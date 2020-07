FIRE BEKREFTET SMITTET: Rosnes omsorgsbolig i Moss ble rammet av smitte i forbindelse med et større lokalt smitteutbrudd. Foto: Gisle Oddstad

Omsorgsbolig rammet av lokalt smitteutbrudd – har fått svar etter massetesting

MOSS (VG) Coronapositive ansatte er i slekt med en smittet person som knyttes til bryllupsfesten i Sarpsborg. Nå har Rosnes omsorgsbolig fått svar etter å ha testet alle ansatte og beboere.

Moss kommune har måttet kaste seg rundt etter et større lokalt smitteutbrudd de siste to ukene.

De 23 nye smittetilfellene knyttes til tre klynger; en bryllupsfest i Sarpsborg og to utenlandsreiser til grønne land. Torsdag hadde kommunen fått svar på 190 tester, hvorav to positive som knyttes til bryllupsfesten.

Smitten har også nådd Rosnes omsorgsbolig i Moss, hvor de startet smitteoppsporing da de fikk bekreftet at en slektning av to ansatte var smittet.

– Ved positiv test på de to første ansatte, testet vi deres nærkontakter blant ansatte og beboere. Da fant vi én smittet beboer. Vi testet så videre og fant en ansatt til. Ved det funnet besluttet vi å teste alle ansatte og beboere, sier virksomhetslederen, sier virksomhetsleder Pål Hultin Haug til VG.

Det er som følge av smitteutbruddet innført besøksforbud ved omsorgsboligen, og de ansatte bruker nå fullt smittevernutstyr når de er i kontakt med beboere. Beboerne har også blitt holdt på egne rom i påvente av prøvesvarene.

BESØKSFORBUD: Virksomhetsleder Pål Hultin Haug ved Rosnes omsorgsbolig sier at de har innført tiltak etter at to ansatte ble bekreftet smittet. Foto: Gisle Oddstad

Alle tester negative

Torsdag har omsorgsboligen fått svar på første test for alle øvrige ansatte og alle beboere unntatt én. Alle disse testene har ifølge Hultin Haug vært negative.

– Jeg vil gjerne berømme innsatsen til våre ansatte, og samarbeidet vi har hatt med coronalegevakten, coronateamet og kommuneoverlegen i kommunen. Det har vært gjort en fantastisk innsats fra alle sammen disse dagene, sier han.

Under pressekonferansen torsdag sier kommuneoverlege Kristian Krogshus at det gjenstår svar for 20 ansatte og 14 beboere fra den andre testrunden. Han er fornøyd med måten kommunen reagerte etter at det ble oppdaget smitte ved omsorgsboligen.

– Prøvesvarene vi har mottatt så langt viser at vi reagerte raskt da vi fikk vite at det var påvist smitte. Vi følger situasjonen nøye fremover, sier han.

Fortsetter med besøksforbud inntil videre

– Hva gjøres videre ved omsorgsboligen nå?

– Vi har fortsatt besøksforbud inntil vi er helt trygge på at alle prøvesvarene er negative. Det første prøvesvaret fra alle avdelinger er negativt, det samme er begge prøvesvarene fra den berørte avdelingen. Så vil vi vurdere om vi kan åpne opp for besøk igjen, sier Krogshus.

Kommuneoverlegen antar at smitten ved omsorgsboligen knyttes til bryllupsfesten i Sarpsborg 19. juli, men understreker at de kan ta feil.

– Det kan også være at for eksempel den ene beboeren kan ha fått smitten via noen helt andre. Jeg sier heller ikke at noen av dem har vært i det selskapet, men gjennom flere ledd tenker vi at det er sånn det kan ha vært, sa han onsdag til VG.

