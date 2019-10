DA DE VAR VENNER: I 2009 var Frederic Hauge (til høyre) gjest på SVs landsmøte, og forholdet til miljøvernminister Erik Solheim (SV) var godt. To år senere skulle det skjære seg totalt. Foto: Mathiesen, Tor Erik H. / SCANPIX

Ny bok om Frederic Hauge: Plast-krangel før ledelsen gikk

En ny bok om Bellona-stifter Frederic Hauge hevder å kaste nytt lys over hva som skjedde da hele ledergruppen i stiftelsen gikk på dagen i 2018.

Boken gir en detaljert beskrivelse av Bellonas enerådige sjef, Frederic Hauge, fra aksjonist til lobbyist og investor.

Biografien «En sta jævel», skrevet av TV 2-journalist Finn-Ove Hågensen, beskriver reisen fra engasjert ungdom, via livet som husokkupant med skitten sovepose, til møter med internasjonale stjerner, og til slutt de mislykkede forsøkene på å slippe roret på Bellona.

Gikk på dagen

Det vakte oppsikt da hele ledergruppen gikk på dagen i fjor høst. I media fremstilte Hauge å fremstille det hele som relativt udramatisk, og sa at han hadde opplevd store utskiftninger før.

I boken kommer noen flere detaljer om striden mellom Hauge, daglig leder Nils Bøhmer og resten av ledelsen i forkant av at ledelsen gikk på dagen.

Skulle plukke plast

Ifølge boken ville ledergruppen møte Norges Idrettsforbund for å diskutere samarbeid om å plukke plast. Hauge derimot, «mente at Bellona ikke skulle blande seg i «tulleprosjekter» som ikke bidro til løsningen på de store problemene».

«For Frederic er det de store prosjektene, innovasjon, nye løsninger og tekniske nyvinninger som skal redde verden. Å plukke plast er å ta tak i symptomene på problemet uten å gripe fatt i årsaken» skriver forfatteren.

– Det var ikke det eneste som lå bak, ingen forsvinner på grunn av en sånn sak. Det var mer et bilde på hva Bellona var i ferd med å bli, sier Hauge til VG.

Ledelsen gikk av. Neste dag kom de ansatte på jobb, og lurte på hva som skjedde, ifølge lederen.

– Folk var ganske rystet. Jeg hadde med en twistpose og kaffi, jeg var først på jobb. Jeg forklarte saken og sa at de kunne fortsette med den jobben de gjorde, og at hvis de heller ville plukke plast kunne de følge etter ut døra, sier Hauge.

– De som var klar for de store oppgavene kunne bli. Alle ansatte ble værende og fortsatte sitt arbeid for Bellona.

Før dette hadde Hauge blitt enig med daglig leder og styreleder om at han måtte slutte med detaljstyringen og de ukentlige ledermøtene. Det klarte han ikke, behovet for kontroll ble for stort, ifølge biografien. Selv om han var og er enig i at Bellona, med rundt 45 ansatte, må være mer enn ham og hans ideer.

Påvirke de store

Konflikten handlet om mer enn plastopprydning. Plast-diskusjonen var likevel betent nok til at Hauge ikke kunne motstå et lite stikk i et intervju med Dagens Næringsliv, etter at ny ledelse var på plass:

– Det handler om å nå de store firmaene. Hvis vi ikke påvirker styrerommene og de store firmaene, så kan vi plukke plast i stedet. Jeg tror disse kan hjelpe Bellona til et nytt nivå, sa Frederic Hauge til DN da.

FEIL FREMSTILLING: Nils Bøhmer er tidligere daglige leder i Bellona. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Hvis det fremstilles som om plast-diskusjonen var årsaken til at ledergruppen gikk, så er det feil, sier Nils Bøhmer, Bellonas tidligere daglige leder, i en kommentar til VG.

– Det var en lang rekke ting som man var uenige om. At Frederic i stor grad ville blande seg inn i detaljer, var en av mange grunner, legger han til.

Avlyste månelandingen

Boken bringer også nye detaljer om Bellonas arbeid sammen med regjeringen og med EU om fangst og lagring av CO2.

Forfatteren beskriver situasjonen da det skar seg totalt mellom Frederic Hauge og den tidligere miljøvernministeren Erik Solheim (da SV, nå MDG).

Bakgrunnen var nyheten om Jens Stoltenbergs «månelanding», rensingen av utslippene fra gasskraftverket på Mongstad ville bli flere år forsinket.

28. februar 2011 hadde Solheim invitert miljøorganisasjonene hjem til seg på boller for å avsløre nyheten: Renseanlegget på Mongstad ville likevel ikke stå ferdig i 2014.

Statoil, som senere har skiftet navn til Equinor, hadde varslet regjeringen om at renseteknologien kunne være kreftfremkallende. Solheim sa ifølge boken at dette måtte regjeringen legge til grunn.

Haagensen skriver at Hauge «klarte ikke å beherske seg og lovte at han ville lage et helvete for Solheim».

– Vi var lynforbanna, fordi det er ikke rettferdig. Han ga oss ingen sjanse til å motbevise Statoils påstand. Det var et dolkestøt i ryggen, som gjør at vi ikke gikk i krigen videre med sånne folk.

«Fly forbanna»

Da det viste seg at Solheim hadde orientert miljøbevegelsen før han varslet sine egne regjeringskolleger, ble også samordningsminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) «fly forbanna», som det står i boken.

«Han mumlet noe om at «SV faen ikke er til å stole på», og foreslo der og da å utsette å bevilge penger til rensingen på Mongstad, siden saken likevel var ute i mediene. Hvilket de gjør. På grunn av lekkasjen, ble vedtaket framskyndet. Og nok en utsettelse av byggingen av et CO2-håndteringsanlegg var et faktum. Regjeringen holdt tilbake nesten en milliard kroner som var planlagt til dette da de presenterte statsbudsjettet.»

SAMARBEIDET GODT: Tidligere samordningsminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) sier han ikke opplevde et tillitsbrudd. Foto: Janne Møller-Hansen

VG har vært i kontakt med Schjøtt-Pedersen, som sier at han overhodet ikke husker dette. Han kommenterer at han samarbeidet godt med både Solheim og SV senere, og at han ikke har opplevd et tillitsbrudd.

Solheim: – Mistet tillit til miljøbevegelsen

Den tidligere miljøvernministeren, Erik Solheim, sier seg derimot langt på vei enig i beskrivelsen.

– Jeg husker godt møtet. Det var et forsøk på å få samme fortrolighet med miljøbevegelsen som vi hadde med fagbevegelsen. Slik sett ble det en stor skuffelse, fordi innholdet ble lekket til media, sier Solheim.

Ifølge Solheim var det miljøbevegelsen som mistet tillit hos regjeringsmedlemmene, ikke ham selv og partiet SV. Han mener han hadde en forståelse med Jens Stoltenberg (Ap) om at han kunne ta opp Mongstad-utsettelsen med miljøorganisasjonene.

– Jeg hadde som hensikt å orientere dem, og få deres råd. Selvsagt skjønte jeg at de ville bli skuffet og forbannet. Men de angrep de som sto dem nærmest, og de har knapt hatt en miljøminister som sto dem nærmere enn meg, sier Solheim.

– At det ble lekket førte til at jeg ikke kunne ha den fortroligheten med dem.

Pekte på Erna Solberg

Frederic Hauge og Bellona hadde samarbeidet tett med SV om klimapolitikken gjennom flere år. Etter en hard konfrontasjon med Ola Borten Moe (Sp), som da var olje- og energiminister, snudde Hauge ryggen til de rødgrønne:

– Jens Stoltenberg og Erik Solheim er bare ord og ingen handling. Det

blir bedre for klimaet med Erna, hvis KrF og Venstre er med, sa han til

VG 16. juni.

