Frp fosser frem i ny VG-måling, mens Høyre og Ap faller

Høyre og Arbeiderpartiet mister til sammen nesten 6 prosentpoengs oppslutning i VGs ferske partibarometer for juni. Fremskrittspartiet gjør samtidig et stort hopp.

– Det er hyggelig når det går bedre på meningsmålinger, men det er fortsatt lenge igjen til valget. Etter en periode hvor det ikke har vært mulig å drive partipolitikk, kan vi nå være tydeligere og mer synlige på FrPs politikk. Det skal vi fortsette å være fremover, noe jeg tror velgerne setter pris på, skriver partileder Siv Jensen i Frp i en e-post til VG.

Frp går frem hele 3 prosentpoeng i VGs partibarometer for juni. Oppslutningen øker fra 9,4 til 12,4 prosent. Målingen er utført av Respons Analyse.

Riktignok var oppslutningen i VGs maimåling svært dårlig for det tidligere regjeringspartiet, sier Johan Giertsen i pollofpolls.no. Han er valgekspert, jusprofessor ved Universitetet i Bergen og Høyremedlem.

– Hva skyldes fremgangen?

– Frp lekker mye mindre enn før. Særlig lekkasjen til Senterpartiet har de lukket nesten helt. I mai var lojaliteten til Frp-velgerne nede på 40-tallet. Da var mer enn halvparten av Frps 2017-velgere enten borte eller usikre. Men nå er lojaliteten på 66 prosent. Da har to av tre 2017-velgere kommet tilbake til partiet, noe som gir en fin fremgang, sier han til VG.

Høyre og Ap faller

Begge de to store, statsbærende norske partiene går klart tilbake i VGs ferske måling. Regjeringspartiet Høyres oppslutning faller med 2,3 prosentpoeng og de ender på 24,2 prosent. Det betyr at de likevel ville vært Norges største parti om det var valg i morgen, ifølge målingen.

Arbeiderpartiet mister 3,5 prosentpoeng og får 23,5 prosents oppslutning i VGs junimåling. De to styringspartienes oppslutning faller dermed med 5,8 prosentpoeng til sammen.

Nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet tolker hans eget partis nedgang i et større internasjonalt bilde.

– Vi er aldri fornøyd med å gå tilbake, men jeg velger å se det store bildet. Det største regjeringspartiet har styrket seg gjennom krisen, som i andre land. Høyre går litt ned nå. I de aller fleste land har det største opposisjonspartiet falt som en stein gjennom krisen, men Arbeiderpartiet har holdt stand, sier Skjæran til VG.

NESTLEDERE: Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

De tidligere regjeringspartnerne Ap, Sp og SV ville fått 82 mandater til sammen, ifølge målingen. For flertall i Stortinget trenger man 85 representanter. Det betyr i praksis at partiene fra Stoltenberg II-regjeringen måtte hatt støtte fra enten Rødt eller MDG.

– Jeg mener at Høyrepolitikken abdiserte under krisen. Da styrket Høyre seg. Men nå kommer den tilbake, blant annet med kutt i formuesskatten. Da vil også norsk politikk gå tilbake til normalen, sier han.

– Ser vi en normalisering i det politiske landskapet nå etter corona-krisen?

– Ja, det tror jeg, sier han.

NESTLEDER: Bent Høie i Høyre. Foto: Vidar Ruud

Basert på junimålingen fra VG ville dagens regjeringspartier Høyre, Venstre og KrF fått 48 stortingsrepresentanter. I tillegg får deres tidligere regjeringspartner Frp 22 mandater.

Nestleder Bent Høie i Høyre sier at man må regne med svingninger mellom meningsmålinger.

– Det viktigste for Høyre er å styre Norge trygt gjennom coronakrisen. Vi vil holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake. Vi har akkurat lagt frem ny politikk som skal bidra til å ta Norge trygt ut av coronakrisen gjennom å skape mer og inkludere flere, skriver han i en e-post til VG.

– At det er litt svingninger må man regne med. Men jeg tror velgerne i 2021-valget vil ønske seg Ernas lederskap og en politikk for å skape flere jobber i privat sektor. Det er tross alt det som finansierer velferden vi er så avhengig av, sier han.

– Mindre krisemodus

Både Høyre og Arbeiderpartiet styrket oppslutningen sin under corona-krisen. Nå peker pilene feil vei for begge to.

Valgekspert Johan Giertsen spør seg om corona-utslagene kan være i ferd med å dempe seg.

– Det virker som det er mindre krisemodus blant velgerne nå enn det var i april og mai. Dette er bare én måling. De neste målingene vil gi oss flere svar, men det er verdt å spørre om noen av corona-utslagene på målingene nå er i ferd med å dempes ned, sier Giertsen til VG.

PROFESSOR: Johan Giertsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

