Viltnemnda: – La selen være i fred

En liten selunge har ligget i vannkanten ved Operaen i Oslo i over fem timer. Viltnemnda ber folk om å la ungen og moren være i fred – også politiet, som tidligere lette i båt etter moren.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 15.30. Klokken 21 ligger selungen fortsatt ved vannkanten.

Seksjonssjef i Bymiljøetaten Knut Johansson, som er en del av viltberedskapsgruppen i Oslo, forteller at selunger ikke har samme pels som moren, og venter derfor ofte på land mens hun svømmer.

Da er de flinke og venter på den plassen moren forlot de ved, til hun kommer tilbake.

– Men moren tør ikke komme dit om det er folk der, og det kjøres rundt i båter. Det beste er å la selen være i fred, sier Johansson.

– Politiet kjørte rundt og lette etter moren, men det skremmer henne bare enda lengre vekk. Hun tør ikke komme da.

– Ille hvis den må avlives

Johansson forteller at selmoren i noen tilfeller kan gi opp, og ende med å forlate selungen sin.

– Jeg synes jo det er ille hvis selungen skal måtte avlives. Den vil nemlig dø av seg selv om den ikke har en mor.

– Mange skuelystne på nært hold, og dette stresser trolig selungen. Vi ber om at folk trekker unna og lar moren få muligheten til å komme fram til vannkanten, opplyser Oslo-politiet på Twitter.

Vektere er på plass på stedet for å få folk til å holde avstand. Operataket er ikke stengt av.

Da VG snakket med operasjonsleder Guri Sandnes 16.15 sa hun at vektere har fått flyttet folk litt tilbake for at selen skal få ro. De har snakket med viltnemnda som har rådet å gi selen tid til at den selv velger å ploppe uti igjen.

– Ikke lett å være sel

Oppdragsleder i Oslo politi Cathrine Silju sier til VG at havnepolitiet har gjort en vurdering av selungen.

– Vurderingen er at det ikke ser ut som den lider, og at det kan se ut som en eldre unge.

Hun bekrefter at politiet var en kort tur ute i båt for å lete etter selmoren.

Johansson forteller at selen i området ikke har det så lett om dagen.

Etter mye dårlig vær i det siste, har selen fått lov til å være i fred når den har kommet opp til vannkanten, og dermed blitt vant til dette. Men nå er det blitt finere vær, og folk strømmer til for å se på dem.

– Nå ønsker vi at folk holder avstand og bare nyter synet – lar dem leve sin syklus i fred, sier Johansson.

– Jeg håper på pøsregn, så folk lar dem være i fred.

Publisert: 24.07.20 kl. 20:55

