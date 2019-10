Budsjettlekkasje: Billigere å hente familie til Norge

Solberg-regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år. Og det blir billigere å få familiegjenforening.

Oppdatert nå nettopp







Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for neste år å ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2020. Det bekrefter regjeringskilder overfor VG.

Det gjør at Norge ligger høyt oppe på listen over hvem som mottar flest kvoteflyktninger.

Og det er atskillig høyere enn da de rødgrønne styrte:

I 2012 og 2013 var forslaget i statsbudsjettet 1120 kvoteflyktninger.

I 2014 og 2015 steg det til 2100 kvoteflyktninger.

Solberg-regjeringen økte til 3120 kvoteflyktninger i 2015 og 2016. I 2018 sank antallet dramatisk til 1120, men stortingsflertallet økte til 2120.

Regjeringen økte det til 3000 i år, som blir foreslått videreført i 2020.

Regjeringen gjør det samtidig lettere å få familiegjenforening: De foreslår å redusere gebyret knyttet til familiegjenforening med over 25 prosent. Reduksjonen skal utgjøre 2700 kroner.

VG har vært i kontakt med stortingsrepresentant for Frp, Jon Helgheim, som opplyser at han ikke ønsker å kommentere detaljer knyttet til statsbudsjettet før fremleggelsen i morgen.

For et par uker siden ble det kjent at regjeringen vil bruke over syv milliarder til tiltak på hav, klima og miljø. De vil også gi 466 millioner til sårbare grupper, en real KrF-seier.

Forslaget til budsjett for 2020 legges frem 7. oktober klokken 10.

Les også: Her er alle lekkasjene som har kommet så langt om statsbudsjettet

SNART BUDSJETTKLARE: Regjeringen og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) under åpningen av Stortinget. Mandag legges statsbudsjettet for 2020 frem. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: 06.10.19 kl. 21:45 Oppdatert: 07.10.19 kl. 07:30







Mer om