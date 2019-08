UT MOT KLIMAPOLITIKKEN: SV-leder Audun Lysbakken reagerer på det han kaller en «handlingslammelse» i regjeringen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

SV ut mot regjeringen: – Klimakrisen er en nasjonal nødssituasjon

I sommer har varmerekorder stått for fall etter at hetebølgen la seg over Europa og Norge. Regjeringen må komme seg ut av «klimaboblen» og innse at klimakrisen er her, mener SVs Audun Lysbakken.

– Jeg synes det er helt greit at Erna Solberg ikke skammer seg for å fly på sommerferie. Jeg unner henne og alle andre å dra på ferie. Vi må heller snakke om det politiske ansvaret som hun og regjeringen har for den totale handlingslammelsen i norsk klimapolitikk, sier Lysbakken til VG.

Han peker på at regjeringens politikk går i feil retning, blant annet med tanke på oljeutvinning.

– Mitt sommerhåp er at Solberg har brukt ferien på å erkjenne at klimakrisen er en nasjonal nødssituasjon, slik SV har foreslått. I tillegg må vi slutte å lete etter ny olje og gass, og skal vi få en grønn omstilling som også er rettferdig så må politikerne ta styringen, sier Lysbakken til VG.

– Skrikende mangel på tiltak

Lysbakken støttes av partikollega, og medlem av energi- og miljøkomiteen, Lars Haltbrekken. Han mener at jordrasene i Jølster, utløst av store nedbørmengder, også bør være en vekker.

– Den type ras vi har sett i Norge denne uken kommer vi dessverre til å oppleve mer av dersom vi ikke får gjort noe med den alvorlige klimakrisen som i dag vokser, sier han.

Haltbrekken peker på tildeling av nye oljefelt som det viktigste for regjeringen å kutte ut i klimakampen.

– Tidligere i år skrøt Olje- og energidepartementet av å tildele rekordmange oljefelt. Det øker norske utslipp i årene som kommer og gjør oss fortsatt avhengige av fossil energi, som er selve årsaken til klimakrisen, sier han.

Han kritiserer også regjeringens handlingsplaner med 55 tiltak for klima, som han mener kommer til kort.

– Det er en skrikende mangel på tiltak som faktisk kutter utslippene i regjeringens tre planer for utslippskutt i transportsektoren. Kun tre av de kan en si at bidrar til utslippsreduksjoner, sier Haltbrekken til VG.

HASTER: Lars Haltbrekken (SV) mener det haster å gjøre noe med klimaproblematikken, og at regjeringen må innse at det må gjøres noe. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kort og godt må vi støvsuge samfunnet for alle store og små utslipp av klimagasser. Vi må tenke litt som butikkene tenker under januarsalget: Alt skal bort.

– Men er det gjennomførbart?

– I aller høyeste grad. Det er en elbil-revolusjon i Norge som har vist at det er mulig å kutte utslipp. Vi kan få til en kraftig satsing på båter som drives av strøm og hydrogen, og vi kan satse stort på offshore vindkraft. På den måten kan Norge skape mange arbeidsplasser som kan være noe av det vi skal leve av etter oljen, sier Haltbrekken.

GRØNN SKIPSFART: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og statsminister Erna Solberg på broen om bord i Nesoddferja «Tidevind». Et av regjeringens satsingsområder er grønn skipsfart. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har en kjempegod begynnelse

Medlem av energi- og miljøkomiteen for Høyre, Lene Camilla Westgaard-Halle, er uenig og mener regjeringen gjør mye for klimaet.

– Jeg tenker først og fremst at jeg forstår hvorfor SV har et behov for å rakke ned på regjeringen når vi har tre konkrete handlingsplaner og gjør så mye for klima og miljø som vi gjør nå. SV har lenge forsøkt å gi et uriktig bilde av den blågrønne klimapolitikken, sier hun.

Westgaard-Halle trekker frem blant annet regjeringens satsing på fossilfri kollektivtrafikk og testing av hydrogentog, samt storsatsing på elbusser som en del av tiltakene de har og skal gjennomføre.

Hun peker også på at mange av punktene i handlingsplanen viser nettopp handling, og andre et ønske om å se fremover.

– GJØR MYE: Høyrepolitiker Lene Camilla Westgaard-Halle mener regjeringen gjør mye for klima – mer enn noen annen regjering har gjort. Foto: Birgitte Aarebrodt

– Gjør regjeringen nok for klimaet da?

– Jeg er en offensiv klimapolitiker, så jeg får ikke nok med det første. Vi har begynt, men det må gjøres mer. Jeg tror ikke det er noen stor uenighet om det. Det vi har nå er en kjempegod begynnelse.

Avviser at oljekutt er løsningen

Også olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har blitt forelagt SVs kritikk.

– Klimautfordringen er reell. Samtidig vet vi at energibehovet vil fortsette å øke fremover for å kunne gi en nødvendig økt levestandard for en stadig voksende verdensbefolkning. Klima- og energiutfordringene må løses samtidige, og kan derfor kun løses gjennom et globalt samarbeid, skriver Freiberg i en e-post til VG.

– Det er ikke en løsning at Norge skal slutte å produsere olje og gass. Det vil hverken klima eller Norge tjene på. Løsningen er å produsere varer og tjenester, inklusive olje og gass, med lave utslipp slik vi gjør i Norge. Samtidig skal vi tilby norsk gass til Europa slik at de kan redusere kullbruken ytterligere, sier ministeren.

Publisert: 05.08.19 kl. 09:14