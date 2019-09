REAGERER: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud kritiserer enkelte AUF-debattanter for det han mener er uholdbare karakteristikker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

FpU-leder ut mot AUF etter skolevalg: – Vi har fått rasistiske beskyldninger

Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i FpU, mener noen av debattene i årets skolevalg har vært skitne. – Viktig at vi er tydelige på hvor streken går, svarer AUF-leder Ina Libak.

Mens Arbeiderpartiet vant sitt tredje skolevalg på rad og Miljøpartiet De Grønne gjorde sitt beste valg noen sinne, ble det tidenes dårligste for Fremskrittspartiet.

Bjørn-Kristian Svendsrud er leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), som representerer moderpartiet i skoledebattene. Han er ikke tilfreds med årets resultat.

– Det er klart at 8,2 prosent er altfor lavt for Frp. Det er ikke så mange år siden vi vant skolevalgene, sier Svendsrud til VG.

Han mener skolevalget har vært krevende for FpUerne.

– Noen av debattene har vært skitne, og vi har fått karakteristikker fra AUF-debattanter som har vært uholdbare, sier Svendsrud og fortsetter:

– Vi har fått rasistiske beskyldninger, og vi har fått høre at både vi og Unge Høyre nærmest har skapt grunnlaget for terroraksjonen i Bærum. Det er en krevende situasjon, for det er i utgangspunktet god tone mellom ungdomspartiene, men enkelte debattanter har vært uredelige.

REAGERER OGSÅ: AUF-leder Ina Libak mener det har kommet uholdbare angrep fra FpU også. Foto: Jørgen Braastad

AUF: Gjelder FpU også

AUF-leder Ina Libak kjenner til episodene Svendsrud reagerer på.

– Det er konkrete eksempler på at noen har gått over streken i skoledebatt, og det skal ikke skje. Når det skjer må man ta tak i det, og det har vi gjort, sier Libak til VG.

Hun påpeker at mange av skoledebattantene er i tenårene, og at det derfor skjer feil.

– Det viktige er at vi er tydelige på hvor streken går, og at man heller skal snakke om egen politikk.

AUF er ikke de eneste som har kommet med uholdbare angrep mot andre ungdomspartier, mener Libak.

– Jeg har konkrete eksempler fra FpU og andre debattanter, men jeg vil ikke knytte de til FpUs valgkampstrategi. Sånt bør ungdomspartiene ordne opp i sammen.

FpU og moderpartiet Frp har vært i hardt vær etter partileder Siv Jensens utspill om «snikislamisering» og nestleder Sylvi Listhaugs Facebook-post om båtflyktninger.

– En del av det FpU snakker om er politiske temaer, og vi må ikke blande det å gå over streken og politisk debatt. Et eksempel er hvis man sitter i debatt og det Listhaug sier blir et tema, sier Libak og fortsetter:

– Det kan være vanskelig for ungdomspartiene å forsvare det eller endringen i abortloven, men det er ting regjeringen deres har ansvar for. Det er også en politisk sak at Siv Jensen bruker ordet snikislamisering, og den debatten er helt legitim å ta i skoledebatter.

– Bompenger er ikke noe elever bryr seg om

Frp er et av fire partier som har vunnet skolevalget, i tillegg til Høyre, Ap og SV.

– Det er ikke én enkelt grunn til at Frp går tilbake i skolevalget, og vi ligger høyere i skolevalget enn Frp gjør på enkelte målinger. Nå er vårt fokus å brette opp ermene og forklare hvorfor Frp er det riktige valget på mandag. Det er det som er det virkelige valget som teller, sier FpU-leder Svendsrud.

– Det har vært krevende, men jeg er veldig stolt av våre debattanter som har stått på. Og så er det verdt å registrere at de som går mest tilbake er Arbeiderpartiet.

Svendsrud utelukker ikke at de siste ukenes bompengedebatt har hindret ungdomspartiet fra å få frem ungdomssaker.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet av bompengeforhandlingene i regjeringen, men bompenger er ikke noe elever bryr seg om, rett og slett fordi de ikke kjører bil.

