FORSVARER: Andreas Wahl forsvarer at han og Folkeopplysningen har manipulert elever ved Lillestrøm videregående. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil ikke beklage manipulasjon av skolevalg

Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen mener at manipuleringen av skolevalget ved Lillestrøm videregående i dag må sees som læring.

Med en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier har NRKs Folkeopplysningen i et halvt år manipulert elevene ved Lillestrøm videregående skole.

Målet var å få dem til å stemme Senterpartiet i skolevalget.

Først etter valget, på et allmøte på skolen i dag, fikk elevene vite at alt var falskt. Senterungdommen er sjokkert. Sosialistisk Ungdom kaller det «hårreisende» og krever en beklagelse. Unge Høyre kaller det «fullstendig rystende og uakseptabelt».

– Er det noe du vil beklage?

– Jeg tror de kan få litt mer tid på å se dette i et større bilde i demokratiopplæringen, slik som rektoren på skolen og juristene i fylkeskommunen har gjort, sier Wahl til VG.

les også NRK-program prøvde å manipulere skolevalg med fake news

– Jeg håper at hvis de får litt mer tid, vil de kanskje se at her er det læring. Ikke bare for elevene på VGS, men dette skal også bli til et program. Vi vet at Folkeopplysningen brukes mye til læring i skolen, sier Wahl.

– Så ingen beklagelse, men en oppfordring?

– Ja, svarer Wahl.

Han kan ikke garantere at de ikke har manipulert andre velgere i prosessen.

Ikke enig i kritikken

Wahl forklarte i dag elevene på skolen at de ville teste om manipulasjonen av USA-valget også kunne skje i Norge. Han håper programmet vil bidra til at ungdom er mer bevisst på hvordan de påvirkes.

Sosialistisk ungdom mener imidlertid de har gitt elever som stemte for første gang et dårlig møte med demokratiet.

– Jeg er ikke enig i at det er et dårlig møte med demokratiet og det å skulle velge, sier Wahl.

Foto: Skjermdump Facebook

– Etter å ha vært sammen med ungdommene i dag, er inntrykket mitt at det store flertallet på skolen sier dette har satt i gang mange spørsmål. Om hvordan vi tar valg i livet vårt, hvordan vi påvirkes og hvordan vi styres i jungelen av budskap. Budskap de møtes med hver dag. At de har blitt mer bevisste på alle inntrykk de får, sier Wahl til VG.

– Hva med alle som kan ha sett dette som ikke går på skolen?

– Det har vi ganske god koll på, for de annonsene vi har delt er geografisk avgrenset, avgrenset på alder, og elevene må ha lagt inn at de går på Lillestrøm VGS på Facebook for å bli truffet. Vi kan ikke garantere at ingen utenfor skolen ikke har fått opp noe av materialet vårt, men vi har overvåket dette for å unngå lekkasjer utenfor vår avgrensede målgruppe, sier Wahl.

FALSK KONTO: Denne kontoen har promotert Senterpartiet, men Nora er i virkeligheten Folkeopplysningen. Foto: Skjerm

– Vi har gjort alt vi kan for ikke å nå noen andre dem vi også skulle avsløre det til. Nettopp for å unngå at dette prosjektet lekker utenfor det avgrensede gruppen, svarer Wahl.

– Har ikke gjort noe ulovlig

Men i tillegg til annonsene kommer Instagram-kontoer, arrangementer, falske nettaviser og Facebook-sider – alt i regi av NRKs folkeopplysningen.

– Har dere avgrenset alt dette til elevene?

– På annonsene har vi avgrenset. Instagram-kontoen har vært åpen for alle, men til og med noen dager siden handlet den om memes fra Lillestrøm VGS. Vi har etter hvert ganske god oversikt over hvem som er elever på skolen, sier Wahl.

KUPPET: I en video fra møtet med elevene sier Wahl «Vi kuppa rett og slett klimastreiken på skolen». «Vi delte ekte lokale innlegg i lokalavisa. Og fikk dere til å klimastreike». Foto: Lillestortinget2019

Folkeopplysningen har kjøp annonser hos Facebook som ungdommene har fått opp.

- Vi har ikke gjort noe ulovlig, vi har ikke brutt loven. Vi har gjort det samme som firmaer og norske politiske partier gjør, med de verktøyene som Facebook stiller til rådighet og tar seg betalt for.

