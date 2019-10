To berget fra forlis i ytre Oslofjord – fikk hjelp av Stena Saga

To personer i fritidsbåt måtte få bistand av Redningsskøyta sent lørdag kveld. – Båten hadde stor vanninntrenging, og ville gått ned i løpet av minutter, tror Redningsselskapet.

Klokken 23.13 lørdag kveld sendte Hovedredningssentralen i Sør-Norge ut alarm etter å ha blitt oppringt av to personer i fritidsbåt som tok inn vann.

– De meldte ifra om at de hadde kjørt seg litt vill, men at de kunne se Stena Saga, sier Eric Willassen ved Hovedredningssentralen til VG.

Passasjerfergen Stena Saga på vei fra Oslo til Danmark hadde tidligere lagt merke til et fartøy de trodde kunne være den aktuelle båten og valgte å snu, ifølge Redningsselskapet.

– De gir oss en posisjon hvor de har sett fartøyet og det er utgangspunktet for at dette går bra, sier pressevakt i Redningsselskapet, Hasse Lindmo, til VG.

– Enestående mennesker

I båten satt Vidar Løkkemoen og broren hans som var på vei hjem til Porsgrunn fra Fredrikstad. Plutselig oppstår det brottsjø som skyller over båten, og i løpet av kort tid fylles motorrommet med vann.

– Det gikk ganske fort. Jeg sa at vi måtte snu båten så vi får bølgene bakfra også kjører vi mot land. Da kom vi lenger inn i Oslofjorden slik at vi fikk ringt Redningsselskapet. Så så vi Stena Saga på vei utover, som fikk snudd og vi fikk hjelp, forteller Løkkemoen til VG.

Da hjelpen kom var det knappe 20 centimeter før ripa på båten sto under vann, kan han fortelle.

– Det var jo deilig da. Du føler en sikkerhet, når du ser at de kommer og tar det i mot med åpne armer. De er helt enestående mennesker, de er kjempeflinke, sier han.

Det elektriske utstyret om bord sluttet å fungere på grunn av vannet, og brødrene visste ikke lenger hvor de var.

– Idag merker jeg redselen enda mer enn i går. Jeg har alltid hatt respekt for havet, men den respekten har blitt enda større nå, fordi det snur så fort, sier Løkkemoen.

GROV SJØ: Her er en redningsmann fra Redningsskøyta «Horne Rescue» om bord i fritidsbåten. Foto: Redningsskøyta

Takker Stena Saga

Skipsfører i Redningsskøyta «Horn Rescue» Johan Leandersson mener det var små marginer og vil rette en takk til mannskapet på Stena Saga som hjelp dem med å etablere en posisjon.

– Dette gjorde at vi ankom tidsnok. Når vi kom til posisjonen fant vi en fritidsbåt med to personer om bord. Det var allerede mye vann om bord i havaristen, og vannet fortsatte å komme inn, sier Leandersson via pressevakten.

Det var ifølge Redningsselskapet vann i hele salongen til over sofaene og båten lå tungt i vannet.

– De to om bord ble berget over i Redningsskøyta og det ble satt på slep. Klokken 02.00 var både fartøy og personene trygt tilbake i Fredrikstad. De var lettet og glade for å komme i sikkerhet, sier Lindmo.

Sjelden bistand

Eric Willassen hos Hovedredningssentralen bekrefter at det kunne gått galt.

– Hadde vi ikke funnet de, vet vi ikke hva som kunne ha skjedd, sier han.

– Er det vanlig at dere får bistand fra Stena Saga eller andre slike fartøy?

– Nei, det skjer ikke ofte.

Ifølge Hasse Lindmo var det måneskinn og god sikt, men grov sjø med bølger opp mot tre-fire meter.

– Det kompliserte selvfølgelig redningsaksjonen, men det gikk heldigvis bra, sier Lindmo.

