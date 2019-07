LETER: Både redningshelikopter, redningsskøyten og dykkere deltok i søket det første døgnet. Fra fredag har Fjaler kommune med frivillige og pårørende fortsatt søket på land, med assistanse fra et undervannsfartøy fra politiet i fjorden. Foto: Asbjørn Eikerol / NTB scanpix

Fortsetter leteaksjonen på sjette dagen: – Det er viktig at vi finner ham

Småbarnsfaren Bjørn Ove Steig (46) er fremdeles savnet etter å ha falt i vannet i Dalsfjorden. Over 40 frivillige og pårørende leter fortsatt.

I 12-tiden torsdag meldte Vest politidistrikt at en mann hadde falt over bord en fritidsbåt i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane. Trebarnsfaren Bjørn Ove Steig (46) fra Leikanger i Sogn falt i sjøen mens han var ute i båt med sine to mindreårige barn. Barna kom fra uhellet fysisk uskadet.

Hovedredningssentralen (HRS) satte i gang en leteaksjon, med bistand fra politiet, Sivilforsvaret og Røde Kors. Fredag meldte HRS at aksjonen var avsluttet, og Fjaler kommune overtok ansvaret for søket. Siden har et stort antall frivillige og pårørende lett etter familiefaren.

Svoger: – Kjempeinnsats

Arne Inge Synnevåg er svogeren til den savnede. Da han i helgen etterlyste hjelp i et Facebook-innlegg, ble det delt nesten 450 ganger. Han roser innsatsen til letemannskapene. Blant annet tok 30 personer turen fra Leikanger til Dalsfjorden.

Synnevåg jobber i Redningsselskapet i Leikanger til vanlig. Han håper fremdeles at flere vil møte opp for å hjelpe til i søket.

– Oppbakkingen vi får er eventyrlig. Det er noe av sjarmen med små steder; her er det virkelig én for alle, alle for én.

KLAR FOR NYE SØK: Flere småbåter dro fredag kveld ut fra småbåthavnen i Dale i Sunnfjord for å søke etter den savnede 46-åringen. Foto: Privat

Vanskelige leteforhold

Fjaler kommune har rundt 2800 innbyggere, og i kommunesenteret Dale bor det rundt 1000 personer. Ordføreren sier at hendelsen preger bygda sterkt.

– Det er klart det preger lokalsamfunnet. Det er mange som ønsker å bidra, blant annet har det kommet mange frivillige fra Leikanger. De som ikke er ute på fjorden og leter, hjelper til med å lage mat og bake kaker til letemannskapene, sier ordfører i Fjaler kommune, Gunhild Berge Stang.

Totalt deltar over 40 personer fordelt på 12 båter i søket som er avgrenset til en strekning på én mil i fjorden. Politiet har tatt på seg jobben med å undersøke havbunnen med en fjernstyrt undervannsfartøy.

– Vi fortsetter søket utover dagen, før vi tar en ny vurdering. Vi må se hvor hensiktsmessig ressursbruken er opp mot andre oppdrag, sier lensmann i Sunnfjord, Dag Fiske.

Men forholdene i Dalsfjorden gjør søket utfordrende. Fjorden har en kupert havbunn og sterke strømninger.

– Vi må lete på de samme områdene igjen og igjen. Heldigvis har vi lokale folk som kjenner fjorden godt og kan strømningsforholdene, sier ordfører Stang.

– Viktig å få ham hjem

Ordfører i Leikanger kommune, Jon Håkon Odd, er i dag ved Dalsfjorden for å kartlegge hvordan hjemkommunen til den savnede 46-åringen kan bistå.

– Det er en kjempeinnsats fra alle. For oss er det viktig at vi finner ham og at vi får ham hjem, sier Odd.

Stang forklarer at familien til den savnede fremdeles er på plass ved Dalsfjorden, og har fått tilbud om hjelp av kommunens kriseteam. Hun forklarer at det er mange som deltar i søket som opplever det som en tung prosess.

– Det er mange som trenger omsorg.