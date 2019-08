Adrian (17) la på svøm mot båten: – De trengte hjelp

NAMSOS (VG) 17 år gamle Adrian Lode kastet av seg klærne og la på svøm ut mot ulykkesbåten ordfører Ingrid Aune (33) og kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) var ombord i.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Klokken 01.44 natt til torsdag ble politiet varslet om at en fritidsbåt hadde gått på skjær ved Lokkarskjæret i Namsos kommune. VG har møtt de to kvinnene som meldte fra om ulykken.

– Vi hørte et stort smell, og så et til. Etter dette ble det helt stille. Det eneste vi kunne høre var motoren, og vi tenkte at dette var alvorlig, sier Ingvild Gordon til VG.

Sønnen Adrian Lode (17) kastet seg av seg klærne og la ut på svøm ut mot båten.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte annet enn at de trengte hjelp. Vannet var så kaldt at jeg fikk krampe, og måtte snu, sier han.

Da politiet kom frem til stedet fant de to personer i båten som var alvorlig skadet.

Begge ble sendt til sykehus. Mannen ble erklært død ved ankomst til sykehuset. Kvinnen døde senere på dagen.

På en pressekonferanse torsdag klokken 14 opplyste politiet at det var ordfører Ingrid Aune (33) og kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) som omkom i ulykken.

VARSLET: Adrian Lode, Lise Hansen og Ingvild Gordon (foran) hørte da båten traff land og varslet politiet. Foto: Trond Solberg

Lise Hansen var på besøk hos Ingvild Gordon, som har hus på Varpneset. Hun har utsikt rett til skjæret der båtulykken fant sted. Det var Hansen som ringte nødetatene rundt kvart på to natt til torsdag.

– Vi så ingenting til å begynne med – vi hørte bare et forferdelig smell. Vi gikk ut på verandaen og hørte motordur, men ingen folk. Vi hentet kikkert og så omrisset av noe utenfor skjæret. Da ringte vi nødetatene med en gang, sier Hansen.

les også Malvik-ordfører Ingrid Aune (33) er død: Inspirerte unge jenter

Huset ligger omtrent 400 meter fra skjæret der båtulykken skjedde.

Etter noen minutter kom først politiet, deretter andre etater, båter og helikopter. De slet med å oppdrive båten, ifølge Hansen.

RYKKET UT: Redningsskøyte utenfor Namsos torsdag morgen. Foto: Karl Erik Hovik Aune, Namdalsavisa

Det var Adresseavisen som først snakket med Hansen og Graadahl.

– Det er forferdelig. Man blir litt hjelpeløs, sier Hansen.

Båten ble fraktet bort torsdag.

les også Støre: – Hele Arbeiderpartiet er i sorg

– Det hele preger meg veldig. Spesielt i natt da de søkte etter folk, og da jeg i dag fikk vite at vedkommende hadde omkommet.

Krimteknikerne og havarikommisjonen starter fredag sine undersøkelser.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken. Vi har ikke fått gjort noen kriminaltekniske undersøkelser som gjør én hypotese om hva som har skjedd sterkere enn en annen, sier politistasjonssjef Snorre Haugdahl.

Publisert: 01.08.19 kl. 13:13 Oppdatert: 01.08.19 kl. 22:16

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post