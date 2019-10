POLITIAKSJON: Syv menn ble pågrepet natt til tirsdag. Nå er alle løslatt. Foto: Ole Edvin Tangen

Alle pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates

Alle løslates da det ikke lenger er vilkår til stede for varetektsfengsling. Siktelsene er ikke frafalt, men ingen av dem erkjenner straffskyld.

Det bekrefter politiet i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Etter en helhetsvurdering har politiet valgt å løslate samtlige av de siktede, da vilkårene for varetektsfengsling ikke lenger er til stede, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i pressemeldingen.

Garder forklarer at det særlig er vilkåret om bevisforspillelsesfare som ikke lenger er oppfylt.

Syv menn ble pågrepet natt til tirsdag og siktet for grov voldtekt av en 20 år gammel kvinne i Hønefoss. Alle nektet straffskyld.

Flere av de syv mennene som er siktet skulle i utgangspunktet fremstilles for varetektsfengsling i løpet av dagen, men politiet opplyste tidlig onsdag at fengslingsmøtet ble avlyst. Årsaken var at politiet skulle gjennomføre nye avhør, blant annet av fornærmede og et vitne.

Garder forteller at samtlige involverte er avhørt og at nødvendige spor, både fysiske og tekniske, er sikret.

Politiet opplyser om at siktelsen mot mennene ikke er frafalt, og at politiet vil fortsette etterforskningen i dagene fremover.

