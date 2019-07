DØMT: To norske statsborgere ble i likhet med mulla Krekar dømt til terrorplanlegging i Italia mandag 15. juli. Den ene av dem, en 42-åring i Østfold, som er dømt til ni års fengsel, sier han er uskyldig. Foto: Trond Solberg / VG

Dømt til ni år i terrorsaken mot Krekar – hevder han er journalist

En 42 år gammel norsk statsborger er dømt til ni års fengsel i samme terrorrettssak som mulla Krekar. – Jeg ville skrive en bok om Krekar, sier han.

I et hvitt hus i en solfylt gate i Østfold blir VG sluppet inn av en 42 år gammel familiefar. Han er den ene av to norske statsborgere som mandag ble dømt i Italia for terrorplanlegging i samme rettssak som mulla Krekar.

– Jeg var på jobb da min kone ringte meg og sa: Du har fått ni års fengsel i Italia. Jeg visste ingenting, sier mannen.

Hans kone forteller at hun leste dommen på VG. Deretter kontaktet hun ektemannens italienske advokat, Marco Vernillo, og fikk det bekreftet.

– Vi visste at det skulle være rettssak den dagen, men vi visste ikke at det skulle falle en dom, sier kona.

Beskrevet som Krekars «nestleder»

Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, er av italienske myndigheter dømt til 12 års fengsel for å lede et terrornettverk kalt «Rawti Shax» med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Totalt ble seks menn funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til strenge fengselsstraffer – inkludert 42-åringen VG møter i Østfold.

Han kom til Norge som flyktning fra Nord-Irak i 1999, og har hatt norsk statsborgerskap i seks år. Av hensyn til kone og to barn, og en ny jobb han frykter å miste, ønsker han ikke å stille med navn og bilde.

I domsslutningen VG har fått innsyn i, har mannen fått strengest straff etter Krekar. Italienske myndigher omtaler ham som en sentral person i Krekars nettverk. Han avviser imidlertid dette og sier han er uskyldig.

– Jeg synes det er latterlig. Jeg har aldri satt min fot i Italia og aldri hatt kontakt med noen i landet, sier mannen.

VG har forsøkt å kontakte advokat Marco Vernillo uten å lykkes. I en e-post til 42-åringen skriver advokaten at de ikke kan anke før retten har ferdigskrevet dommen. Retten har 90 dager til å ferdigstille dommen.

Altså vet mannen ennå ikke hvorfor han er dømt.

– De (italienske myndigheter, red.anm.) sier jeg har tilknytning til organisasjonen til mulla Krekar. Det har vært et tema siden Krekar ble pågrepet i 2015, men jeg har ikke hatt noe kontakt med Krekar siden 2012, sier han.

Fakta om den italienske rettsprosessen: 12. november 2015: Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, blir pågrepet i Norge som en av flere menn i Europa. Pågripelsene inngår i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Ytterligere to norske statsborgere, opprinnelig fra Irak, blir også pågrepet for å være sentrale i Krekars nettverk. En mann i 30-årene i Østfold, og en mann i 40-årene i Buskerud.

13. mars 2017: En terrorrettssak mot totalt seks tiltalte i den italienske etterforskningen – inkludert to menn boende i Norge med norsk statsborgerskap – skal starte i byen Bolzano, men utsettes til oktober samme år. Dette er fordi retten har fått tilgang til flere avlyttinger som måtte oversettes fra kurdisk, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslår at Krekar kan utleveres til Italia for å delta i rettssaken, og Høyesterett forkaster Krekars anke over avgjørelsen. Italia trekker imidlertid tilbake begjæringen om utlevering.

23. oktober 2017: Rettssaken i Italia utsettes til januar 2018, men rettssaken utsettes nok en gang. Det samme skjer 30. mai og 9. oktober.

5. november 2018: Krekar ber om å få reisedokumenter for å delta i rettssaken i Italia, og 6. desember blir det kjent at den norske regjeringen vil gi ham dette. Rettssaken skal etter planen starte 10. desember, men utsettes nok en gang til 4. februar.

4. februar 2018: Krekar møter ikke opp og rettssaken utsettes på ny. Han ble gitt nødvendige reisedokumenter, men fordi regjeringen ikke kan garantere ham returreise etter avgitt vitnemål, nekter han å reise.

15. juli 2019: Aktor legger ned påstand om ti års fengsel for Krekar, men retten i Bolzano dømmer han til 12 år.

De to norske statsborgerne blir også dømt for terrorplanlegging. 42-åringen fra Østfold får ni år, og mannen i 40-årene i Buskerud får syv og et halvt år. Kilde: NTB Vis mer

JOURNALIST: 42-åringen fra Østfold sier han er journalist og at han har intervjuet mulla Krekar flere ganger i 2011 og 2012 i forbindelse med en bok han ville skrive om Krekar. Boken ble aldri skrevet ferdig. Foto: Trond Solberg / VG

Ville skrive bok om Krekar

I perioden 2011–2012 forklarer 42-åringen at han intervjuet mulla Krekar flere ganger som journalist. For å understreke poenget viser han frem både sitt kurdiske og internasjonale pressekort.

– Hvorfor har du intervjuet mulla Krekar?

– Jeg var nysgjerrig og ville skrive en bok om mulla Krekar. Krekar er et stort navn, og jeg har intervjuet andre store personer i Kurdistan. Som journalist er man selvfølgelig nysgjerrig og har lyst til å intervjue spennende personer, sier han.

Hans kone forteller at boken skulle handle om Krekars liv – om hans politiske erfaringer i Kurdistan, reisen til Norge, oppføringen på FNs terrorliste og de etterfølgende rettssakene.

– Jeg hadde samlet inn masse informasjon om Krekar som jeg ville bruke til å skrive en bok, men PST tok alle dokumentene og boken ble aldri noe av, sier han og legger til:

– Jeg etterspurte en kopi av dokumentene i etterkant, men papirene gikk videre til Tyskland på grunn av en annen rettssak.

PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken vil ikke kommentere deres arbeid med enkeltpersoner, men svarer følgende til spørsmål om beslagleggelsen:

– PST etterkom i 2013 en rettsanmodning fra Tyskland og foretok i den forbindelse beslag på vegne av tyske myndigheter i denne saken. Jeg kan ikke gi detaljer om beslagene eller andre spørsmål knyttet til den tyske etterforskningen.

Et konfliktfylt forhold

Det ble hurtig kjent for offentligheten at det var en relasjon mellom mulla Krekar og en mann fra Østfold. Etter 42-åringen la ut et bilde av ham og Krekar på sin Facebook-profil, erfarte en norsk avis at han skulle «overta lederrollen i Krekars norske bevegelse».

– Hvordan forklarer du det bildet?

– Det var i forbindelse med et intervju jeg gjorde med Krekar på kontoret mitt. Krekar er jo et stort navn, selvfølgelig deler jeg det! Hadde jeg fått muligheten til å møte Osama bin Laden, hadde jeg også delt det.

VG har kontaktet mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, som sier at 42-åringen fra Østfold har brukt mye tid på å intervjue og kartlegge Krekar som en mulig fremtidig kurdisk politiker i Irak.

– Det har vært sånn jeg har forstått det, et rent profesjonelt arbeid fra hans sin side, og ikke et PR-arbeid fra Krekars side, sier Meling og legger til:

– Jeg er også kjent med at forholdet har vært konfliktfylt og vanskelig i forhold til at Krekar ikke alltid har opplevd at han er blitt riktig gjengitt i intervjuer. Særlig familiemedlemmer har reagert på vinklinger som unødvendige.

42-åringen nevner også under intervjuet med VG at kontakten med Krekar opphørte etter 2012 på grunn av «problemer».

– Jeg har sluttet å skrive om Krekar fordi familien hevder jeg prøver å få meg et stort navn og dra inn masse penger ved å bruke Krekar som intervjuobjekt, utdyper han.

Om disse påstandene svarer advokat Meling følgende:

– Det bekrefter på mange måter den fremstillingen jeg har fått fra mulla Krekar og hans familiemedlemmer.

MAGASIN. Dette er en av flere utgaver VG får vist av magasinet «Rega», som 42-åringen sier han utga i hjemlandet. I denne utgaven fra 2011 hadde han intervjuet mulla Krekar. På forsiden er Krekar og hans advokat Brynjar Meling. Foto: Privat

– En skam for Norge å utlevere sine borgere

PST opplyste til NTB tirsdag at det ikke er noen planer om å pågripe de to norske statsborgerne, til tross for at de i likhet med Krekar er internasjonalt etterlyst for pågripelse i Italia.

– De to øvrige er også internasjonalt etterlyst, men kan ikke utleveres ettersom de er norske statsborgere og ble derfor ikke pågrepet, sa kommunikasjonsdirektør Hugubakken.

Til spørsmål om 42-åringen er bekymret svarer han følgende:

– Nei. Jeg vil at de skal ha øynene på meg, for da kan de forstå at jeg ikke har noe med dette å gjøre. Jeg har ingenting å skjule.

Samtidig understreker han at saken har hatt stor belastning på familie og venner.

– Fire ganger har jeg mistet jobben min, og nå er jeg redd for å miste min nye jobb, sier han og fortsetter:

– Jeg vil leve et normalt liv, jobbe, dra på ferie og leke med barna mine. Derfor sluttet jeg med journalistikken, så det ikke skulle bli mer problemer. Jeg vet ikke om de i Norge eller Italia ikke vet hvordan man jobber som journalist, eller om det bare er meg som er uheldig.

– Hva tror du skjer videre nå?

– Jeg er norsk statsborger og tror på at norske myndigheter vil beskytte meg gjennom loven. Det vil være en skam for Norge om de utleverer sine egne borgere.