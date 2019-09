Ap klart størst i skolevalget - brakvalg for MDG

MDG øker med hele fire prosentpoeng siden forrige skolevalg. AP er fremdeles størst, mens både Høyre og Frp faller i oppslutning.

Valgresultatet fra årets skolevalg er nå klart. Mens Miljøpartiet De Grønne og Venstre har den største økningen i oppslutning, taper de tradisjonelt største partiene terreng.

MDG og Venstre nærmer seg Høyre i kampen om å være det nest største partiet blant ungdommene.

Tallene viser likevel at Arbeiderpartiet er klart størst med 26,6 prosent oppslutning, en nedgang på 1,2 prosentpoeng.

I en pressemelding sier partiet at dette er en historisk seier.

– Arbeiderpartiet er det første partiet som vinner tre skolevalg på rad! Resultatet er også et oppgjør med partiene i høyreregjeringen. Høyre, Frp, Venstre og KrF får til sammen bare 33,6 prosent. De unge vil ikke ha kommersialisering i eldreomsorgen, skattekutt og økte forskjeller.

MDG gjør det sterkt. De får 10,8 prosent oppslutning, en økning på fire prosentpoeng fra 2017. Partiet får absolutt størst fremgang av alle partiene i skolevalget.

I 2013 var MDG helt nede på 2,8 prosent i skolevalget. Det nasjonale gjennombruddet kom under lokalvalget i 2015, og i skolevalget doblet de da oppslutningen.

Siden har pilen pekt oppover.

Etter å ha fått resultatene, sier byråd og MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, til VG at hun har frysninger.

– De har gjort en så innmari stor jobb fra Grønn Ungdom i hele landet, og jeg er så stolt av det resultatet de har fått til - for her er det virkelig fremtiden til partiet som sitter, sier hun.

Nedtur for Høyre og Frp

MDG gjør det bedre enn SV, som i 2017 gjorde et brakvalg og økte klart mest i oppslutning av alle partiene. Audun Lysbakken er likevel storfornøyd:

– SU har gått frem med 2,5 prosent siden forrige kommunevalg i 2015 - det må jeg si er et godt resultat. Vi har hatt en klar oppadgående tendens de siste valgene. Og vi er nesten like store som Høyre, det er jo trivelig, sier SV-lederen til VG.

- Dette viser at ungdommen har sendt et veldig tydelig signal om at de ønsker en rødere og grønnere politikk. Det er ganske overveldende rødgrønne tall. Vi doblet oppslutningen for to år siden, og nå leverer SU et like sterkt skolevalg denne gangen og. Så det

viser at SV har vokst mye de siste årene, og det gir oss masse energi inn mot valget.

Høyres oppslutning er på 12,9 prosent - en nedgang på 2,2 prosentpoeng, mens Frps oppslutning minsker fra 10,4 til 8,2 prosent.

KrF faller heller ikke i år i smak hos ungdommene. De får bare 2,3 prosent oppslutning, en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

Bompengepartiet er heller ikke særlig populære hos videregående-elever landet rundt: De får 1,4 prosent oppslutning.

Venstre med rekordvalg

Venstre gjør sitt beste skolevalg noen sinne. De øker med 2,8 prosentpoeng til 10,2 prosents oppslutning - og er det eneste regjeringspartiet som gjør det bedre enn i 2017.

– Vi er veldig heldige i Venstre som har et så fabelaktig ungdomsparti. Dette er et historisk valgresultat, det beste for Unge Venstre i skolevalget noen sinne, sier partileder Trine Skei Grande til VG.

– Det er ekstremt imponerende. Unge Venstre har løftet klimasaken høyt, men har også holdt en klar liberal profil i skolevalget. Det er mange som har blitt overrasket over at skolevalget skulle bli en kamp for ytringsfrihet og retten til å fremme sine politiske standpunkter i åpen debatt, men Unge Venstre har stått i stormen med rak rygg.

Fakta om skolevalg * Skolevalg er et prøvevalg som holdes ved landets videregående skoler i forbindelse med ordinære valg – som lokalvalg, stortingsvalg eller folkeavstemninger. * Valgene er ment å vekke politisk interesse og engasjement blant ungdom, samt kunnskap om den demokratiske prosessen. * Skolevalgene er en viktig del av valgkampen til de politiske ungdomsorganisasjonene. * Skolevalgene arrangeres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. * Årets valg er det 17. i rekken. * De første skolene gikk til valg mandag 26. august. Frem til de offisielle datoene for skolevalg denne uken, 3. og 4. september, har elever ved nesten 400 skoler avgitt sin stemme. Kilde: NSD, NTB

Hun sier at ungdommens hovedsaker også er Venstres hovedsaker.

– Vi har lyttet til klimastreikerne, og fremmet miljøsaken i kommuner og fylker over hele landet. Vi har landets mest ambisiøse skolepolitikk, fordi ungdommen er fremtiden vår, og alle barn fortjener en god skole som lærer dem det de trenger for å lykkes i livet. Vi har kjempet for en mer human og moderne ruspolitikk, med hjelp til de som trenger det i stedet for straff, sier hun.

– Jeg er utrolig stolt av Unge Venstres innsats for å løfte viktige debatter, og for en politikk for å skape en bedre fremtid for alle, avslutter Grande.

Også Sentertpartiet gjør det bedre i år - de går fra 6,8 prosent oppslutning i 2017 til 8 prosent nå.

BRAKVALG: MDG gjorde det bra i årets skolevalg, og fikk 10,8 prosent oppslutning. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Rødt går ned - Moxnes fornøyd

Rødt går fra 5,7 til 4,9 prosents oppslutning, men partileder Bjørnar Moxnes påpeker overfor VG at Rødt ville havnet godt over sperregrensen hvis dette var et stortingsvalg.

– Rød Ungdom har stått på knallhardt og gjort en fantastisk jobb med å overbevise elever landet rundt. De fortjener all heder og ære og vi i Rødt er heldige som har verdens beste ungdomsparti i ryggen, sier han,

- Den unge generasjonen er lei av manglende handlekraft og tiltaksløse politikere i møte med vår tids største utfordringer. Klimakrisa truer fremtiden, mens utslippene fortsetter å øke under denne regjeringa. Forskjellene øker drastisk og generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Valgresultatet er et tydelig signal om at elevene ønsker et vendepunkt.

- Nå gjelder det å jobbe på i innspurten til valgkampen. Vi har store forhåpninger om å gjøre er godt valg, og nå har vi masse aktivister fra Rød Ungdom som kan stå på stand med oss istedenfor å sitte i skoledebatter, det vil definitivt hjelpe på!

