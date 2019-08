FENGSLET: Oslo tingrett avgjorde mandag at terrorsiktede Philip Manshaus (21) skal varetektsfengsles i fire uker. Foto: Gisle Oddstad

Terrorsiktet hadde tilgang til lovlige jaktvåpen

I huset hvor draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) har hatt folkeregistrert adresse har det vært flere lovlige registrerte våpen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Politiet opplyser at det dreier seg om typiske jaktvåpen.

– Det er å anta at det er disse våpnene som er funnet på åstedet, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til VG.

Han ønsker ikke å konkludere hundre prosent før de er ferdig med undersøkelsene.

– Det er en teori vi jobber ut fra – at de er lovlige og at de kan stamme fra boligen. Vi har sett at det er et våpenskap i boligen og antar at de har vært lovlig oppbevart, forteller Kraby.

Det kan også være en kombinasjon av lovlige og ulovlige våpen.

Mandag bekreftet politiet at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i fjor sommer fikk et tips om den terrorsiktede Philip Manshaus. De delte tipset med Oslo-politiet, men det ble gjort få undersøkelser.

– Politiet kontaktet ikke siktede eller familiemedlemmer, bekrefter visepolitimester Bjørn Vandvik på spørsmål fra pressen.

Ifølge Oslo-politiet handlet tipset om «holdninger han hadde gitt uttrykk for».

Politiet sjekket om de hadde annen informasjon om vedkommende, men fant ut at han ikke tidligere var straffedømt. Han var heller ikke kjent for dem fra andre forhold.

Ifølge et familiemedlem hadde Manshaus selv våpentillatelse.

– Burde dere tatt bekymringsmeldingene mer alvorlig når det dreide seg om en person med tilgang til våpen?

– Jeg tror vi må følge opp det litt før vi kan kommentere. Vi har ikke fått helt svar på hvordan det lå an med hans våpentillatelse, svarer visepolitimester Vandvik.

Han sier de vil evaluere arbeidet med tipset for å se om det er rutiner som bør endres.

– Når det ble som det ble, så kan du si at vi burde gjort mer. Men det er også krevende å vurdere denne typen tips. Opplysningene kan være vage, sier Vandvik og fortsetter:

– I denne saken endte vi med at det ikke var grunn til å gjøre noe mer. Så kan du i ettertid si at det er klart vi burde gjort mer, men det er lett å være etterpåklok.

Politiet mener den siktede bærumsmannen gjennomførte handlingen uten hjelp av andre.

– Alt tyder på at han var en ensom ulv, men det spørsmålet må vi holde åpent en god stund til før vi kan lukke det helt, sa Kraby på mandagens pressekonferanse.

Politiet har ikke opplysninger om at han var påvirket av rusmidler, men ønsker en judisiell observasjon – dvs. en psykiatrisk vurdering av siktede. Kraby understreker at det er vanlige i alvorlige straffesaker som denne.

Publisert: 12.08.19 kl. 19:53 Oppdatert: 12.08.19 kl. 20:05