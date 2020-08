SMITTEVERNSDRAKT: En sykepleier venter på en pasient ved sykehuset Østfold. Bildet er fra mai i år. Foto: Gisle Oddstad

Mener Indre Østfold-tiltakene er nødvendige: – Må slukke brannen der den er

Professor i informatikk ved NTNU, Dag Svanæs, beskriver tiltakene i Indre Østfold kommune som «en slags hestekur». De er strenge, men må til for å få tilbake kontroll på smittesituasjonen, mener han.

– Det er litt som når en av ungene i barnehagen har fått lus, da må alle foreldrene også gi full pakke. «We know the drill» når det kommer til lus, og vi husker vel også hva vi skal gjøre med viruset fra i mars, sier han.

Kommuneoverlege Jan Børre Johansen sa søndag at situasjonen i Indre Østfold kommune er ukontrollerbar. Forbud mot alle sosiale sammenkomster er bare et av mange strenge tiltak som innføres for å gjenvinne kontroll.

Bakgrunn: Indre Østfold stenger helt ned en uke

Sammenligner med smittebygd

– De tiltakene som fungerer er de som gjør at folk ikke treffes så mye som de pleier. Her er det snakk om å få tilbake kontrollen, slik at man kan gjøre effektiv smitteoppsporing, sier professor Svanæs.

– Er en uke med tiltak nok for å gjenvinne kontrollen?

– Ikke egentlig. På grunn av tiden det tar før symptomer viser seg, og til man får prøvesvar, trenger man kanskje to til tre uker for å få en trygghet på at tiltakene virker, svarer Svanæs.

Svanæs mener det er verdt å sammenligne smitten i Indre Østfold med det som skjedde da smitten kom til Frosta kommune i Nord-Trøndelag i mars. Der kom det inn smitte, og alle i kommunen ble satt i karantene.

I Frosta ble kommunegrensen stengt – noe som var gjennomførbart i en kommune hvor kun én vei leder ut av mikrosamfunnet. I Indre Østfold stenger man ikke kommunegrensene, men alle som har mulighet oppfordres på det sterkeste til å jobbe fra hjemmekontor.

SYKEHUS: Akuttmottaket ved Sykehuset Østfold i mars i år. Foto: Gisle Oddstad

– Skal man ha full kontroll på situasjonen, må man stenge av slik man gjorde i Frosta. Samtidig burde hjemmekontor fungere, dersom befolkningen i kommunen er med på at det finnes et «vi» som heter «Indre Østfold», sier Dag Svanæs.

Frosta kommune var i mars helt nedstengt i 14 dager.

Glad for lokale tiltak

– Har de et såpass stort antall smittede i Indre Østfold, kan det være disse tiltakene er nødvendig i en kort periode, sier professor ved institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik.

–Samtidig er jeg glad for at tiltakene er innført lokalt, og ikke nasjonalt. Man må legge så mye ressurser som overhodet mulig inn der hvor problemet er, hvis ikke sprer det seg til andre plasser. Samtidig skal man slukke brannen der den er, ikke alle andre steder.

Olsvik trekker frem hytteforbudet fra påsken som et eksempel hvor et problem i noen få hyttekommuner, fikk store konsekvenser for folk i hele landet – også der hvor problemet ikke eksisterte.

BIOLOG: Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi. Her fotografert i VGTVs studio. Foto: Frode Hansen

Videre mener Olsvik at mangel på studier på hvilke tiltak som fungerer best gjør det vanskelig å si hvilke tiltak man helst bør innføre. Samtidig påpeker han at smittevernloven gir anledning til å bøtelegge de som bryter vedtatte tiltak, uten at dette er vanlig praksis.

les også Helseministeren reagerer «dagen derpå»: – Ungdom har nå et spesielt ansvar

– Ungdommene man har hørt om som fester i blant annet Oslo, burde i det minste få høre at de kan straffes, sier han.

– Viruset er veldig smittsomt, og rundt 60 prosent av unge folk får ikke symptomer, selv om de blir smittsomme og kan smitte videre til oss som kan bli alvorlig syke, fortsetter Olsvik. Han mener derfor man kanskje bør anvende smittevernsloven til å straffe de som bevisst bryter tiltakene.

