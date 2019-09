MUSELORT: Rett ved siden av kjeksen fant «Matkontrollen» avføring fra mus. Foto: TV 2

Rema 1000-butikk ble stengt etter funn av muselort

Det ble flere ganger funnet muselort i mathyller i en Rema 1000-butikk i Østfold.

I torsdagens program av «Matkontrollen» på TV 2 har de sjekket Rema 1000 i Råde i Østfold ved fire anledninger, og alle gangene har de funnet mengder med muselort blant matvarene i butikken.

«Matkontrollens» første kontroll i butikken ble gjort i juni etter at en av butikkens kunder tipset om problemet.

Mattilsynet ble varslet i april

Etter å ha gått gjennom postlistene til Mattilsynet kom det fram at Mattilsynet fikk en bekymringsmelding alt i april, fra en kunde som hadde oppdaget at en hundepølse var spist av i butikken. Varsleren mistenkte at det var mus eller rotter som sto bak.

Mattilsynet ba Rema skjerpe rutinene, og fikk etter hvert svar om at dette var blitt gjort.

– Etter vi fikk bekymringsmeldingen dro vi på tilsyn, og da hadde butikken gjort noen tiltak. Men vi så de ikke fulgte internkontrollen sin og interne rutiner, så vi fattet et vedtak om at de måtte følge dem, sier i Jorunn Aasgaard Grini i Mattilsynet.

AVFØRING: Rett ved siden av havregrynen har mus gjort fra seg. Foto: TV 2

Mattilsynet sier de fikk en tilbakemelding fra butikken om at de etterlevde rutinene, og tilbakemeldingen er basert på tillit, ifølge Grini. Likevel fant Matkontrollen muselort i butikken flere ganger etter dette.

Mattilsynet mener at butikken selv burde tatt ansvar å stenge lokalene til problemet var løst.

– Det er jo butikken og driftsansvarlig som har ansvaret for å selge trygge matvarer og å sikre at det ikke er skadedyr i butikken, avslutter Grini.

Har stengt butikken

Rema 1000 selv sier at dette er høyst beklagelig, og at Rema 1000 sentralt ikke visste om problemet før i august. De understreker at de etter dette har ført jevnlig kontroll med butikken og vasket ned lokalene flere ganger.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd. Det skyldes en menneskelig svikt som gjør at rutiner ikke har blitt fulgt opp slik de skal. Det er bare å beklage til kundene våre, sier kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum.

Fossum sier til VG at de nå har stengt den aktuelle butikken.

BEKLAGER: Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum, sier det først og fremst er fullt beklagelig det som har skjedd ved en av deres butikker. Foto: REMA 1000

– Matkontrollen var der sist fredag ettermiddag og fant muselort. Den kan ha vært gammel. Vi stenger nå butikken og skal gå gjennom hver centimeter av den for å være helt sikre på at det ikke er noen spor fra skadedyr, sier Fossum.

Kan spre sykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) sier mus normalt ikke er noe farlig, men at de har potensial til å spre sykdommer.

– Alle gnagere har en tendens til å gå fra skitne til rene områder, og da kan det blande seg mye rart på kroppen deres. Om det er mus der det skal lages mat, eller ved mat som ikke varmebehandles, finnes det en mulighet for å bli syk, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved FHI.

Han peker på diaréfremkallende bakterier fra de skitne områdene hvor mus oppholder seg.

Ifølge seniorforskeren er det to måter å bli kvitt museproblemet på.

– Det ene er å sjekke at bygget er fritt for sprekker. En mus kan komme seg inn via en sprekk på seks millimeter, for eksempel en dørsprekk. Det andre er å endre måten man tar inn varer på. Mus kan komme inn via varene, for eksempel på paller som kjøres inn i butikken, sier Soleng.

Han sier at ville norske mus er enkle å bli kvitt – rett og slett fordi de er så nysgjerrige at de går lett i feller.

