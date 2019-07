DØMT FOR FAMILIEVOLD: Politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt bekrefter at politiet har lagt bort hallik-siktelsen mot en vestlandsbonde. Mannen ble dømt til tre års fengsel for vold og mishandling av kona. Bildet er tatt under et fengslingsmøte i 2004. Foto: Bjørn Erik Larsen

Henla sak mot bonde som var siktet for hallikvirksomhet

Politiet har henlagt saken mot en vestlandsbonde som var siktet for å ha tatt seg betalt for konas seksuelle tjenester. Bonden er dømt til tre års fengsel for vold og mishandling av kona, men har anket til Høyesterett.

Politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet har frafalt siktelsen som gjaldt hallikvirksomhet.

– Ja, den biten er henlagt, skriver Kleiven i en tekstmelding til VG.

I september 2017 kunne VG fortelle at gårdbrukeren var varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Mannen var da – ifølge VGs opplysninger – siktet for vold i nære relasjoner over mange år og for å ha drevet hallikvirksomhet. Han erkjente ikke straffskyld.

Ifølge VGs opplysninger mente politiet at bonden ved flere anledninger over flere år, fremmet prostitusjon av kona, ved at han inngikk avtaler med andre menn om sex med kona mot betaling. Volden skal ha bestått i slag, spark og dytting.

I januar i år ble mannen dømt til tre års fengsel for langvarig vold og mishandling av kona i en tingrett i hjemfylket. Han anket saken, og i mai ble dommen fra tingretten bekreftet i Gulating lagmannsrett.

Mannens forsvarer, advokat Roy Peder Kulblik, bekrefter overfor VG at saken er anket til Høyesterett. Han sier at mannen benekter sammenhengende voldsutøvelse.

– Min klient har erkjent noen forhold, men mener volden opphørte i 2002 eller 2003. Det har vært noen episoder i ettertid, men det har vært mer situasjonsbestemte handlinger som har skjedd av ulike grunner, sier advokaten.

Tingretten slår fast at mannen mishandlet kona over en periode på cirka 20 år. En av hendelsene skjedde i 2009, etter at ekteparet kom hjem fra en fest.

Retten finner det bevist at mannen da rev klærne av kona og bandt henne på hender og føtter, før han holdt en pute over ansiktet hennes slik at hun fikk pusteproblemer.

Retten finner det også bevist at han deretter helte parafin eller sprit over henne, og truet med å tenne på, og at han slo henne i ansiktet og lugget henne slik at hun mistet mye hår.

Mannen erkjente i stor grad forholdet, ifølge dommen.

– Tiltalte har i retten erkjent å ha forholdt seg som beskrevet, med unntak av at han skal bundet henne på armene og holdt en pute over ansiktet. Han benekter også bruk av parafin og forklarer at det var sprit han helte over henne. Han viser til at han ikke hadde parafin eller strips i huset, heter det i dommen.

Ifølge tingrettsdommen erkjente tiltalte en del voldsutøvelse. Noe av dette forklarte han med at det hadde vært slåsskamper mellom ham og kona der begge hadde vært aktive.

Mannens forsvarer sier at hallik-siktelsen har vært en stor belastning for hans klient.

– Det tok han veldig hardt. Det har vært en tung belastning, sier Kulblik.

Publisert: 18.07.19 kl. 15:58