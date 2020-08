– Trondheim er i en kritisk fase, sier kommunedirektør Morten Wolden. Foto: Gorm Kallestad

Smittesituasjonen i Trondheim: - Urovekkende

I Trondheim er det stadig flere nye smittetilfeller der opphavet til smitten ikke er kjent. Fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell kaller utviklingen urovekkende.

– Fra slutten av juli har vi sett en ny utvikling. Vi har nærmest daglig nye smittetilfeller. De smittede har hovedsakelig vært i grønne land. Det er en urovekkende utvikling vi ser, sier Kimbell.

Kommunelegen trekker særlig frem at flere smittetilfeller ikke har latt seg spore til noen kilde, og de som er smittet, har hatt mange nærkontakter.

– Utviklingen forteller oss to ting. Vi må ta høyde for smitte i samfunnet som vi ikke har full oversikt over, og vi etterlever ikke myndighetenes råd om å begrense antallet nære kontakter, sier hun.

Flere hundre i karantene

Tidligere denne uken ble rundt 200 kunder hos to frisørsalonger i byen satt i karantene, ifølge Kimbell.

Det jobbes fortsatt med å få kontakt med disse kundene.

Fra før av har over 250 gjester ved Hornemansgården i Trondheim måttet gå i karantene, etter at smitte ble oppdaget ved to arrangement der den 31. juli og 2. august.

Kommunedirektør Morten Wolden sier at kommunen er inne i en kritisk fase.

– Hvis vi ikke klarer å få kontroll nå, må vi innføre flere tiltak, sier Wolden.

940 personer ventet på å bli testet i Trondheim kommune. Onsdag ble 394 personer testet. Trondheim utvidet denne uken kapasiteten på kommunens coronatelefon. Hele 720 henvendelser ble besvart på telefonen onsdag.

Forbereder skolestart

Trondheim forbereder seg nå på at skoler og barnehager skal starte opp for alvor.

Ifølge kommunalsjef for skole, Elisabeth Belboe, vil kommunen anbefale at valgfag der kohortene er blandet, blir utsatt. Det vil også være lokale tilpasninger.

– Vi er godt forberedt på oppstarten, sier kommunalsjef for skole i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe.

Kommunen advarer om at dersom det blir påvist smitte i barnehager eller skoler, vil barn og familier kunne måtte i karantene.

