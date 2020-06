OMRINGET: Gården til familien Bakken i Bælgiouda i Alta er omringet av vann. Ørjan Bakken har brukt traktor for å komme seg til og fra for å sjekke hvordan det går. Ungene har tatt kanoen. Foto: Ørjan Bakken

Fortsatt rødt flomnivå i Finnmark – familien Bakken måtte sove i campingvogn

Ørjan Bakken (45) og familien sov i campingvogn i natt, etter at vannet har omringet gården deres i Bælgiouda i Alta, hvor vårflommen herjer. Noen steder er vannføringen nå synkende, andre steder øker den fortsatt.

Mandag morgen er vannføringen fortsatt på rødt nivå i flere elver i Finnmark, og på oransje nivå i mange elver i indre Trøndelag, Troms og Finnmark, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på Varsom.no.

«NVE følger situasjonen nøye», heter det.

Det var søndag ettermiddag at NVE utstedte flomvarsel på rødt nivå for kommunene Alta, Porsanger og Karasjok i Finnmark.

– Ekstrem situasjon

– Mandag morgen er vannføring fortsatt på rødt nivå i flere elver i Finnmark. Vannføringen har snudd på Leirbotnvatn og Lombola og er svakt synkende, men er fortsatt på rødt nivå. Vannføringen på Skoganvarre og Iesjokka som også er på rødt nivå, og er fortsatt økende, sier Tuomo Saloranta, vakthavende hydrolog i NVE, ifølge nettsidene.

– Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader, opplyser Saloranta.

Vannstanden i Tverrelva har ikke økt siden søndag kveld, ifølge Ørjan Bakken i Alta, som måtte evakuere gården og sove i campingvogn i natt.

MÅTTE EVAKUERE: Familien Bakkens gård i Bælgiouda i Alta har blitt en øy i løpet av det siste døgnet. Foto: Vidar Heitmann

Umulig å bo hjemme

– Elven har ikke steget noe på seks-syv timer. Det kan virke bra, sa Bakken til VG ved åtte-tiden mandag og la til at elven har holdt samme nivå siden midnatt.

Han sov i campingvogn sammen med kona og tre barn, å bo hjemme var ikke mulig. Der hadde vannet allerede trengt inn i kjelleren og sto på første trappetrinn på husets inngangsparti samt 10–20 cm opp på grunnmuren.

Mandag morgen hadde det begynt å regne litt, men ikke mye.

OVERNATTET I CAMPINGVOGN: Ørjan Bakken og familien har overnattet i campingvogn i natt. Her er han sammen med kona Lisa Bakken og datteren Selma (6). Foto: PRIVAT

– Jeg har sovet et par timer, men også vært oppe og sett på elven, sier Bakken.

– Vi håper at flomkurven flater ut og at det ikke stiger mer, sier han, men legger til at Altaelva fortsatt stiger.

Nidelva vil fortsette å stige

Søndag kveld ble flomvarselet på oransje nivå for indre Trøndelag utvidet med Trondheim kommune, grunnet økende vannføring i Nidelva.

– Kjøligere vær har bremset snøsmeltingen, og vannføringen er mandag morgen avtagende i de fleste elver i varslingsområdene i Midt-Norge, opplyser Saloranta, vakthavende hydrolog i NVE.

– Vannføringen i Nidelva er imidlertid på oransje nivå og vil fortsette å stige i flere døgn fremover, tilføyer Saloranta.

Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

– Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, tilføyer Saloranta.

Øker i Altavassdraget

I Troms og Finnmark har vannføringen i mange elver økt raskt det siste døgnet, ifølge NVE. Dette skyldes stor og vedvarende snøsmelting grunnet mye snø og relativt høye natt- og dagtemperaturer. Mange målestasjoner i Troms og Finnmark, der snøsmelting fortsatt bidrar med vann til elven, har fortsatt vannføring på oransje nivå.

Vannføringen i Målselva og i Reisaelva har vært økende det siste døgnet og har nådd henholdsvis gult og oransje nivå.

Vannføringen i Altavassdraget er fortsatt økende mandag morgen, på oransje nivå ved Kista og på grensen mellom gult og oransje nivå oppstrøms Altadammen, ved Suohpatjohka og Masi.

VANN, VANN, VANN: Verandaen til familien Bakken i Alta ser nærmest ut til å flyte på vannmassene som omringer huset. Foto: Ørjan Bakken

Ingen evakuert i Porsanger

Ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch (Ap) sier til VG at ingen i kommunen er evakuert mandag morgen.

– Det går jo bra og det er ikke større skader ennå og liv og helse er fortsatt ikke i fare. Vi følge situasjonen nøye og det er ekstreme krefter som er i sving, sier Borch og legger til at de har flere berørte vassdrag.

– Per i dag er det ingen som er evakuert i kommunen, men vi har veier som gjør at noen er stengt ute og ikke kommer seg til skole og jobb.

Publisert: 08.06.20 kl. 10:47

