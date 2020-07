KNIVSTIKKING: En 18-åring anket dommen etter drap på en jevnaldrende kvinne i Vinstra. Høyesterett har ikke tatt anken til følge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyesterett opprettholder straffeutmålingen etter Vinstra-drapet

Høyesterett har ikke tatt anken til 18-åringen som er dømt for drapet på Vinstra i 2018 til følge. Dommen på 13 års forvaring er dermed rettskraftig.

NTB

Nå nettopp

Det bekrefter bistandsadvokaten til offerets familie, Nina Braathen Hjortdahl, til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det er en lettelse for familien at straffesaken er over, skriver Braathen Hjortdal.

18. mai dømte Eidsivating lagmannsrett mannen til 13 års forvaring med åtte års minstetid for drapet på jevnaldrende Laura Iris Haugen på Vinstra 31. oktober 2018. Han ble også dømt for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

Han ble også dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen rundt 850.000 kroner til Haugens etterlatte og til naboen som ble angrepet med kniv.

18-åringen erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk.

Da dommen ble kjent i fjor, var det den strengeste forvaringsdommen en mindreårig var blitt dømt til i Norge.

I dommen drapshandlingen beskrevet som velkalkulert og godt planlagt, og at den var motivert av «ren drapslyst». Gutten skrev en rekke tekster før drapet, som retten beskrev som forherligelse av vold ut fra «kynisk ondskap».

Publisert: 25.07.20 kl. 18:21

Mer om Drap Krim Høyesterett Oppdal Innlandet Nord-Fron

Fra andre aviser