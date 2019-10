Retten om Røkke-historien til torpedo: «Helt uten troverdighet»

Jan Erik Iversens forklaring om at han skjøt en finansakrobat på oppdrag fra Kjell Inge Røkke levnes lite ære av retten, som mener historien fremstår oppkonstruert.

Jan Erik Iversen (62) er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha forsøkt presse Kjell Inge Røkke (61) for mellom 6 og 20 millioner kroner.

«Retten finner det videre ikke tvilsomt at tiltalte ved truslene forsøkte å tvinge fornærmede til å utbetale til seg opp mot 20 millioner kroner, og at han dermed handlet forsettlig og med den hensikt å oppnå en uberettiget vinning», står det i den ferske dommen fra Oslo tingrett.

SOM FORVENTET: – Dommen er ingen overraskelse, sier Jan Erik Iversen til VG. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Utpressingsforsøket pågikk fra november 2017 til januar 2018.

Dommen på fengsel i ett år og åtte måneder ligger noe under påtalemyndighetens påstand under rettssaken.

Retten om Iversen: «Helt uten troverdighet»

Det er to uker siden rettssaken mot torpedoen ble avsluttet. I løpet av de fire rettsdagene i sal 227 kom Iversen med alvorlige anklager mot milliardæren.

Torpedoen beskrev forholdet til Røkke som profesjonelt, og hevdet at han hadde utført flere oppdrag for milliardæren tidlig på 2000-tallet.

Den alvorligste anklagen fra Iversen var at Røkke hadde bedt ham om «å fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal (50). Han forklarte også at han hadde truet en advokat på vegne av Røkke.

Oslo tingrett mener torpedoen lyver om det påståtte Tromsdal-oppdraget når han hevder at det var Røkke som bestilte dette.

SKYTEEPISODE: Jan Erik Iversen ble tatt for å ha skutt Christer Tromsdal i 2004. Oslo tingrett slo senere fast at det dreide seg om et vådeskudd, og Iversen ble dømt for brudd på våpenloven. Foto: Magnar Kirknes

I dommen blir det pekt på forklaringene til Tromsdal og advokat John Christian Elden:

«Tromsdal har videre i sin forklaring for retten avfeid tiltaltes historie som rent

«vås», og ifølge advokat Elden, som var tiltaltes forsvarer i den aktuelle straffesaken, finnes det også lydopptak som bekrefter at skuddet var et uhell», står det i dommen.

Oslo tingrett mener Iversens forklaring ikke er troverdig.

«Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet», skriver Oslo tingrett om Iversens forklaring på dette punktet.

MØTTE I RETTEN: Kjell Inge Røkke avbildet i Oslo tinghus i forkant av vitnemålet i retten. Foto: Gisle Oddstad

Røkke: Kritisk til mediene

Røkkes advokat, John Christian Elden, viderebringer følgende reaksjon på dommen fra milliardæren:

– Røkke mener resultatet er som forventet, men har ingen personlig oppfatning av dommen. Det er påtalemyndighetens sak, der han ikke er part, og derfor kun har svart på de spørsmål partene så relevante, skriver Elden i en e-post til VG.

VITNET: Her er Kjell Inge Røkke avbildet i vitneboksen under rettssaken i Oslo tingrett for to uker siden. Foto: Terje Pedersen

– I Oslo tingrett fikk Iversen offentliggjøre sine anklager mot Røkke; hva tenker Røkke – og du som advokat – om at domstolen nær sagt er blitt brukt som en arena for å spre de ufordelaktige opplysningene som det ble truet med i utpressingsforsøket?

– Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander mot han, og er kritisk til at deler av mediene har gitt utpressing en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko. Det ville vært for drastisk å føre rettssaken for lukkede dører, men det er ikke pålagt for mediene å ikke utvise selvkritikk ved hva som bringes videre før det forela en dom, skriver Elden.

Milliardæren, som fredag fyller 61 år, avventer hva som skjer videre i saken. Advokaten hans sier følgende om en potensiell anke fra torpedoen:

– Iversen har en selvsagt rett til å anke, på samme måte som lagmannsretten har rett til å nekte å behandle den helt eller delvis, skriver Elden.

MØTTES I RETTEN: Jan Erik Iversen poserte sammen med advokat John Christian Elden i forkant av sistnevntes vitnemål i Oslo tingrett under rettssaken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Anker på saksbehandlingsfeil

– Dette er bare starten. Advokatene og jeg hadde kommet frem til at dette ville skje, dommen er ingen overraskelse, sier torpedoen når han møter VG fredag formiddag.

– Og du står fast ved at du kommer til å anke?

– Ja, det har vært planen hele tiden. Men det må du ta med advokaten, svarer Iversen.

FLERE ANKER: Advokat Kaja de Vibe Malling varsler at det vil komme en anke på blant annet saksbehandlingsfeil. Foto: Gisle Oddstad

Advokat Kaja de Vibe Malling, som er en av torpedoens forsvarere, opplyser at det blant annet vil ankes på det de mener er saksbehandlingsfeil.

– Vi mener at Anna Nielsen (daglig leder i Advokatfirmaet Andenæs, Veum og Aaløkken) hadde forklaringsplikt knyttet til de møtene hun har hatt med Iversen etter at klientforholdet med Røkke var avsluttet. I tillegg vil det være en fullstendig alminnelig anke, sier Malling.

Iversen sier han er klar for flere runder i retten.

– Den saken her kommer jeg til å gå i døden for, så enkelt er det. Jeg har sittet i retten i fire dager, fått juling hver eneste dag, selv om jeg bare har forklart sannheten, sier Iversen.

Utpressingssaken mot Røkke Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (61).

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen erkjente i retten brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Iversen nekter for at han har forsøkt å presse Røkke for penger.

Fryktet vold

Oslo tingrett peker på at Røkke har opplevd truslene som ubehagelig og skremmende – noe som blant annet førte til at han engasjerte et privat sikkerhetsselskap.

«Retten legger videre til grunn at fornærmede i alle fall den 1. november

2017 og etter trusselen om «grisebank» i januar 2018 fryktet at han ville bli utsatt for vold av tiltalte», står det i dommen.

Retten mener Iversen har vist et «forbrytersk forsett» under hele perioden fra november 2017 til januar 2018 – til tross for at han forsto «de påkjenningene» han påførte Røkke.

Også millionsummen som Iversen krevde, blir ansett som skjerpende.

«Endelig legger retten i skjerpende retning noe vekt på at utpressingen gjaldt et betydelig beløp, idet tiltalte har skissert at en løsning ville koste fornærmede mellom 6 og 20 millioner kroner», står det i dommen.

VG-artikler utløste konflikt

Bakgrunnen for konflikten mellom Røkke og Iversen var VGs publisering av ulike hemmelige opptak av Røkke og Iversen i 2017.

De to snakker ikke sammen på opptakene, men hver for seg med kunsthandler Per Orveland, som i flere år var sammen med Røkkes nå avdøde ekskone.

TOK AVISBESLAG: Politiet tok beslag i denne utgaven av VG da de ransaket boligen til Jan Erik Iversen i januar 2018. På avissidene hadde torpedoen understreket formuleringer og uttalelser han reagerte på. Foto: VG

Iversen forklarte i retten at han reagerte både fordi Røkke ikke fikk stoppet publiseringen i VG.

«Tiltalte reagerte sterkt på at artiklene satte ham i et dårlig lys og at fornærmede på lydopptakene hadde snakket nedsettende om ham», står det i dommen.

Iversen nektet i retten straffskyld for utpressing, men vedkjente samtidig at han ga Røkke et tilbud om å betale mellom 6 og 20 millioner kroner.

Den nøyaktige summen skulle avgjøres ved at Røkke trakk kort fra to kortstokker.

Forklarte seg om flere påståtte oppdrag

I retten hevdet Iversen også at han skal ha truet en advokat på vegne av Røkke og at han angivelig har fått utbetalt millioner for ulike oppdrag han hevder å ha utført for milliardæren.

Flere av disse oppdragene skulle ifølge Iversen har tilknytning til den såkalte «båtsertifikatsaken», som endte med at Røkke måtte sone en fengselsstraff på 2000-tallet.

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot advokat Birger Nilsen og utbetaling av millionsummer: – Det er absurd. Forbi absurd!

Publisert: 25.10.19 kl. 10:06 Oppdatert: 25.10.19 kl. 16:03







