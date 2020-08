FORTVILET: Bare dager før familien Pedersen venter sitt femte barn er de fortvilet over avtalen Bane NOR har tilbudt dem. I bakgrunnen ser man byggeplassen. Foto: Frode Hansen

Tre av naboene er tvangsflyttet: – Jeg orker ikke å være her

SKOPPUM (VG) Familien Pedersen plages av støy fra utbygningen av den nye jernbanestasjonen i Horten, og fortviler over situasjonen.

Nå nettopp

For åtte år siden flyttet familien inn i sitt drømmehjem i Skoppum i Horten kommune. Huset bygget de selv, i et rolig nabolag med jevnaldrende barn, omringet av mye natur.

I huset bor i dag bor Simen Pedersen (37) sammen med sin kone Stine Pedersen (35), og deres fire barn Noah (13), Mira (10), Leni (6) og Leon (3).

Når VG møter familien har Stine akkurat kommet hjem fra et besøk hos jordmoren. Stine er høygravid med deres femte barn, og venter en liten jente allerede 8. august.

– Jeg må jo si at jeg gruer meg, sier hun.

DRØMMEHUSET: Familien Pedersen flyttet inn i huset de bygget i 2012. Nå Foto: Frode Hansen

Familien står ute på terrassen i det det begynner å pipe høylytt. Lyden kommer fra et anleggsområde for en ny jernbanestasjon, og etterfølges av et smell.

– Vi har våknet klokken syv om morgenen stort sett fra januar i år, da de begynte å sprenge. Kona mi har vært gravid hele perioden. Jeg har også en legeerklæring på migrene som tilsier at jeg ikke skal bo så nærme, sier Simen.

På dagtid må Stine flykte huset med ungene. Paret sier at arbeiderne jobber fra klokken syv om morgenen, til klokken syv på kvelden.

– Jeg orker ikke være her. Jeg synes det er forferdelig trist. Det var jo ikke sånn vi tenkte det skulle bli, sier Stine.

Avviste saken

Bane NOR skal bygge et nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg, en strekning på totalt 13.6 kilometer.

– Tre av naboene ble for lengst tvangsflyttet på grunn av sikkerheten, sier Simen mens han peker på nabohuset og de to andre boligene et steinkast unna.

Arbeidet startet i januar i år, og skal etter planen pågå frem til høsten 2024. Simen sier det skal sprenges en tunnel på sørsiden av huset deres, et område knapt 20 meter fra huset.

– Dette er bare oppstartsfasen, og allerede nå rister det i huset når det sprenges fra en lengre avstand. Og her skal vi snart få et spedbarn, sier Simen.

MYE STØY: Simen Pedersen sier arbeidet på det nye anleggsområdet varer fra klokken syv om morgenen til klokken syv om kvelden. Familiene som bodde i husene i bakgrunnen ble tvangsflyttet en stund tilbake. Foto: Frode Hansen

Simen sier han tok kontakt med Bane NOR en god stund før arbeidet startet, etter at de nærmeste naboene ble kjøpt ut på grunn av sikkerheten.

– Vi bor jo her med masse barn og begynte å bli stresset. Vi har ikke fått vite noen ting. Det hørtes veldig rart for meg, da vi også bor så nærme, sier han.

Simen sier han fikk beskjed av Bane NOR om at de ikke kunne ta en vurdering før oppstart i januar i år.

– Da jeg kontaktet dem i januar, fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde en sak. Da ble jeg så frustrert, sier han.

Advokat Hilde Vale representerer familien, og har 25 års erfaring som advokat for grunneiere mot stat og kommune i lignende saker.

– Jeg reagere på at Bane NOR kategorisk avviser slike saker, sier hun.

Vale representerer flere grunneiere som har mistet landbruksjord og boligeiendom i nabolaget, og hjalp derfor også familien Pedersen med å prøve ut anleggskadesaken hos kommuneoverlegen.

– Jeg sendte inn krav på vegne av familien Pedersen. Dette fordi Bane NOR ikke var villige til å innvilge ønske deres om et annet sted å bo i anleggsperioden, sier hun.

SKAL SPRENGES: I dette området skal det sprenges en ny jernabanetunell. I bakgrunnen vises nabolaget til Simen Pedersen. Foto: Frode Hansen

Prosjektleder i Bane NOR, Andreas Dahl Johansen, sier saken ble vurdert på lik linje med de andre naboene med samme avstand.

– Det er alltid beklagelig at vår virksomhet fører til ulempe for våre naboer, og selvsagt spesielt i dette tilfellet, sier Johansen.

Johansen sier at de ved utbygging av jernbanen følger de lover og regler som gjelder for innløsning av boliger i Norge. Imidlertid er regelverket slik at anleggsvirksomhet vil kunne føre til noe ulemper overfor naboer, uten at dette utløser rett til kompensasjon.

– Boligen til familien Pedersen ligger utenfor området som gir grunnlag for utkjøp, men ettersom familien venter et femte barn, har vi ønsket å finne en løsning som kan hjelpe dem i den mest utfordrende byggefasen.

– Et kjempedårlig tilbud

Advokat Vale sier Bane NOR avviste saken frem til familien fikk medhold av kommuneoverlegen.

Nå har familien fått et tilbud om en avtale som gir mulighet for alternativt bosted i 12 måneder. Familien kan få utbetalt 20.000 i måneden, men må selv stå ansvarlig for å finne et nytt hus å bo i.

– De har gitt oss et tilbud som er kjempedårlig. Det finnes ikke boliger. Jeg kan ikke begripe at ikke vi kan få en lengre avtale, slik som naboen fikk, sier Simen.

Også Bane NOR er enig i at det er begrenset med boliger i området for familien.

«Det er ikke lett å finne en erstatningsbolig for Pedersen. Enda vanskeligere er det for en kort periode.» skriver Bane NOR i en e-post VG har fått tilgang til.

– Vi har ikke pappesker, men små barn. Det er ikke er bare for oss til å hive oss i en flyttebil og være en plass en uke, og en annen plass to måneder. Det virker helt ubegripelig at det ikke blir tatt hensyn til en stor småbarnsfamilie, med helseutfordringer i tillegg, sier Simen.

Varslet ikke om befaring

Advokat Vale sier Bane NOR synes å ha tatt en beslutning basert på kommuneoverlegens uttalelse, uten å ha snakket med familien. Hun sier videre at det var en tilfeldighet at hun fant ut at Bane NOR og Horten kommune skulle ha en befaring rundt huset.

– Jeg har aldri vært borte i at en slik sak blir avgjort uten at den ene parten får muligheten til å imøtegå motpartens uttalelser. Likhetsprinsippet i forvaltningen kan også synes å fraveket i denne saken, sier hun.

ANLEGGSOMRÅDET: Den grønne utsikten av skog og mark er nå byttet ut med anleggsområdet for den nye jernbanestasjonen som Bane NOR bygger ut i Horten. Foto: Frode Hansen

Kommuneoverlege Niels Kirkhus sier til VG at han anbefalt Bane NOR å ta et særlig hensyn utover det retningslinjene tilsier, knyttet til svangerskapet og barselsperioden for Stine.

Til advokats Vale kritikk om behandlingen av saken, sier han at kommunen mener forvaltningsloven er fulgt.

– Saksbehandler for anleggsarbeider i kommunen har ringt alle berørte for å informere dem i forkant. Ikke alle svarte på henvendelsen. Vi befarer selvfølgelig ikke private tomter uten at huseier er til stede eller har gitt tillatelse, sier han.

Simen sier på sin side at han har ingen ubesvarte anrop, eller mottatte meldinger eller mail.

Kirkhus sier rådet angående den andre familien ble gitt på et tidspunkt da de hadde mindre oversikt over hvordan støynivået ville bli.

– Det er ikke gitt at rådet ville blitt det samme med dagens kunnskap, sier Kirkhus.

Utrygt nabolag

Med bare få dager til termin er familien fortvilet. Det perfekte huset i det perfekte nabolaget er ikke lengre en realitet.

Vale bekrefter at boligene som er innløst av Bane NOR ble tatt i bruk av ansatte i firmaer som er underleverandører til den nye jernbanetraseen.

– Flere småbarnsfamilier som jeg representerer i boligområdet har reagert sterkt på den økte trafikken.

FØLER SEG UTRYGG: Et oransje plastgjerde skiller skogen i hagen til familien Pedersen fra anleggsområdet. På veien kjører anleggsbiler i høy fart. Simen sier han er bekymret for minstesønnen Leon som leker i skogen. Foto: Frode Hansen

– Begynner å bli skikkelig lei

Familien har i utgangspunktet ikke lyst til å flytte.

– Men når det har gått så lang tid er det beste om vi bare hadde blitt kjøpt ut. Vi begynner å bli skikkelig lei. Det er fryktelig kjedelig å flytte herfra, vi flyttet jo hit fordi vi ville bo her. Vi bygget jo huset som vi ønsket. Nå er det nesten bare bedre og starte på nytt et annet sted, sier Simen.

Simen sier derimot han har fått tilbakemelding om at det er uaktuelt for Bane NOR å kjøpe dem ut.

– De bor nær den fremtidige Skoppum stasjon. Jernbanetraseen skal gå mellom næringsområdet og boligområdet, men når den er ferdig, vil togene gå i betongkulvert, og da vil det ikke være noen støyproblematikk. Det er snakk om støy i byggeperioden, spesielt nå det første året, sier Johansen i Bane NOR.

Simen sier midlertidig at det ikke har noe å si for dem hvordan situasjonen er i 2024.

– Det er nå vi har problemer. Det er mange år frem i tid at det blir bra igjen, sier han.

Publisert: 08.08.20 kl. 03:16

Les også

Fra andre aviser