Ap-Støre om valgnederlaget: - Altfor dårlig

– Vi kan aldri slå oss til ro med at dette er den nye normalen, sier partileder Jonas Gahr Støre om Aps valgresultat - som han i talen til landsstyremøtet kaller «rett og slett altfor dårlig».

Ap gjorde sitt dårligste kommunevalg etter krigen og partiets landsstyre skal evaluere både valgkamp og valgutfall tirsdag ettermiddag.

Fra talerstolen på Folkets Hus på Youngstorget tirsdag formiddag sier partileder Jonas Gahr Støre at en «brutal sannhet» er at det trengs et sterkere Ap hvis de skal sikre flertall i 2021:

– Jeg skal være helt ærlig: 24,8 prosent er altfor lavt. Det er et tall som bør synke tungt i oss, det er rett og slett altfor dårlig, sier han.

– Vi klarte ikke målbære frustrasjonen, vi så den, vi hørte den, men vi var ikke nære nok.

Han sier at han har en ærlig og brutal hovedoverskrift:

– Det er et altfor dårlig resultat og vi kan bedre og vi må bedre. Hvis vi skal vinne valget med selvtillit og styrke så må vi være mye større. Vi kan aldri slå oss til ro med at dette er den nye normalen, sier Støre.

– Må vinne tilbake tilliten

Selv om Ap gikk kraftig tilbake, så har de vunnet makten i de fleste storbyene og det dårlige valgresultatet har ikke utløst noen tung debatt om at Støre må gå av.

I talen trekker Støre frem dette:

– Vi beholder makten i Oslo, Bergen og Trondheim, og la oss feire at vi tar tilbake makta i Stavanger - det er en stor seier.

Han peker på at Aps side av politikken har gjort det bra, men at de har som mål at Aps andel av Aps side skal gjøre det bedre.

– Oppsummert: Vi har en del å glede oss over, men la det ikke være noen tvil: 24,8 prosent er ikke glede. Vi må vinne tilbake tilliten og vinne tilbake velgere.

Vil ikke ta samarbeidsdebatten

Et sentralt tema for partiet fremover er hvem de skal samarbeide med i et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget i 2021. For to år siden lukket STøre døren for MDG og Rødt, men MDGs styrkede posisjon gjør at mange mener dette må vurderes på nytt.

Støre sier i talen til landsstyremøtet at de ikke skal begynne debatten nå om hvem Ap skal styre med i 2021. Han vil ha fokus på innholdet i politikken:

– Vi skal ikke ha oppmerksomhet rundt det politiske spillet utenfor, sa han, til så stor applaus fra salen at han la til:

– Da er det konkludert.

Men allerede før landsstyremøtet har det tent fyr mellom to sentrale Ap-topper om dette:

Byrådsleder Raymond Johansen har tatt til orde for å holde det åpent om Ap bør kunne samarbeide med De Grønne nasjonalt, etter stortingsvalget i 2021.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, gikk like før landsstyremøtet tirsdag ut mot Johansen og sa at byrådslederen i Oslo «har gått i De Grønne-fella».

Fire hovedsaker

Han trekker frem fire hovedsaker for Ap frem mot 2021:

– Overordnet så skal vi klare å bli den stemmen i politikken som viser at små forskjeller og like muligheter er det som tar vare på dette landets fremtid.

Og at Ap skal følge opp fire områder: Arbeidslivspolitikken, velferden, by og land, og klima, inkludert å slå ring om EØS-avtalen.

Støre har selv sagt at klima blir viktigste sak inn mot stortingsvalget i 2021, noe han utdypet i et intervju med Klassekampen tirsdag, hvor han dessuten uttaler at det er «vår tids viktigste sak». Han sier Ap må finne sin egen vei i klimadebatten.

Klima pluss industri = risikosport

Støre snakker om hvorvidt det går an å forene klimastrekende ungdom og industrien. Han trekker frem at Raymond Johansen har sagt at dette temaet er risikosport, noe han selv mener er det er et godt begrep.

– Men risikosport skal man ikke vike unna. Da kan vi havner et sted hvor vi ikke blir gode nok for noen - verken de som tenker på klima eller de som tenker på trygge jobber. Vi skal motiveres av risikoen!

Støre sier dette ikke er noe de kan styre unna - fordi saken blir større, ikke mindre.

– Jeg har min ubeskjedne vurdering: Hvis ikke vi kan gjøre dette, tror jeg ingen andre kan gjøre det, sier han, men understreker følgende:

– Det betyr ikke å sette 170 000 i oljesektoren på oppsigelse. Å sette en sluttdato som MDG gjør, er feil. Det er blodig urettferdig, dårlig industripolitikk og dårlig for klimaet. Vi trenger disse folkenes kompetanse og erfaring.

Støre gjentar stadig at Ap skal utvikle, ikke avvikle.

– Vi skal bygge ny industri på skuldrene til den eksisterende industrien.

Han fastslår at alt ikke kommer til å være som før, og at utslippene må ned.

– Industrien må og vil ta ansvar.

Publisert: 24.09.19 kl. 14:06 Oppdatert: 24.09.19 kl. 14:22







