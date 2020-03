LASSER LEGEMIDLER: Vistin Pharma i Kragerø er en av verdens største produsenter av legemiddelet metformin. Foto: Vistin Pharma

Kartlegger hvilke medisiner Norge kan lage under corona-pandemien

Virusutbruddet kan føre til legemiddelmangel for flere hundretusen nordmenn. Nå trapper Legemiddelverket opp beredskapen og kartlegger hva Norge selv kan produsere av legemidler.

Corona-pandemien fører til at produksjon og transport av legemidler og råstoff fra Kina og India bremser opp. Samtidig øker etterspørselen etter legemidler.

Det kan skape store problemer for millioner av pasienter over hele verden.

Statens legemiddelverk trapper nå opp beredskapen i Norge:

** Torsdag inngikk helsemyndighetene en avtale med de tre store legemiddelgrossistene. De skal bygge opp beredskapslagre og kjøpe inn legemidler som er viktige i allmennhelsetjenesten.

** Legemiddelverket, norske produsenter og apotekenes serviceproduksjon kartlegger nå hva Norge kan produsere av legemidler som anses som kritiske i forbindelse med virusutbruddet.

– Legemiddelberedskapen er i ferd med å trappes opp, skriver direktør Audun Hågå i Legemiddelverket til VG.

– Hva gjør Legemiddelverket for å sikre at norske pasienter har tilgang på livsviktige legemidler under pandemien?

– Vi gjør fortløpende tiltak som skal sikre tilgangen til nødvendige legemidler. Vi kan rasjonere og fordele tilgjengelige legemidler slik at de som trenger det mest får det de trenger, og forby eksport slik at legemidler på lager i Norge forblir i landet, skriver Hågå.

Livsviktige medisiner

Legemiddelverket opplyser at de har fått de første tilbakemeldingene på hva som kan produseres av kritiske legemidler i forbindelse med pandemien i Norge.

– På kort sikt ser det ikke ut til at vi kan klare å egenprodusere mer enn et par av de legemidlene vi har identifisert som viktige. Dette er metformin og paracetamol, skriver direktøren til VG.

Paracetamol er virkestoffet i smertestillende Paracet. Metformin er et legemiddel som brukes mot diabetes 2.

I Kragerø jobber Vistin Pharma for fullt med å produsere metformin. Det norske firmaet er blant verdens største produsenter av metformin og produserer rundt 3300 tonn i året.

Administrerende direktør Kjell-Erik Nordby sier at han har vært i flere møter med norske helsemyndigheter de siste ukene.

– Vistin Pharma har tilbudt seg å samarbeide med myndigheter og andre aktører med å forsyne norske pasienter med metformin gjennom denne corona-tiden, sier Nordby.

– Uker, ikke måneder

Legemiddeldirektøren er bekymret for tilgangen på råvarer til legemiddelprodusenter over hele verden.

– Dersom vi ikke sikrer eksport og opprettholder fri fly av kritiske råvarer til produksjon av legemidler fremover, kan det bety mangel på livsviktige legemidler. Da kan folk komme til å dø av helt andre sykdommer enn coronavirus, sier Nordby.

– Hva betyr det i Norge?

– Bare i Norge er det mer enn 200.000 mennesker som tar medisiner for diabetes. Dersom legemiddelfirmaene ikke får tak i råvarer, klarer man heller ikke produsere disse legemidlene, sier han.

– Det er livsviktig at helsemyndighetene tar tak i dette, både i Norge og verden. Ellers kan det bli et større problem for helsevesenet enn manglende smittevernutstyr, sier Nordby.

FABRIKK: Her i Kragerø produserer Vistin Pharma legemidler for diabetes 2-pasienter. Foto: Vistin Pharma

– Hvordan er situasjonen for dere i dag?

– Vi har bygget opp et beredskapslager som gjør at vi fortsatt kan kjøre full drift. Men vi snakker uker, ikke måneder, om ikke forsyningssituasjonen endrer seg, sier han.

Høie: Deler bekymringen

Avtalen som ble inngått mellom norske helsemyndigheter og legemiddelgrossistene torsdag, betyr at grossistene skal kjøpe inn mer legemidler og bygge opp det norske beredskapslageret.

Det samme arbeidet gjøres for å sikre viktige legemidler til sykehusene.

«Oppbygging av beredskapslagrene vil ta tid og være avhengig av tilgang på legemidler på markedet», skriver Legemiddelverket på sine nettsider torsdag.

VG har spurt helseminister Bent Høie (H) hva regjeringen gjør for å sikre at norske pasienter har tilgang på livsviktige legemidler under pandemien.

– Vi har snakket med en legemiddelprodusent som frykter at mangelen på livsviktige legemidler kan skape en situasjon som er kritisk for flere hundretusen nordmenn. Er dette en bekymring du deler?

– Dette er en bekymring jeg deler, i likhet med mine kolleger i andre land. Det er allerede iverksatt en rekke tiltak som bidrar til å styrke legemiddelberedskapen betraktelig, blant annet har vi nylig inngått en avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om at grossistene skal kjøpe inn legemidler som er kritiske til bruk i allmennhelsetjenesten, svarer helseministeren i en e-post.

Publisert: 26.03.20 kl. 21:22

