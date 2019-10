BLE TRUFFET: I denne vognen satttvillingene i da ambulansen kom nedover Åsengata. Foto: Gisle Oddstad / VG

Tvillingmor om ambulansekapringen: – Hvis bilen hadde truffet litt annerledes, hadde det gått galt med oss alle

Den 34 år gamle moren forteller for første gang om den dramatiske hendelsen da den kaprede ambulansen kjørte på tvillingene hennes.

– Hvis bilen hadde truffet litt annerledes, hadde det gått galt med oss alle, sier hun til NRK.

Gjerningsmannen kjørte i vill fart i ambulansen han hadde kapret på Rosenhoff i Oslo tirsdag formiddag. Da han kom til Åsengata på Torshov, ble barnevognen med tvillingene truffet. Et eldre par hoppet unna og unngikk så vidt å bli truffet.

Trebarnsmoren forteller at datteren Iben, som lå på venstre side i vognen, fikk størst skader. Hun fikk hjernerystelse, og en stor kul i pannen over venstre øye.

Moren, som ønsker å være anonym, forteller at datteren lå på intensiven i 12 timer og fikk næring intravenøst. Sønnen Noah fikk tilsynelatende en lett hjernerystelse, sier moren til statskanalen.

Begge tvillingene er ute av sykehus.

Englevakt

Hun sier til NRK at de tilsynelatende har hatt englevakt.

– Det er veldig godt for alle å få dem hjem, sier moren.

Hun sier familien nå ønsker ro rundt seg. De blir fulgt opp av kriseteamet i bydelen sin.

I Krebs’ gate på Torshov lyktes politiet i å stanse ambulansekaprerern klokken 12.47, like etter at han hadde truffet barnevognen Åsengata to kvartaler ovenfor.

