Slik vil regjeringen dempe EØS-motstanden: Ber arbeidsgiverne finne norske arbeidere

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) kaster seg inn i Fellesforbundets brennhete EØS-debatt. Hun mener arbeidsgiverne bør gå til NAV og finne norsk arbeidskraft før de «kaster seg på telefonen til Gdansk».

– Hvis vi ikke lykkes med å ansette norske arbeidsfolk, kan det bidra til å legge press på EØS-avtalen. Det igjen kan i aller verste fall kjøre norsk nærings- og arbeidsliv – og dermed også velferdsstaten – i grøfta, sier Hauglie til VG.

Onsdag skal Fellesforbundet landsmøte avgjøre forbundets holdning til EØS. Det kan ventes en skarp votering mellom forbundsledelsens forslag om å utrede alternativer, og en tekst som krever norsk utmeldelse av EØS.

Innleie påvirker EØS-debatten

Anniken Hauglie sier til VG at hun kan forstå fagbevegelsens frustrasjon over at uorganiserte utenlandske arbeidere dominerer på enkelte arbeidsplasser.

– Det er helt tydelig at bruken av innleid, utenlandsk arbeidskraft i industrien påvirker EØS-debatten i Fellesforbundet. Jeg er enig med Fellesforbundet i at industriarbeidsgiverne må ta ansvar, og i enda større grad prøve å rekruttere innenlandsk arbeidskraft. Sving innom det lokale NAV-kontoret, før de kaster seg på telefonen til Gdansk, sier hun.

PÅ LANDSMØTET: Forbundsleder Jørn Eggum og Ap-leder Jonas Gahr Støre fulgte debatten på Fellesforbundets landsmøte tirsdag formiddag. Foto: Vidar Ruud

Minimal kunnskap

Men Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, mener at arbeidsministeren har misforstått:

– VI har en arbeidsminister som har minimal kunnskap om det norske arbeidsmarkedet, når hun sier at de bare kan gå til NAV og hente den kompetansen som dette arbeidslivet trenger. Vi trenger høy kompetanse for å løse de oppgavene som industrien og bygg og anlegg står overfor. Da trenger vi kvalifiserte folk med høy kompetanse og dokument fagbrev. De står ikke hos NAV. Vi trenger en regjering som gjør det populært å satse på fagopplæring og lærlinger.

– Hva slags hjelp kan regjeringen gi i denne debatten?

– De kan jobbe sammen med oss og få en bedre situasjon. Men denne regjeringen har uttrykt i sin plattform at de skal anerkjenne det uorganiserte arbeidsmarkedet. Det bidrar ikke til å styrke organisasjonsgraden. Vi ønsker at alle skal kunne komme hit og ta seg arbeid, men de skal jobbe under samme vilkår, og norsk lønn for alle i Norge, sier Eggum.

Avviser forbud

Hauglie avviser å forby bemanningsbransjen, men sier at regjeringen nå foreslår å styrke Arbeidstilsynets mulighet til å føre tilsyn med innleie- og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven.

– Vi foreslår blant annet at Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg og reaksjoner for brudd på innleie-reglene, sier arbeidsministeren.

– Men fagbevegelsens krav er at det ikke skal være mulig å underby norske lønninger?

– Regjeringen er krystallklar om likebehandling. Vi skal slå ned på de useriøse, og nå sørger vi får at Arbeidstilsynet får nye verktøy. Utenlandske kriminelle skal jages ut av arbeidslivet og av landet. Vi skal gjøre det surt for de useriøse, sier Hauglie.

«Støre-fellen»

Arbeidsministeren fastholder at alle i større grad må bidra til at veksten i økonomien tas unna av norsk arbeidskraft:

– Vi må ikke gå i Støre-fellen igjen. Under forrige opptur fra 2008, da Støre satt i regjering, gikk to av tre nye jobber til arbeidsinnvandrere. Vi er avhengig av å få flere av våre egne i jobb. Derfor må vi ikke gjenta feilen som ble gjort under Støre, sier Hauglie.

Advarer mot «Solberg-fellen»

– Anniken Hauglies argumentasjon er hul, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Hun må forstå norske arbeidsfolk som opplever utrygghet på jobb fordi regjeringen ikke gjør nok på tilsyn, ikke på oppfølging av lover og regler, ikke allmenngjøring og hun lytter ikke til de bekymringene og forslagene som kommer fra fagbevegelsen. Regjeringen sleper beina etter seg og ikke viser handlekraft.

– Finnes det en Støre-felle, slik hun hevder?

– Vi er for utenlandsk arbeidskraft for å ta toppene. Men rammene for dem følger ikke det som har vært tradisjonen i Norge. Det er ikke Støre-fellen, men Solberg-fellen: At man siden 2013 har sett denne utviklingen i lommer av vårt arbeidsliv med standarder som vi ikke kan være bekjent av, sier Støre.

Venstre: Håper Støre overbeviste

Støres tale til Fellesforbundet tirsdag, hvor han klart avviste alternativer til EØS, vekker imidlertid borgerlig begeistring;

– Støre var klar på at Ap ikke kommer til å utrede EØS-avtalen. Jeg håper at Støre overbeviste salen. Et EØS-nei fra Fellesforbundet vil legge stort press på LO og så Arbeiderpartiet. Det har de ingen kontroll på hvor vil ende, skriver Terje Breivik, Venstres nestleder, i en e-post til VG.

