk, men det kan åpne seg en mulighet. Det er håp enn så lenge at det kan komme høytrykksperioder i midten av august, men vi kan på ingen måte garantere det.

Varsler ny hetebølge i Europa

Det vil derimot mest sannsynlig bli svært varmt igjen sørover i Europa, særlig i Spania, Frankrike og Tyskland, utover i neste uke. Det kan bli opp mot 40 grader.

VARMEREKORD: Folk bader i Trocadero-fontenen ved Eiffeltårnet i Paris fredag 28. juni. Det ble satt en ny varmerekord i Frankrike tidligere i sommer på hele 45,9 grader. Foto: Lewis Joly / AP Photo

– Det blir kanskje ikke fullt så varmt som det var sist gang, med 45 grader i Frankrike, det var ganske ekstremt. Men det kan likevel bli varmt nok til at det kan bli farlig for utsatte mennesker.

I tillegg kan det potensielt oppstå farlig vær når hetebølgen en gang tar slutt, for eksempel med kraftige tordenvær som gir store hagl og kraftig vind, slik det har vært uvanlig mye av nedover på kontinentet denne sommeren, ifølge Korneliussen.

Slik var tilstandene i Paris under hetebølgen tidligere i sommer:

Publisert: 17.07.19 kl. 10:18