BER OM GRANSKING: SV-leder Audun Lysbakken vil ha en kritisk gjennomgang av de økonomiske støtteordningene til ledige under coronakrisen. Foto: Tore Kristiansen / VG

Lysbakken: – Behandlingen av de ledige bør granskes

SV-leder Audun Lysbakken sier han ønsker et oppgjør med måten mange permitterte og oppsagte er blitt behandlet på under coronakrisen.

For mindre enn 10 minutter siden

– I 2020 må vi vite at vi har et sikkerhetsnett vi kan spenne opp når krisen rammer. Stortinget bør se på hvorfor vi ikke var bedre forberedt på å ta vare på dem som mistet jobb og inntektsgrunnlag, slik at vi kan lære av feilene som er begått, sier Lysbakken.

Les historiene til syv permitterte: - Det tøffeste jeg har vært gjennom

Lysbakken mener det ikke finnes noen unnskyldning for at titusenvis av ledige fortsatt ikke har fått utbetalt pengene de har krav på fra NAV.

– Det er jo helt sjokkerende at vi har en situasjon der mange etter tre måneders ledighet fortsatt mangler penger til mat på bordet. Dette gjelder i stor grad vanlige arbeidsfolk som ikke har sparepenger å tære på, sier han.

– Men det kom tidlig på plass en forskuddsordning. Viser ikke dette at regjeringen har tatt problemet på alvor?

– Det var bra den ordningen kom. Men den store utfordringen for mange har vært manglende lønnskompensasjon for de første tyve første dagene. Det har gjort situasjonen veldig vanskelig for mange som har fått et stort hull i økonomien sin.

les også Nå er NAV klar med lønnskompensasjon

Lysbakken sier han har forståelse for at situasjonen har vært krevende situasjon for NAV.

– Uansett er dette en situasjon vi ikke kan godta i Norge i 2020. Det bør åpenbart være et granskingstema for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, eller for utvalget regjeringen har nedsatt for å utrede håndteringen av coronakrisen.

– Godt sikkerhetsnett

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarer slik på Lysbakkens kritikk.

– Vi har et godt sikkerhetsnett i Norge. Det er hittil utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under koronakrisen, 175.000 har fått forskudd på dagpenger. Vi har også nødløsninger som nødhjelp fra NAV slik at ingen blir stående på bar bakke i denne vanskelige perioden. Men ja, noen venter fortsatt. Det aller viktigste for oss har vært at så mange som mulig skulle få så mye som mulig av det de hadde krav på så fort som mulig, skriver han i en e-post.

Til VG har arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tidligere uttalt seg om bekymringen han hadde for at NAV ikke ville makte å gjennomføre alle oppgavene etaten ble pålagt i forbindelse med regjeringens krisepakke.

– Den største bekymringen min var at hele NAV-systemet rett og slett skulle knele, at det kom så mange nye oppgaver og løsninger at NAV ikke ville greie å betale ut penger raskt, sa statsråden i et intervju med VG 25. april.

les også Det ukjente dramaet bak kriseforliket

Røe Isaksen viser til at både NAV og Arbeids- og sosialdepartementet informerte Stortinget om mulige forsinkelser i mars da mengden av nye løsninger ble diskutert. I et svar til Aps fraksjon i Stortingets finanskomité 13. mars skrev departementet blant annet:

«(...) Opprettelse av ev. nye inntektssikringsordninger vil ikke være mulig å få på plass på kort sikt, dvs. at det kan ta flere måneder å få på plass nye systemer. Det samme vil kunne gjelde hvis nye grupper skal tas inn i etablerte ordninger. Videre får NAV nå saker i et svært stort omfang som vil utfordre etatens saksbehandlingskapasitet.»

SVARER PÅ KRITIKK: – Vi har et godt sikkerhetsnett i Norge, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Trond Solberg / VG

Selv sa Røe Isaksen i debatten i Stortinget 16. mars at lønnskompensasjonsordningen var blant spørsmålene der det kunne hende at «noen der ute vil merke at det er noe forsinkelse».

– Var ikke denne uttalelsen et varsel om at det kunne gå lang tid før ordningen var på plass?

– Det er helt riktig at han sa det. Derfor er ikke vår kritikk at det tok lang tid å få på plass ordningen, men at regjeringen ikke laget en nødløsning, når de så hvor lang tid det ville ta, sier Lysbakken.

les også Permitterte og arbeidsledige under corona – venter på penger fra NAV

Han er glad for at NAV endelig har fått lønnskompensasjonsordningen på plass, men mener det har tatt altfor lang tid å utvikle en løsning. Og fortsatt er det mange som ikke har fått behandlet dagpengesøknadene sine, påpeker han.

ALVORLIG BUDSKAP: Ledigheten i Norge eksploderte etter at regjeringen innførte de strengeste smittevernreglene siden andre verdenskrig. Bildet er tatt på pressekonferansen 12. mars da tiltakene ble presentert. Foto: VG

les også Røe Isaksen: – Usikkerheten tærer på

SV-lederen sier statsråden bærer et tungt ansvar for situasjonen mange permitterte og oppsagte står i.

Lysbakken mener det er flere sider ved regjeringens håndtering av den økonomiske krisen som bør ses på i etterkant av coronakrisen.

– Vi har sett en voldsom kontrast i handlekraften når det gjelder en løsning for bedriftene, og en løsning for permitterte og oppsagte. Bedriftene fikk en ordning på plass i løpet av noen dager, arbeidsfolk har måttet vente i månedsvis. Jeg skulle ønske regjeringen hadde vist samme tillit til permitterte og oppsagte som til bedriftseierne.

les også Hastverk ble lastverk – og kanskje økt arbeidsledighet

Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at folk har vært mer tålmodige enn hva som kunne forventes.

– Jeg tror det skyldes at alle ser hvilken krise vi står i, med så mange arbeidsledige at det mangler historisk sidestykke. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere håndteringen av koronakrisen. Det er viktig, og det er helt sikkert mange ting vi har å lære fra håndteringen av en ekstrem krise, sier han.

– Samtidig tror jeg det ville vært vanskelig å rigge NAV til å ta unna 400.000 dagpengesøknader på få uker. Bare på én dag i mars kom det inn 63.000 søknader. Jeg var selv på et tidspunkt bekymret for at Nav skulle kollapse med den enorme pågangen og en rekke nye løsninger som skulle på plass på rekordtid. Det har ikke skjedd.

Statsråden sier at med lønnskompensasjonen som nå er på lufta har NAV levert på 12 av 12 bestillinger fra Stortinget.

– Det har tatt tid å få siste rest på plass, men nå er vi der. Nå må arbeidsgiverne gjøre sin del av jobben og levere inn nødvendig informasjon til NAV, slik at folk får pengene sine.

Publisert: 13.06.20 kl. 10:31

Fra andre aviser