BRANT: Helikopteret begynte å brenne etter at det styrtet i fjellet på Skoddevarre. Onsdag ettermiddag har Havarikommisjonen avsluttet sitt arbeid i området. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Slik var minuttene før helikopterulykken

En av de omkomne sendte et bilde på Snapchat to minutter før helikopteret styrtet.

Det viser en tidslinje politiet offentliggjorde under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Den viser at ulykkeshelikopteret avsluttet en 100-timerskontroll i Alta klokken 13.30 lørdag, altså rundt tre og en halv time før ulykken.

Like etter klokken 16.00 fløy helikopteret videre til Kvenvikmoen for sightseeingturer med deltagere på festivalen «Høstsprell». Den første turen ble avsluttet klokken 16.53.

Her er tidslinjen som viser minuttene før ulykken:

** 16.58: Helikopteret starter opp motoren for sin andre tur på Kvenvikmoen.

** 17.04: En av de omkomne sender ett bilde på Snapchat til en bekjent. Bildet er uten tekst og med utsikt over området Øvre Alta. Helikopteret var da på vei mot fjellet Skoddevarre i retur mot Kvenvikmoen.

** 17.06: Hovedredningssentralen mottok melding om ulykken.

** 17.07: Bell-helikopter til Heliteam ankom ved en tilfeldighet ulykkesstedet. Helikopteret landet og fant en skadet person i terrenget i nærheten av helikopteret.

En time senere, klokken 18.06, ankommer et Seaking-helikopter ulykkesstedet. Et annet helikopter har da flydd inn hjelpemannskaper.

Klokken 18.17 blir fire personer bekreftet omkommet. I tillegg får en skadet person behandling i Seaking-helikopteret, og en person er fremdeles savnet. Klokken 21.17 samme kveld får Hovedredningssentralen beskjed om at den savnede er funnet omkommet.

Søndag ble den skadede personen bekreftet omkommet på sykehuset.

Tidslinjen er basert på Helitrans og Hovedredningssentralens logger, avhør av vitner og elektroniske spor.

«Kommer oss ikke ned til krasjstedet»

Onsdag publiserte NRK deler av lydopptak fra radiotrafikken i området, etter at helikopterulykken ble oppdaget.

Lydloggene vitner om dramatiske minutter.

«Mayday, mayday, mayday. This is Redlift 01. We have one helicopter crashed southwest of Alta. Any othe reading Redlift 01?», lyder den første meldingen ifølge NRK.

Et Widerøe-fly svarer på meldingen. Deretter blir det opplyst om at det er observert en brann i skoen, og at melderne så helikopteret som hadde krasjet da de kom nærmere.

«Vi burde sende en Seaking eller noe sånt. Vi kommer oss ikke ned til krasj-stedet», lyder meldingen over radioen ifølge NRK.

Senere melder helikopteret fra om at de har funnet en mann på bakken.

Har avsluttet arbeidet

Onsdag ettermiddag er deler av ulykkeshelikopteret på vei til Havarikommisjonens lokaler på Kjeller.

Havarikommisjonen har avsluttet alt sitt arbeid på stedet, og politiet jobber nå med den siste opprydningen i ulykkesområdet. Siden søndag har det vært innført fly- og ferdselsforbud i området. Dette blir opphevet fra torsdag morgen.

– Vi har et relativt klart bilde av det som skjedde på stedet. Nå har vi fokus på å finne ut hva som skjedde forut for hendelsen. Vi mangler fortsatt tråder, og samler inn informasjon ved å snakke med folk og videre undersøkelser på Kjeller, sier avdelingsleder Kåre Halvorsen til VG.

Vrakdelene blir sendt med lastebil fra Alta, og er ventet å være fremme på Kjeller mandag morgen.

Halvorsen legger til at det kan ta lang tid før man eventuelt finner svar på årsaken til ulykken.

– Hvis vi får lest av ferdskriveren vil det gi mye nyttig info, sier han. Tirsdag opplyste Halvorsen at ferdskriveren er svært skadet, og at det kan bli vanskelig å hente ut informasjon. Den er nå på vei til Frankrike, der den vil bli forsøkt avlest.

Publisert: 04.09.19 kl. 15:21







