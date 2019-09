KLIMA SEILER OPP: Ap-leder Jonas Gahr Støre på Aps landsstyremøte i Oslo tirsdag.

Støre varsler ny klimapolitikk: Olje kan bli liggende igjen under havet

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at klima nå skal seile opp blant Aps viktigste profil-saker. Det medfører at olje og gass kan bli liggende igjen under havbunnen, ifølge partilederen.

I 2014 mente han seg feiltolket da sa til AUFs sommerleir at man ikke kan være uberørt av budskapet om at to tredeler av oljen må bli liggende:

«Jeg har ikke tatt til orde for at norsk olje bør bli liggende under bakken», klargjorde Støre overfor NTB etterpå.

I talen til Aps landsstyre tirsdag sa Støre at det er «risikosport» for opposisjonspartiet å skjerpe klimapolitikken. Risikoen er at politikken ikke blir god nok for noen av ytterkantene i debatten, ifølge Ap-lederen.

Kan ikke hente ut alt

En viktig markør i klimadebatten er om Norge på et tidspunkt kan la olje og gass ligge igjen. Slik svarer Støre nå på dette nøkkelspørsmålet:

– Svaret på det er ja. Verden kan ikke hente ut alle sine reserver av olje, eller gass, sier Støre etter hans tale til Aps landsstyre.

– Gjelder det også på norsk sokkel?

– Det vil også berøre norsk sektor. Vi går inn i en tid hvor etterspørselen etter fossilt brensel vil gå ned. Det er hovedmålet for omstillingen av energi. Vi kommer til å se endringer i etterspørsel. Det er den riktige måten å se det på, ikke gjennom kutt på tilbudssiden, Jeg kan ikke sette noe kvantum for hva som da ligger igjen. Men våre store kunder vil gå over til sol, vind og andre kraftressurser, sier Støre.

– Hvor lenge vil vi ha en petroleumssektor?

– Det kan vi ikke si i dag. Men alle som kan noe om denne omstillingen sier at fangst og lagring av CO2 er avgjørende. Derfor er det ikke mulig å sette en dato. Lykkes vi med fangst og lagring så blir begrensningene på å produsere olje og gass helt annerledes, sier Ap-lederen.

LO: Nei til å la olje ligge

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vil ikke la olje ligge eller å kutte i letelisenser.

– Jeg mener det er viktig med stabile rammevilkår for vårt industri og næringsliv, sier han til VG.

– Støre sier det kan være at noen olje kan bli liggende?

– For oss er gode og stabile rammevilkår viktig og jeg ønsker ingen omlegging som kan rokke ved det.

– Hva med færre letelisenser?

– Nei, jeg mener vi må fortsette å lete. Veien å gå er å bruke vår offshore-kunnskap til å utvikle ny grønn teknologi. Slik kan vi få til en langsiktig overgang, hvor vi bygger nye jobber. Vi må greie å få ned utslipp og bygge nye grønne jobber innen områder som havvind og rensing og fangst av CO2, sier Gabrielsen.

Demmet ikke opp

Støre viser til hvordan Ap mistet velgere mot yttersidene av debatten i valget i høst:

– Det var bom mot klima. De som var opptatt av bom gikk til bompartiet. De som ble aktivert for klimasaken gikk til MDG i byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. Det hadde ikke vi ett grep for å demme opp mot, erkjenner Ap-lederen.

Debatten om mulig regjeringssamarbeid med MDG i 2021, hvor landsstyremedlemmene Raymond Johansen (Oslo) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) står steilt imot hverandre, dytter Støre kontant foran seg:

– Det er å begynne i feil ende, sier Støre.

Gjennom strid

– Hvordan skal Ap klare å lage klimapolitikk for de uforsonlige yttersidene?

– Politikk blir ofte til gjennom strid, meningsbryting og interessekamp. Det vil skje her, og Ap har alle disse interessene internt i partiet. Vi kan se det som en begrensing. Eller som en mulighet vi har. Jeg er sikker på at det er en mulighet, hvis vi gjør arbeidet godt.

Som et eksempel viser Støre til landsmøtevedtaket fra våren 2019, da Ap vedtok å legge til side ønsket om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, og samtidig vedtok å utvikle industrien i en bærekraftig retning.

