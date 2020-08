FADDERUKER: Studenter hygger seg i Høgskoleparken på Gløshaugen i Trondheim tirsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Politiet til studentmiljøene etter ny festnatt: – Ta ansvar!

Til tross for sterk kritikk og bekymring for brudd på smittevernreglene, fortsatte festingen i Norge natt til onsdag.

Fadderukene er i gang, og etter sterk kritikk om brudd på smittevernreglene har flere arrangementer landet rundt blitt avlyst. Festingen er det likevel ikke blitt slutt på, melder landets politidistrikter.

I Trondheim har politiet fått «en stor mengde» meldinger om forstyrrelse av natteroen i områdene Møllenberg og Bakklandet natt til onsdag.







– Studenter som holder beboere våkne flere netter på rad. Vi forsøker å ta etter så mange oppdrag vi klarer. Politiet ønsker at stud.miljøene tar ansvar!

Til VG utdyper operasjonsleder Roger Mogstad:

– Det er litt todelt i Trondheim akkurat nå. På den ene siden er det en del studenter som har det artig, men de ødelegger roen til de som skal på jobb, har små barn og resten av befolkningen. De utøver en mangel på respekt.

Han forteller at politiet får mange klager, og jobber med å få stoppet festene.

– Vi stiller oss spørrende til hvilke holdninger som er ute og går i disse dager. Vi i politiet er skuffet over mangelen på empati, fortsetter han.

les også Høie med streng advarsel til unge: – Det handler om liv og død

Samtidig er politiet opptatt av å ivareta smittevern.

– Vi prøver å løse det meste verbalt, og få folk til å ta ansvar. Det meste løser seg uten store problemer. Men natteroen gjelder fra kl. 23, og flere beboere er for å si det mildt irriterte. Da får fort studentene befolkningen mot seg. Det er en dårlig start på studietiden i Trondheim.

– Hva slags konsekvenser kan dette få?

– Vi vil følge dette opp. Ved gjentatte tilfeller kan det føre til anmeldelser og bøter etter hvert. Vi er overrasket over at de fortsetter denne atferden med alle medieoppslagene de siste dagene, sier Mogstad.

Oslo: Avsluttet fest med 150 personer

Også i hovedstaden får politiet flere klager på støyende fester fra ulike adresser i byen – både ute og inne.

– Vi rekker dessverre ikke å følge opp alle med en gang. Vi oppfordrer festdeltagere til å vise hensyn til sine naboer, som også har barn som ikke får sove pga av feststøy, skriver politiet på Twitter.

Politiets operasjonsleder André Kråkenes sier til VG like før klokken 00.30 at politiet er i ferd med å avslutte en fest på St. Hanshaugen.

– Der har det vært 150 stykker. Nå er det rundt 20 stykker igjen der, og de rydder opp etter seg. Folk fester fortsatt i noen parker, og også mye privatadresser, sier han.

Helseministeren reagerer «dagen derpå»: – Ungdom har nå et spesielt ansvar

Politiet har også avsluttet fester i Stensparken og i Uranienborgparken, i tillegg til flere privatfester.

– Har du noen oppfordring til de som fester i natt?

– Det er samme som jeg alltid sier: Ta hensyn til andre, sier Kråkenes.

Både Trondheim og Oslo er blant de seks kommunene i landet som onsdag har en økende smittetrend.

Flere andre politidistrikter melder også om mye festklager natt til onsdag. I Hønefoss har politiet i Sør-Øst stanset en fadderfest etter klage på støy fra stedet. Rundt 20 deltakere festet ifølge politiet «tett».

Også politiet i Tromsø har avsluttet en fest i en studentbolig etter klager om bråk, skriver de på Twitter like før klokken 02.

– Vi var der tidligere på kvelden i samme ærend, uten at det hjalp å si fra da. Ca 20-30 studenter tilstede, skriver politiet.

I Agder har politiet også hatt en travel natt med flere oppdrag om feststøy og ordensforstyrrelser, skriver de på Twitter.

BI avslutter fadderuke

I helgen og i begynnelsen av uken kom det inn flere klager til politiet om store folkemengder samlet til fest, og klager på støy – både fra studenter og andre unge mennesker.

Politiet måtte blant annet bryte opp flere utendørsfester med over 100 deltakere natt til søndag.

Les også: Her tester de studentene i Bergen

Dette fikk blant annet helseminister Bent Høie (H) til å reagere. Tirsdag sa han at smittespredningen er stor blant personer i 20-årene, og han advarte mot å ta lett på situasjonen Norge nå står i.

I hovedstaden har byrådsleder Raymond Johansen varslet at han vil slå ned på drikking i parkene. Han har også truet med å avlyse fadderukene – men flere har allerede kommet ham i forkjøpet.

I en pressemelding like før klokken 01 natt til onsdag, melder også studentorganisasjonen ved BI, BISO, at de avslutter hele fadderuken for sine studenter i Oslo, kjent som «Fadderullan»

– Etter å ha sett utviklingen ser vi det ikke som forsvarlig å fortsette, og har dessverre besluttet å avlyse de resterende aktivitetene våre,» sier leder av BISO Oslo, Bendik Mansika i pressemeldingen.

