VARSLER ANKE: Jan Erik Iversen har i forkant av dommen uttalt at han kommer til å anke den videre til lagmannsretten. Foto: Ola Vatn / VG

Torpedo dømt til fengsel i utpressingssak mot Røkke

Jan Erik Iversen (62) forsøkte å presse Kjell Inge Røkke (61) for et millionbeløp, slår Oslo tingrett fast. Nå er torpedoen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

62-åringen er dømt for å ha forsøkt å presse Røkke for et beløp mellom 6 og 20 millioner kroner.

Utpressingsforsøket pågikk fra november 2017 til januar 2018.

«Retten finner at allmennpreventive hensyn gjør det nødvendig med en streng reaksjon, og finner det klart at det må utmåles en ubetinget fengselsstraff. Retten legger videre i skjerpende retning vekt på de påkjenningene fornærmede er blitt påført gjennom utpressingen, som har pågått over en relativt lang tidsperiode», skriver Oslo tingrett i dommen.

Dommen på fengsel i ett år og åtte måneder ligger noe under påtalemyndighetens påstand under rettssaken.

Iversen har allerede i forkant av dommen varslet at han vil anke.

Ferskt intervju med torpedoen: – Jeg håper at jeg blir dømt

VG-artikler utløste konflikt

Bakgrunnen for konflikten mellom Røkke og Iversen var VGs publisering av ulike hemmelige opptak av Røkke og Iversen i 2017.

De to snakker ikke sammen på opptakene, men hver for seg med kunsthandler Per Orveland, som i flere år var sammen med Røkkes nå avdøde ekskone.

Utpressingssaken mot Røkke Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (61).

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen erkjente i retten brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Iversen nekter for at han har forsøkt å presse Røkke for penger.

Iversen forklarte i retten at han reagerte både fordi Røkke ikke fikk stoppet publiseringen i VG, og fordi han mente Røkke snakket nedsettende om han i opptakene.

Jan Erik Iversen nektet i retten straffeskyld for utpressing, men vedkjente samtidig at han ga Røkke et tilbud om å betale mellom 6 og 20 millioner kroner.

Den nøyaktige summen skulle avgjøres ved at Røkke trakk kort fra to kortstokker.

Kjell Inge Røkke forklarte seg som fornærmet i saken, men måtte bruke mye tid på å forsvare seg selv mot påstander fra Iversen om ulovligheter. Foto: Terje Pedersen

Brukte rettssaken til å anklage Røkke

Det er to uker siden rettssaken mot torpedoen ble avsluttet. I løpet av de fire rettsdagene i sal 227 kom Iversen med alvorlige anklager mot milliardæren.

Tidligere advokat: Han skulle «fange» Røkke

Torpedoen beskrev forholdet til Røkke som profesjonelt, og hevdet at han hadde utført flere oppdrag for milliardæren tidlig på 2000-tallet.

Blant annet hevdet han at Røkke hadde bedt ham om «å fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50). Han forklarte også at han hadde truet en advokat på vegne av Røkke.

les også Jan Erik «Jannik» Iversen: – Jeg håper at jeg blir dømt

Videre forklarte han at Røkke hadde betalt ham millioner for de påståtte oppdragene, og i retten viste han til flere pengeoverleveringer som skal ha funnet sted.

MØTTE I RETTEN: Kjell Inge Røkke avbildet i Oslo tinghus i forkant av vitnemålet i retten. Foto: Gisle Oddstad

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

Disse oppdragene skulle ifølge Iversen har tilknytting til den såkalte «båtsertifikatsaken», som endte med at Røkke måtte sone en fengselsstraff på 2000-tallet.

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot Birger Nilsen og utbetaling av millionsummer: – Det er absurd. Forbi absurd!

