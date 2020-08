forrige











fullskjerm neste NED FRA FJELLET: Sanktbernhardshunden Chumlee på 90 kg måtte reddes ned fra fjellet.

Her reddes sanktbernhardshunden Chumlee (4) ned fra fjellet

Turen opp til Kvalnesaskla gikk fint for både tobeinte og firbente, men på vei ned måtte den 90 kilo tunge sanktbernhardshunden Chumlee (4) reddes.

Matmor Emilie Marhaug (33) retter nå en stor takk til Vestvågøy Røde Kors etter at sanktbernhardshunden Chumlee (4) tidligere denne uken kollapset under en fjelltur.

Mandag formiddag tok Emilie turen opp Kvalnesaksla i Vestvågøy, Nordland, med moren og hundene Chibs og Chumlee.

Temperaturen var fin, og både tobeinte og firbeinte var godt forberedt med mat og vann. Hundene er også godt vant med fjellturer, opplyser Marhaug.

Til VG sier hun at de startet på turen mandag formiddag, men var ikke hjemme igjen før 02 natt til tirsdag.

For mens turen opp til Kvalnesaskla gikk fint, tok nedstigningen en uventet vending.

PÅ VEI OPP: Og både tobeinte og firbeinte var alle i fin form. Foto: Marie Klemetsen

«Lemmer som gelé»

Etter å ha hvilt godt ut på toppen, var hunden Chumlee (4) fortsatt sliten da de skulle starte nedstigningen. Turfølget bestemte seg for å ta det rolig nedover, og tok en pause ved Nedrevannet på vei ned fra fjellet.

Her fikk sanktbernhardshunden vann og kjølte seg. Men da de skulle videre ville ikke kroppen hans mer.

«Beina var helt slappe, både frembein og bakbein. I tillegg begynte han å kaste opp,» erindrer Emilie på Facebook.

Mor og datter ble raskt enige om at moren skulle ta med seg den andre hunden, som var i storform, ned fra fjellet og senere komme tilbake og gå Emilie og Chumlee i møte.

Forhåpentligvis skulle Chumlee komme seg til hektene igjen med et par timers hvile, slik at de kunne gå ned igjen sammen.

Slik gikk det ikke. Chumlee klarte ikke å røre seg. Han beveget litt på hodet, men lemmene var som gelé, beskriver matmor Emilie.

Emilies mor returnerte med ei venninne til Nedrevannet, hvor Chumlee og Emilie hadde stagnert. Med seg hadde de presenning, stropper, proviant og tekstiler i håp om at de kunne klare å slepe Chumlee med seg over lyngen på presenningen, og få ham til å ta noen skritt.

Presenningen røk etter noen meter, og Chumlee klarte ikke å holde seg oppe på egen hånd, selv ved hjelp av laken under magen og brystet.

Nå var gode råd dyre, sanktbernhardshunden Chumlee veier tross alt ca. 90 kg, påpeker matmor Marhaug.

De ble til slutt enige om å gjøre et forsøk på å ringe Røde Kors, vel vitende om at de kanskje ikke hadde anledning til å rykke ut for en hund i nød, men med håp om at de kunne dele med seg noen gode råd, om ikke annet.

På tross av begrenset telefondekning, fikk de kontaktet sentralen og den gledelige beskjeden om at to frivillige kunne rykke ut for å hjelpe den store hunden. I løpet av et par timer var de to på plass med både båre og bårestropper.

De fikk også hjelp av Emilies far og en nabo, og var nå syv personer som kunne frakte Chumlee nedover den bratte turen sammen. Krefter ble satt i sving og etter to timer gjennom ur, berg, kratt og myr, klarte de å berge Chumlee ned fra fjellet.

Takker for hjelp

Til VG sier Emilie Marhaug at hun er takknemlig for all hjelpen de fikk, både fra familie, venner, naboer og ikke minst Røde Kors.

– All ære til de frivillige fra Røde Kors, de var helt uvurderlig, velorganiserte, løsningsorienterte, effektive og positive hele veien. Vi hadde ikke klart å komme oss ned uten deres hjelp

Marhaug, som jobber som assistent på dyreklinikk i Bergen, kan onsdag fortelle at Chumlee er på bedringens vei.

– Han er sliten, men han er på beina igjen. Nå blir det ro og hvile fremover og vi tror vi holder oss unna fjellet, sier hun.

De to frivillige i Røde Kors Vestvågøy, Michael Isaksen og Karianne Leonardsen sier til VG at det var en tung og krevende situasjon å få ned hunden.

– Vi måtte finne løsning på å få han ned enklest mulig, da det var mye stein i stien. Vi slepet han ned store deler av turen og bar han der det ikke var mulig å slepe, sier Leonardsen.

Hun legger til at hunden var rolig hele veien, og kom seg på beina da de fikk han inn i hus. Det å hjelpe dyr på denne måten er ikke noe som noen av dem har vært med på tidligere. Isaksen omtaler det som «frivllighet på frivillighet».

– Jeg tar med erfaringen videre. De vi møtte oppå fjellet var en meget fin gjeng å samarbeide med, sier Leonardsen til VG.

Publisert: 05.08.20 kl. 16:37

