GROV HETS: Lan Marie Berg (MDG) er igjen utsatt for stygge kommentarer i sosiale medier.

MDG-Lan utsatt for grov hets i Facebook-gruppe

I et innlegg på Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar har flere kommentert at man bør «sette skuddpremie på» eller «kjøre over» Oslo-byråd Lan Marie Berg.

Mandag kunne Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Lan Marie Berg juble etter å ha gjort et godt kommunevalg. En svært begeistret Berg smilte stort da hun kunne lese seierstalen på valgvaken, og avslutte det hele med det som nærmest har vært MDGs slagord denne valgkampen: «Jeg elsker bomringen».

En video fra talen er lagt ut på TV 2 Nyhetenes Facebook-gruppe. Deretter har den blitt delt i Mannegruppa Ottars lukkede gruppe med nesten 70.000 medlemmer.

Det er under dette innlegget at de hetsende kommentarene har blitt publisert.

«Beste er å sette en pris på den skrotten», skriver én.

«Vi må bare vente til Anders Behring Breivik slipper ut. Han tar seg sikkert av dette», svarer en annen.

«Så mange hun klarer å hisse på seg ligger hun med torvtak lenge før det», fortsetter hetsen.

«Den som ser henne passere i et gangfelt eller lignende må ikke tråkke på bremsen, men på gassen.»

«Denne skulle det vært skuddpremie på.»

Etter at VG tok kontakt med en av administratorene i Mannegruppa Ottar har innlegget der kommentarene ble publisert blitt slettet.

SKUDDPREMIE: Medlemmene i Facebook-gruppen er ikke nådige i sin omtale av byråden. Foto: Skjermdump, Mannegruppa Ottar

MDG: – Vil følge opp

VG har fått bekreftet at Berg er informert om saken, men det er MDGs partisekretær Torkil Vederhus som svarer på vegne av partiet. Vederhus mener at slike grove hetsmeldinger og trusler ikke er uvanlig, og det er ikke ukjent at Berg har stått i skuddlinjen ofte de senere årene.

– Vi har en policy på at vi anmelder dødstrusler og trusler om bruk av vold. Hatefulle ytringer må man også vurdere. Spesielt med politikere som er i vinden er det viktig at vi opplyser politiet om trusselbilde, sier han, og legger til at partiet «definitivt vil følge opp kommentarer av denne typen».

Vedershus sier videre at det ikke er overraskende at slike kommentarer kommer når MDG har vært så synlig i forbindelse med valget den siste tiden. Han mener ikke det er formildende.

– Det er helt uakseptabelt, det er utrolig å tenke på at folk kan finne på skrive slike ting på nett, som de forhåpentligvis ikke mener. Men vi må ta det på alvor og passe på.

Han har selv ikke vært i kontakt med Berg.

– Lan har snakket om dette før, at hun har fått ganske tykk hud etter å ha vært i politikken i fire år. Hun er en fantastisk politiker for oss som står på og gjennomfører politikken vår. Vi er veldig stolte og fornøyde med det hun driver med, sier han.

VG har ikke vært i kontakt med Lan Marie Nguyen Berg selv, men har fått det bekreftet at hun er informert om saken.

– En tåpelig kommentar

VG har vært i kontakt med mannen som står bak kommentaren «Denna skulle det vært skuddpremie på» som er nevnt i saken. Han mener det ikke nødvendigvis var stygt ment.

– Den er jo veldig usaklig den gruppen, så det er jo bare enn kommentar blant mange andre, det var ikke ment som en oppfordring til å skyte en politiker, sier han.

– Hvordan mente du det, da?

– Nei. Det var en tåpelig kommentar, jeg kan ikke si så mye annet enn det.

VG har også vært i kontakt med en av de andre personene som står bak kommentarene. Han ville ikke uttale seg.

– Vanskelig å plukke opp

Mannegruppa Ottar, som kun tillater mannlige medlemmer, har flere ganger vært i medias søkelys, ettersom det gjentatte ganger har forekommet hetsing og trakasserende kommentarer. Gruppen har fire administratorer, og ni moderatorer. Blant dem er Kay Erikssen, som medgir at de er kjent med problemstillingen.

– Jeg vil på ingen måte kalle dette humoristisk, men det er nok et dårlig forsøk på å være det. Man skal nok ikke ta det bokstavelig, men et eksempel på ufine kommentarer som vi må gå gjennom, sier han til VG.

I gruppens regler står det blant annet at «trusler eller oppfordring til straffbare handlinger, er uakseptabelt.», og at «uthenging/hets av privatpersoner.» ikke er tillatt.

VANSKELIG: Administrator i Mannegruppa Ottar forklarer at de ofte må luke ut hetsende kommentarer, men at det er vanskelig å fjerne alt. Bildet er fra 2016 Foto: Trond Solberg, VG

Erikssen forklarer at problemene som regel oppstår i kommentarfeltene.

– Innlegg i gruppen har vi mulighet til å forhåndsmoderere, men ikke kommentarer. I en gruppe med nesten 70.000 medlemmer er det vanskelig å fange opp alt.

Han anslår at de har blokkert mellom fem og seks tusen medlemmer fra gruppen, blant annet som følger av brudd på reglene. Han vil likevel beklage at disse kommentarene ikke er fjernet.

– Dette er kommentarer som går langt over streken. Vi har nok vært litt treige på å luke ut, men nå i disse valgtider er det vanskelig, for folk er rasende.

