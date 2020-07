ÅSTED: Marianne Haugen (54) ble drept da hun satt i bilen og ventet på datteren. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tolk om drapssiktede i Sarpsborg: – Han endret atferd

Den drapssiktede 31-åringen skal ifølge tolken ha endret atferden sin. Kommunen vurderer å be om en tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

En mann i 30-årene ble natt til onsdag pågrepet for å ha knivstukket tre kvinner på ulike steder i Sarpsborg.

Marianne Haugen (54) ble drept da hun satt i bilen og ventet på datteren. En annen kvinne var alvorlig skadet, men tilstanden hennes er ifølge politiet nå bedre. Den tredje kvinnen fikk lettere skader.

Den drapssiktede 31-åringen er for tiden innlagt på psykiatrisk avdeling ved Kalnes sykehus. Han har i avhør forklart at han ikke hadde kontroll under knivangrepene, og at han ble «styrt» av noe utenfor sin kontroll.

VG har vært i kontakt med en kvinne som tidligere har jobbet som tolk for den drapssiktede gjerningspersonen. Hun ønsker ikke å bli navngitt, men VG er kjent med hennes identitet.

– Virket sint og irritert

Ifølge kvinnen skal gjerningsmannen plutselig ha endret atferden sin.

– Da jeg først begynte å tolke for ham virket han grei. Men etter en stund endret han atferd. Han virket sint og irritert. Det var da jeg skjønte at det var noe som ikke stemte, sier tolken til VG.

Kvinnen jobber ikke lenger som tolk for gjerningsmannen, men forteller at hun har møtt ham tilfeldig på gaten ved en rekke anledninger, senest noen dager før knivangrepene.

– Han oppførte seg dårlig. Han stirret på meg og ropte navnet mitt. Jeg var sammen med sønnen min som reagerte på det og sa jeg ikke burde snakke med ham, sier hun og legger til:

– De gangene jeg har møtt ham tilfeldig på gaten så har jeg alltid pleid å spørre om det gikk bra med ham.

Kvinnen forteller at hun er tydelig preget av hendelsen.

– Det er veldig trist og sjokkerende. Samtidig er det skremmende, for man vet ikke hvem man kan stole på. Vi vet ingenting om hva som kan skje når vi går ut, sier hun.

Tolken forteller at hun lenge har vært bekymret for gjerningsmannens helsetilstand.

– Jeg har observert at atferden hans har blitt dårligere. Jeg har vært urolig og bekymret for ham, sier kvinnen og legger til:

– Jeg har prøvd å si ifra til personer som omgås og kjenner til ham om at han er syk og trenger hjelp. Jeg følte ikke at jeg var den rette personen som kunne si at han trengte hjelp, sier hun.

Mottok behandling fram til høsten 2019

Den drapssiktede 31-åringen ble i 2016 siktet for grov vold etter en voldshendelse utenfor moskeen i Sarpsborg. Han ble senere frikjent for forholdet.

Han har også tidligere mottatt psykiatrisk behandling fra kommunen.

– Jeg kan bekrefte at mannen fram til september 2019 mottok behandling fra kommunens helsetjeneste, sier Alice Reigstad, assisterende direktør helse og velferd til VG.

– Hvorfor fikk han ikke noe videre behandling?

– Vi ble enige om at den videre oppfølgingen skulle skje gjennom spesialisthelsetjenesten og ikke kommunen, sier hun.

BEKREFTER: Assisterende direktør helse og velferd, Alice Reigstad bekrefter at mannen mottok behandling fra kommunen. Foto: Sarpsborg kommune

Reigstad forteller at den kommunale fastlegeordningen har forsøkt å komme i kontakt med gjerningsmannen, men at han ikke har møtt opp.

– Jeg er kjent med at han har hatt et legevaktbesøk etter at behandlingen ble avsluttet, sier hun.

Hun opplyser videre at de ikke har fått inn noen alvorlige bekymringmeldinger om mannen etter at behandlingen ble avsluttet.

Vurderer å be om tilsyn

Kommunen vurderer nå å be om en ekstern gjennomgang av saken.

Det bekrefter Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune overfor VG.

– Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Viken og Oslo og bedt dem vurdere et tilsyn over de tjenestene kommunen har gitt. Samtidig vil kommunene gjøre en intern gjennomgang av det som har skjedd, sier han til VG og fortsetter:

– Det var en grufull og fryktelig hendelse med verst tenkelig utfall, sier han.

GRUFULL: Ordfører i Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje (Ap) er tydelig preget av hendelsen. Foto: Vidar Ruud

Han sier videre at den foreløpige interne gjennomgangen viser at kommunen har gitt et forsvarlig helsetilbud til mannen.

– Kommunen har ikke anledning til å bruke tvang som middel til å behandle noen uten at vi har rettslig grunnlag for det. Mannen har fått en frivillig behandling, sier Evje.

Publisert: 18.07.20 kl. 23:26

